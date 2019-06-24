Порошенко призвал переименовать ГрузиюВзгляд.ру вчера в 13:22

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Политика ПАСЕ проголосовала за возвращение России Во вторник, 25 июня депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после почти девятичасового обсуждения приняли резолюцию, позволяющую российской делегации вернуться к работе в Ассамблее (118 проголосовали «за», 62 «против», 10 «воздержались»).

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Происшествия Задержан подозреваемый отравитель с газировкой Ранее сообщалось о том, что в центре Москвы неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой, а после того, как жертвы теряют сознание, грабят их.

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