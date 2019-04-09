Порошенко призвал Зеленского опять провериться на наркотикиГазета.Ru вчера в 19:46

Президент Украины Петр Порошенко призвал в эфире ICTV своего оппонента во втором туре выборов Владимира Зеленского пройти еще один тест на наркотики и алкоголь. По словам президента, у него нет никаких "оснований" считать Зеленского "наркоманом".

Шоу-бизнес Марат Башаров после развода отписал бывшей жене квартиру После громкого заявления жены Марат Башаров попытался спасти семью. В начале марта он прилетел в Таиланд, где отдыхали его жена и сын.

Экономика Чайка оценил ущерб от коррупционных преступлений в 2018 году Материальный ущерб, нанесенный коррупционными преступлениями, выявленными в 2018 году, составил 65,7 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки по итогам 2018 года, сообщает "РИА Новости".

Авто Range Rover Velar получил спецсерию BASE Российские дилеры компании Jaguar Land Rover подготовили ограниченную партию внедорожников Range Rover Velar специальной серии BASE, которая отличается контрастной черной крышей и богатым набором опций, максимально востребованных в России, по цене от 3880000 рублей (с учетом скидки по программе Trade In).

Политика Депутат Рады напал на представителя команды Зеленского Депутат Верховной рады Олег Барна напал на представителя команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Святослава Юраша.

Политика Одесский губернатор не подчинился указу Порошенко о своей отставке Глава администрации Одесской Области Максим Степанов, отправленный в отставку президентом Украины, отказался покидать свой пост.

Кино Прощание с Георгием Данелией состоится в Доме кино Прощание с режиссером Георгием Данелией пройдет во вторник в Центральном доме кино (ЦДК).

Политика Немцы в ПАСЕ ответили руганью на вопрос украинцев о России Руководитель делегации Германии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Андреас Ник отреагировал недопустимыми ругательствами на вопрос украинских депутатов о России.

Происшествия В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире Четверых детей, обнаруженных в квартире в антисанитарных условиях в подмосковных Мытищах, забрали органы опеки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Экономика Два дополнительных налога для автомобилистов введут в России Экологический и утилизационный - два новых дополнительных налога введут для автовладельцев России.

Политика Мать Зеленского обвинила Порошенко в уничтожении ее сына Обратил внимание Римма Зеленская и на то, что на ее сына – порядочного человека, который заработал деньги своим трудом, – «выливают грязь», обвиняют то в отсутствии политической программы, то в сговоре с Кремлем лишь потому, что это «уничтожение» выгодно его ключевому оппоненту на выборах – действующему президенту Петру Порошенко.

Шоу-бизнес Появились фото Эмилии Кларк из больницы после инсульта В Сети опубликованы фото Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, королевой Миэрина, королевой андалов, ройнар и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающей оковы, и матерью драконов, известной также как Эмилия Кларк, сделанные в 2011 году после перенесённого ею тяжёлого инсульта.

Происшествия Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в коррупции Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Дочь Назарбаева отказалась идти на выборы президента Казахстана Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил дату досрочных президентских выборов в республике.

Авто В России подорожали Mitsubishi и Jeep У Mitsubishi подорожали почти все модели, кроме обновленного пикапа L200. Рост цен варьируется между 10 тыс. и 60 тыс. рублей.

Наука Неинвазивная стимуляция мозга улучшила рабочую память пожилых Исследователи из Бостонского университета провели эксперименты с участием молодых и пожилых людей и показали, что ТЭС-терапия может временно улучшить рабочую память после 60 лет.

Технологии «ВКонтакте» запустила сервис для изучения ПДД Во "ВКонтакте" появился сервис для изучения правил дорожного движения "ПДД 2019". Об этом сообщили в пресс-службе социальной сети.

Политика Украина выдала России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова Украина в 2018 году выдала России 22 подозреваемых в различных преступлениях, в том числе Магомеда Дукузова, обвиняемого в убийстве главреда российского Forbes Пола Хлебникова, говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году.

Здоровье Вредная пища убивает больше людей, чем сигареты Ученые составили статистику, в которой пришли к выводу о том, что люди каждый год умирают больше от вредной пищи.

Происшествия В Иркутской области мужчина убил жену и инсценировал ее поиски Следователями в Иркутской области задержан мужчина, который признался в убийстве жены после того, как инсценировал ее пропажу и участвовал в поисках, сообщает СУСК РФ по региону.