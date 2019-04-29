Политика
Порошенко призвал не давать россиянам «святое украинское гражданство»РИА Новости 10:52
Президент Украины Петр Порошенко полагает, что все 140 миллионов жителей России будут рады получить украинское гражданство. Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ЛНР и ДНР.
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И мы не будем воспринимать, что кто-то сейчас будет раздавать россиянам святое украинское гражданство. Потому что они его примут, все 140 млн. Потому что у нас лучше. Потому что украинское гражданство — это высокая честь.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРБК 11:58
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Порошенко выступил против раздачи «святого» украинского гражданства россиянам
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