Политика

Порошенко призвал Зеленского встретиться до инаугурацииГазета.Ru 15:22

Действующий президент Украины Петр Порошенко предложил избранному главе государства Владимиру Зеленскому провести встречу до момента инаугурации. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Порошенко.
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В Москве скончался Сергей Доренко

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В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика

В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
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Сборная России по хоккею победила Норвегию в первом матче на ЧМ

Матч, прошедший в Братиславе, завершился со счетом 5:2. Шайбы забили: Евгений Дадонов (9;30), Артем Анисимов (15), Никита Кучеров (29), Никита Гусев (42) -- Томас Валькве Ольсен (57), Юнас Холёс (58).
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Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

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Ранее сообщалось, что у их суррогатной матери начались роды. Будущие родители приехали к ней в больницу.
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Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте

Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено в 11:59
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Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отца

Екатерина, дочь Сергея Доренко, написала заявление в полицию с просьбой провести проверку причин смерти отца.
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NASA подтвердило повышение концентрации спирта в атмосфере МКС

Ранее начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю.А. Гагарина Павел Власов сообщил о том, что после стыковки в марте с МКС космического корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX, в атмосфере станции была зафиксирована повышенная концентрация изопропилового спирта.
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Общество

Умер самый пожилой житель России

Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
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Сборная Чехии нанесла поражение шведам

На проходящем в Словакии чемпионате мира по хоккею прошел второй матч группы В, в которой играет и сборная России.
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В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины

В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
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Сестры Вачовски планируют перезапустить «Матрицу»

Сестры Лана и Лилли Вачовски хотят переснять свою трилогию "Матрица", которая появилась на экранах 20 лет назад.
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Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по ситуации в Идлибе

Россия заблокировала подготовленное рядом стран заявление Совбеза ООН по гуманитарному положению в Сирии, в котором искажалась реальная ситуация в сирийском Идлибе.
Обновлено в 15:32
Армия и оружие

Запад прорабатывает захват Калининграда

Западные страны прорабатывают сценарий захвата Калининграда.
Обновлено в 09:35
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Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Политика

Трамп снова передумал насчет пошлин на китайские товары

В зависимости от прогресса в переговорах с Китаем американская сторона может отменить пошлины на ряд китайских товаров, заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.
Обновлено в 17:14
Политика

В Эстонии предъявили территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено вчера в 07:21
Происшествия

При взрыве мины в пригороде Дамаска погиб ребёнок

Обновлено в 16:59
Армия и оружие

Япония считает, что КНДР провела пуски баллистических ракет

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Политика

Кравчук порекомендовал Зеленскому сформировать новую власть на Украине

Первый президент Украины Леонид Кравчук порекомендовал в пятницу в эфире телеканала «112 Украина» новоизбранному лидеру Владимиру Зеленскому полностью сменить правительство страны, но не спешить с принятием кадровых решений.
Обновлено в 16:18
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МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве

В Москве в ближайшие часы ожидаются ливни с грозами и порывами ветра до 18 метров в секунду.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ

Перехват российским самолетом американского ударного беспилотного летательного аппарата был заснят на видео и выложен в Сеть.
Обновлено вчера в 03:18
Происшествия

Пассажира с миной времен ВОВ сняли с рейса в Домодедово

В аэропорту Домодедово пассажира сняли с рейса, так как в его багаже обнаружили мину времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 16:16
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В Госдуме предложили назвать улицу в Москве в честь первого главы ДНР

"Депутаты Государственной думы Российской Федерации обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой увековечить имя Александра Захарченко и назвать его именем одну из улиц Москвы", - сказал Тайсаев в ходе визита в Донецк.
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Многие отметили талант жены Константина Львовича, прекрасную актерскую игру, работу над ролью.
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Американская администрация призывает правительство Венгрии не втягивать Организацию Североатлантического договора (НАТО) в свой спор с властями Украины по поводу их закона о языке.
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На газовой заправке в Чечне прогремел взрыв

На окраине Ножай-Юрта в Чечне произошел пожар на газовой заправке. Из-за возгорания произошел взрыв одной из цистерн с газом.
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