Политика
Порошенко призвал переименовать ГрузиюВзгляд.ру вчера в 13:22
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что на фоне антироссийских протестов Грузию необходимо переименовать в Сакартвело.
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Политика
ПАСЕ проголосовала за возвращение России
Во вторник, 25 июня депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после почти девятичасового обсуждения приняли резолюцию, позволяющую российской делегации вернуться к работе в Ассамблее (118 проголосовали «за», 62 «против», 10 «воздержались»).
Обновлено вчера в 18:50
Армия и оружие
Концерн «Калашников» представил свой беспилотник-камикадзе
Концерн "Калашников" представил свою новую разработку - барражирующий беспилотник-камикадзе "ZALA Ланцет".
Обновлено вчера в 18:31
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
Обновлено вчера в 14:51
Экономика
Минфин заложил рост военных пенсий на 600 млрд руб. за три года
Осенью прошлого года правительство объявило, что денежное довольствие военнослужащих будет проиндексировано с 1 октября 2019 года на прогнозный уровень инфляции — 4,3% (соответственно так же вырастут и военные пенсии).
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Задержан подозреваемый отравитель с газировкой
Ранее сообщалось о том, что в центре Москвы неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой, а после того, как жертвы теряют сознание, грабят их.
Обновлено в 01:39
Происшествия
В Индии шесть человек погибли при падении автобуса в ущелье
Не менее шести человек погибли, еще 39 получили ранения при падении автобуса в ущелье в восточном индийском штате Джаркханд, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 00:07
Кино
Сэмюэлу Л. Джексону не понравилась ошибка на постере «Человека-паука»
Обновлено вчера в 11:42
Общество
Число стобалльников ЕГЭ по русскому языку упало почти на треть
Число выпускников, сдавших единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку на 100 баллов, уменьшилось почти на 30% по сравнению с 2018 годом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора.
Обновлено вчера в 20:06
Общество
В Москве в Капотне обустроят бульвар с пляжным волейболом и воркаутом
Уточняется, что сейчас на бульваре завершается устройство площадки для игры в пляжный волейбол, площадь которой составит 420 кв. м, в ближайшее время там также появятся пять теннисных столов, площадка для воркаута с турниками, брусьями, перекладинами, рукоходами и шведскими стенками.
Обновлено в 01:04
Экономика
С 1 августа повысят пенсии
С 1 августа работающие пенсионеры, за которых страхователи (работодатели) уплачивали страховые взносы в 2018 году, получат пенсию в повышенном размере.
Обновлено в 00:06
ЖКХ
Вирус гепатита А нашли в водопроводной воде города на севере Сахалина
Две пробы водопроводной воды из четырех, взятые в городе на севере Сахалина Охе, оказались положительными на вирус гепатита А, госпитализирована семья из трех человек, сообщил РИА Новости мэр самого северного муниципального образования Сахалина Сергей Гусев.
Обновлено вчера в 04:03
Здоровье
Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил, что продюсер Бари Алибасов инсценировал свое отравление.
Обновлено вчера в 17:26
Авто
В Новосибирске продают губернаторскую «Волгу» с мотором от Toyota
В Новосибирске выставили на продажу «губернаторскую» ГАЗ-3111 «Волга» с 2,7-литровым мотором Toyota.
Обновлено вчера в 12:42
Футбол
Влашич получил травму в матче за сборную Хорватии
Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич получил травму в игре 3-го тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы.
Обновлено вчера в 16:39
Политика
У Роспотребнадзора возникли претензии к качеству грузинского вина
О претензиях к качеству грузинского вина Роспотребнадзор заявил спустя три дня после решения российских властей закрыть прямое авиасообщение с Грузией.
Обновлено вчера в 07:04
Здоровье
Роскачество подвело итоги исследования детского питания
Роскачество завершило исследование детского питания, а именно - сухих молочных смесей 21 бренда российского и импортного производства по цене от 53 до 288 рублей за сто граммов.
Обновлено в 01:00
Футбол
Джеррард не собирается менять Лэмпарда в «Дерби»
Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард дал понять, что не собирается покидать клуб в нынешнее межсезонье.
Обновлено вчера в 13:19
Здоровье
Врач назвала внешние признаки онкологии
Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала о внешних признаках онкологии, заметив которые, необходимо обратиться к медикам.
Обновлено вчера в 04:36
Политика
Трамп встретится с Путиным на полях саммита G20
Американский лидер Дональд Трамп намерен провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита G20, который пройдет в Японии 28-29 июня.
Обновлено вчера в 21:01
Армия и оружие
ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР
Обновлено вчера в 15:59
Армия и оружие
Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца
Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.
Обновлено вчера в 11:32
Футбол
Уругвай обыграл Чили благодаря голу Кавани
Встреча завершилась с минимальным счетом - 1:0 - в пользу Уругвая. Автором единственного забитого мяча стал Эдинсон Кавани.
Обновлено вчера в 21:16
Политика
Стивен Кинг и Роберт Де Ниро снялись в антироссийском ролике
Знаменитости упрекнули Россию в атаке на американскую демократию, которая произошла в 2016 году во время выборов президента США, а самого Трампа заподозрили в сговоре с российскими спецслужбами.
Обновлено 23 июня в 13:36
Общество
В России предложили составить шорт-лист дефицитных рабочих профессий
В России в целях борьбы с безработицей среди молодёжи может появиться национальный шорт-лист дефицитных рабочих профессий, по которым остро не хватает специалистов.
Обновлено вчера в 23:00
Финансы
Трамп может принять решение о девальвации доллара
Президент США Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время, уверены аналитики Bank of America.
Обновлено вчера в 06:41
Культура
Глава Минобра Хакасии сказала, что «Горе от ума» написал Радищев
Лариса Гимазутина, возглавляющая министерство образования Хакасии, допустила в прямом эфире канала «Абакан-24» ошибку.
Обновлено в 01:26
Космос
Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты
Обновлено в 00:32