Политика
Порошенко призвал Зеленского встретиться до инаугурацииГазета.Ru 15:22
Действующий президент Украины Петр Порошенко предложил избранному главе государства Владимиру Зеленскому провести встречу до момента инаугурации. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Порошенко.
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В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Общество
В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика
В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
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Матч, прошедший в Братиславе, завершился со счетом 5:2. Шайбы забили: Евгений Дадонов (9;30), Артем Анисимов (15), Никита Кучеров (29), Никита Гусев (42) -- Томас Валькве Ольсен (57), Юнас Холёс (58).
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Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
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Хоккей
Сборная США крупно уступила Словакии на ЧМ-2019
Обновлено в 16:53
Шоу-бизнес
Канье Уэст и Ким Кардашьян стали родителями в четвертый раз
Ранее сообщалось, что у их суррогатной матери начались роды. Будущие родители приехали к ней в больницу.
Обновлено в 12:49
Общество
Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте
Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
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Происшествия
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Екатерина, дочь Сергея Доренко, написала заявление в полицию с просьбой провести проверку причин смерти отца.
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Космос
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Ранее начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю.А. Гагарина Павел Власов сообщил о том, что после стыковки в марте с МКС космического корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX, в атмосфере станции была зафиксирована повышенная концентрация изопропилового спирта.
Обновлено в 13:49
Общество
Умер самый пожилой житель России
Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
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Хоккей
Сборная Чехии нанесла поражение шведам
На проходящем в Словакии чемпионате мира по хоккею прошел второй матч группы В, в которой играет и сборная России.
Обновлено в 16:53
Происшествия
В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины
В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
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Кино
Сестры Вачовски планируют перезапустить «Матрицу»
Сестры Лана и Лилли Вачовски хотят переснять свою трилогию "Матрица", которая появилась на экранах 20 лет назад.
Обновлено в 16:05
Армия и оружие
Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по ситуации в Идлибе
Россия заблокировала подготовленное рядом стран заявление Совбеза ООН по гуманитарному положению в Сирии, в котором искажалась реальная ситуация в сирийском Идлибе.
Обновлено в 15:32
Армия и оружие
Запад прорабатывает захват Калининграда
Западные страны прорабатывают сценарий захвата Калининграда.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Политика
Трамп снова передумал насчет пошлин на китайские товары
В зависимости от прогресса в переговорах с Китаем американская сторона может отменить пошлины на ряд китайских товаров, заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.
Обновлено в 17:14
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено вчера в 07:21
Происшествия
При взрыве мины в пригороде Дамаска погиб ребёнок
Обновлено в 16:59
Политика
Кравчук порекомендовал Зеленскому сформировать новую власть на Украине
Первый президент Украины Леонид Кравчук порекомендовал в пятницу в эфире телеканала «112 Украина» новоизбранному лидеру Владимиру Зеленскому полностью сменить правительство страны, но не спешить с принятием кадровых решений.
Обновлено в 16:18
Общество
МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве
В Москве в ближайшие часы ожидаются ливни с грозами и порывами ветра до 18 метров в секунду.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ
Перехват российским самолетом американского ударного беспилотного летательного аппарата был заснят на видео и выложен в Сеть.
Обновлено вчера в 03:18
Происшествия
Пассажира с миной времен ВОВ сняли с рейса в Домодедово
В аэропорту Домодедово пассажира сняли с рейса, так как в его багаже обнаружили мину времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 16:16
Политика
В Госдуме предложили назвать улицу в Москве в честь первого главы ДНР
"Депутаты Государственной думы Российской Федерации обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой увековечить имя Александра Захарченко и назвать его именем одну из улиц Москвы", - сказал Тайсаев в ходе визита в Донецк.
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес
«Соня всегда отстегивала с барского плеча больше всех денег»: однокурсники о прошлом жены Константина Эрнста
Многие отметили талант жены Константина Львовича, прекрасную актерскую игру, работу над ролью.
Обновлено в 16:00
Политика
США призвали Венгрию не втягивать НАТО в споры с Украиной
Американская администрация призывает правительство Венгрии не втягивать Организацию Североатлантического договора (НАТО) в свой спор с властями Украины по поводу их закона о языке.
Обновлено в 15:54
Происшествия
На газовой заправке в Чечне прогремел взрыв
На окраине Ножай-Юрта в Чечне произошел пожар на газовой заправке. Из-за возгорания произошел взрыв одной из цистерн с газом.
Обновлено в 17:16