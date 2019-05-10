Политика

Порошенко призвал Зеленского встретиться до инаугурацииГазета.Ru 15:22

Действующий президент Украины Петр Порошенко предложил избранному главе государства Владимиру Зеленскому провести встречу до момента инаугурации. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Порошенко.
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Пилотные проекты в электроэнергетике, которые позволят мелким и средним потребителям сэкономить на расходах на электричество стартуют с июля 2019 года в России, следует из материалов "Системного оператора" (диспетчер Единой энергосистемы РФ), а также из комментария соруководителя рабочей группы EnergyNet, директора АО "Т-Система" Олега Гринько.
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Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китай еще на $300 млрд.
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Перехват российским самолетом американского ударного беспилотного летательного аппарата был заснят на видео и выложен в Сеть.
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За 50 лет человечество уничтожило порядка 20% видов животных на Земле

За последние 50 лет активной промышленной и сельскохозяйственной деятельности человека, удалось "добиться" того, что порядка 20% видов животных на планете исчезли навсегда, ещё более 1 миллиона находятся под угрозой полного исчезновения, говорится в статье IPBES.
Обновлено в 22:18
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США призвали Венгрию не втягивать НАТО в споры с Украиной

Обострение отношений Киева и Будапешта началось после того, как в сентябре 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", согласно которому с 2020 года весь процесс обучения в стране должен перейти на украинский язык.
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Сегодня аспекты Луны во Льве приглашают к веселью, щедрости, великодушию, экспансивности, усиливают оптимизм, провоцируют тягу к действиям напоказ и ярким внешним эффектам.
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В матче 28 тура чемпионата России тульский «Арсенал» на выезде с минимальным счётом переиграл махачкалинский «Анжи».
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Пушков заявил о неоправданных надеждах Запада на Гуаидо

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Продюсера Telegram-канала Mash задержала ФСБ за подделку документов

Продюсера Telegram-канала Mash Михаила Кумброва задержали правоохранительные органы, сообщает РБК со ссылкой на источники в ГУ МВД Москвы.
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Яков Кедми считает Россию самой неуязвимой страной в стратегическом плане.
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