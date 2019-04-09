Политика
Порошенко призвал Зеленского опять провериться на наркотикиГазета.Ru вчера в 19:46
Президент Украины Петр Порошенко призвал в эфире ICTV своего оппонента во втором туре выборов Владимира Зеленского пройти еще один тест на наркотики и алкоголь. По словам президента, у него нет никаких "оснований" считать Зеленского "наркоманом".
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Порошенко не считает Зеленского наркоманом, а себя пьяницей
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