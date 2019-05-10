Политика

Порошенко призвал Зеленского встретиться до инаугурацииГазета.Ru 15:22

Действующий президент Украины Петр Порошенко предложил избранному главе государства Владимиру Зеленскому провести встречу до момента инаугурации. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Порошенко.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Порошенко высказался о дате инаугурации Зеленского

Известия14:34

Порошенко предложил Зеленскому встретиться до инаугурации

Lenta.ru15:28

Порошенко: «Украина – это не номер в египетском отеле»

Московский Комсомолец15:13

Порошенко назвал Раду ответственной за выбор даты инаугурации Зеленского

РБК15:59

Порошенко призвал Зеленского встретиться до инаугурации

Газета.Ru15:22

Администрация Порошенко ответила Зеленскому на слова о тапочках

News.ru14:15

Порошенко заявил, что примет любое решение Рады о дате инаугурации Зеленского

ТАСС14:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 19:27, Ашберн
Происшествия

Появилось видео с места гибели Сергея Доренко

Обновлено вчера в 14:00
Политика

Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400

Обновлено в 15:20
Космос

К новому году заработает система радиолокационных спутников

Представители Минобороны сообщили, что до начала 2020-года на орбите Земли будет сформирована уникальная система радиолокационной разведки «Лиана».
Обновлено вчера в 20:21
Кино

Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Происшествия

Пилот летел без сознания в течение 40 минут

В Австралии пилот летел без сознания в течение 40 минут и пропустил вызовы управления воздушным движением. Об этом сообщает The Independent.
Обновлено в 18:01
Происшествия

Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

Обновлено в 13:46
Политика

На Украине раскрыли будущее железнодорожного сообщения с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 18:29
Политика

Трамп поручил увеличить пошлины на китайские товары

Президент США Дональд Трамп поручил начать увеличение пошлин на товары из Китая общим объемом около 300 миллиардов долларов в год, заявил торгпред США Роберт Лайтхайзер в своём заявлении, распространённом его пресс-службой в пятницу.
Обновлено в 18:48
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов впервые вышли в свет как пара

Совсем недавно скандально известная телеведущая Ксения Собчак в очередной раз удивила своих поклонников официальным выходом в свет вместе со своим новым возлюбленным Константином Богомоловым.
Обновлено в 13:21
Политика

Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане

Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.
Обновлено в 14:43
Шоу-бизнес

Алена Водонаева подтвердила развод с мужем

Телеведущая Алена Водонаева подтвердила, что разводится с супругом Алексеем Косинусом.
Обновлено в 16:47
Шоу-бизнес

Канье Уэст и Ким Кардашьян стали родителями в четвертый раз

Ранее сообщалось, что у их суррогатной матери начались роды. Будущие родители приехали к ней в больницу.
Обновлено в 12:49
Политика

Путин удивился шествию «Бессмертного полка» в грозу

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что был удивлен шествию участников акции "Бессмертный полк" в Москве во время сильного ливня с грозой, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:38
Политика

В МИД сообщили об отказе США в визе российским дипломатам

США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.
Обновлено в 17:14
Футбол

«Оренбург» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ

В пятницу, 10 мая, состоялся матч 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором «Оренбург» встречался на своем поле с екатеринбургским «Уралом».
Обновлено в 06:33
Происшествия

Доренко похоронят на Троекуровском кладбище

Известный российский журналист Сергей Доренко, который умер вечером 9 мая в центре Москвы, будет похоронен на Троекуровском кладбище, сообщил один из его соратников.
Обновлено вчера в 16:07
Авто

Назвали идеальный автомобиль для долгих летних путешествий

Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес

Беременная Катя Колисниченко вышла замуж

Поклонники поздравляют ее со свадьбой. Катя Колисниченко обрела популярность после участия в скандальном реалити-шоу «ДОМ-2».
Обновлено в 13:00
Происшествия

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты

Доренко стало плохо, когда он ехал на мотоцикле.
Обновлено в 06:31
Технологии

Вижу насквозь: почему спрятаться от «умных» камер невозможно

Оснащение городов «умными» камерами напоминает гонку вооружений.
Обновлено в 17:02
Хоккей

Словакия победила США на ЧМ по хоккею, Чехия победила Швецию

Обновлено в 16:53
Общество

В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика

В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 07:39
Музыка

К 20-летию первого альбома Земфиры создали виртуальную комнату-посвящение

Первый студийный альбом Земфиры назывался по её имени и вышел 10 мая 1999 года.
Обновлено в 05:56
Авто

В Италии продают кабриолет Lada Niva за 290 тысяч рублей

Кабриолет Lada Niva 1991 года выпуска выставил на продажу итальянский салон подержанных автомобилей Barbetti Motors за 4 000 евро.
Обновлено в 13:16
Транспорт

Москва стала лидером по количеству электробусов в Европе

Глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов рассказал журналистам, что Москва является лидером в Европе по количеству электробусов на городских маршрутах.
Обновлено в 06:05
Здоровье

Российского врача решили наказать за спасение умирающей соседки. Его поддержала вся страна

О враче Александре Клецко из Новгородской области в России узнали после того, как он швейными иглами и ржавыми плоскогубцами зашил своей соседке рану на руке.
Обновлено в 17:01
Хоккей

Сборная России победила Норвегию в стартовом матче ЧМ по хоккею

Хоккеисты российской сборной 10 мая победили национальную команду Норвегии в матче первого тура группового этапа стартовавшего в Словакии чемпионата мира.
Обновлено в 12:45
Политика

Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
Обновлено в 12:24
Общество

Умер самый пожилой житель России

Обновлено в 15:54
Происшествия

У депутата-травокура Резника в аэропорту искали наркотики

Обновлено в 15:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины. Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное