Политика
Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком» и прийти на дебатыRT на русском 19:29
Ранее Зеленский предложил лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко стать арбитром во время его дебатов с Порошенко. Позднее в её пресс-службе заявили, что она подумает над предложением Зеленского.
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Владимир Александрович, снова вынужден общаться с вами через объектив вместо разговора с глазу на глаз. Не бойтесь, дебаты - это не страшно.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРИА Новости 18:55
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Происшествия
В московском ТЦ лопнул гигантский аквариум
Обновлено в 06:58
Происшествия
В Дзержинске произошел взрыв на заводе
В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено в 10:20
Происшествия
В Барселоне задержаны 66 граждан Грузии
Испанские и грузинские сотрудники силовых ведомств задержали в Барселоне 66 граждан Грузии.
Обновлено в 15:57
Авто
В России установлен рекорд продаж автомобилей Lada Vesta
Обновлено в 10:27
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено в 11:49
Политика
В Госдуме оценили ущерб от нахождения Крыма в составе Украины
Ущерб, нанесенный Крыму от нахождения в составе Украины, превышает 1,5 триллиона рублей, заявил депутат Госдумы от полуострова Андрей Козенко.
Обновлено вчера в 13:33
Общество
Сергей Галицкий впервые раскрыл причины продажи «Магнита»
Основатель торговой сети «Магнит», российский бизнесмен Сергей Галицкий впервые объяснил причины продажи торговой сети.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Взрыв произошел на нефтепроводе в Венесуэле
Обновлено в 20:05
Политика
Пушков заявил, что Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
"На Москву" Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ранее пообещал въехать в Москву на танках.
Обновлено в 20:10
Политика
Индия требует доли от продажи Су-57 Китаю
Если РФ решит продать Китаю истребитель пятого поколения Су-57 (FGFA), то Индия вправе будет добиваться выплаты части прибыли себе.
Обновлено в 03:54
Экономика
Счетная палата проверит выполнение нацпроектов
СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.
Обновлено в 05:16
Энергетика
Нефть Brent немного подешевела до $69,27 за баррель
Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве подешевели на $0,04 (на 0,06%) - до $69,27 за баррель.
Обновлено в 01:30
Наука
Ученые нашли коралловый паразит с поразившими биохимиков свойствами
Канадские ученые впервые в мире обнаружили организм, который может производить хлорофилл, но не осуществляет фотосинтез, сообщает 4 апреля AMNA.
Обновлено в 08:39
Общество
Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова
Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
Обновлено в 09:02
Энергетика
Ключевые активы New Stream может получить азербайджанская SOCAR
Азербайджанская SOCAR стала основным претендентом на покупку крупнейшего актива группы New Stream Дмитрия Мазурова — Антипинского НПЗ, рассказали источники "Ъ".
Обновлено в 18:40
Здоровье
Плохое питание оказалось вреднее употребления табака
Нездоровое питание уносит больше человеческих жизней во всем мире, чем курение табака, пишет The Guardian.
Обновлено в 10:43
Политика
Юрий Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Алексея Рогозина
Алексей Рогозин покинул должность гендиректора ПАО «Ил», его место занял глава Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) им. Бериева Юрий Грудинин.
Обновлено в 12:55
Кино
Скончался маэстро Георгий Данелия
«4 апреля на 89-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, режиссёра игрового кино Георгия Николаевича Данелии», — говорится в сообщении на сайте союза.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено в 13:33
Космос
Рогозин рассказал об увольнении разработчиков корабля «Федерация»
Сотрудников корпорации «Энергия», отвечавших за работу над пилотируемым космическим кораблем «Федерация», пришлось уволить из-за их «нерадивости».
Обновлено 02 апреля в 19:52
Экономика
Илон Маск потерял $1 млрд за две минуты
Владелец американской компании SpaceX и глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на NASDAQ потерял $1,1 млрд, после того как акции Tesla Inc. упали на 11%, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires, учитывающего размер состояний миллиардеров в реальном времени.
Обновлено в 14:37
Общество
Уволенная за фото учительница преподаст россиянам уроки здоровой жизни
Учительнице русского языка и литературы, много лет занимавшейся зимним плаванием и получившей множество наград, дважды пришлось писать заявление об увольнении после того, как мать одного из ее учеников пожаловалась директору на ее публикацию фото в купальнике.
Обновлено в 09:59
Экономика
Госдума приняла крабовый законопроект
Госдума сегодня приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение квоты на добычу (вылов) краба, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:27
Происшествия
В Амурской области задержан руководитель регионального Росреестра
В Амурской области по подозрению в получении взятки задержан руководитель регионального управления Росреестра.
Обновлено в 19:58
Кино
Опубликованы первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»
В Сети обнародованы первые кадры из нового "Терминатора", носящего подзаголовок "Темная судьба".
Обновлено в 11:40
Авто
АвтоВАЗ начал продажи двухтопливной Lada Largus
АвтоВАЗ объявил о старте российских продаж CNG-модификации Largus с двигателем, способным работать как на бензине, так и на сжиженном природном газе.
Обновлено в 08:07
Общество
Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей
Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
Обновлено вчера в 03:48
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Польский генерал Вальдемар Скшипчак считает, что Запад готов применить ядерное оружие против России в том случае, если с ее стороны начнется "агрессия".
Обновлено в 07:07
Космос
Эко-выставка расскажет, как устроена планета
В Районной детской библиотеке открылась эко-выставка «Земля - наш общий дом», посвященная Дню защиты Земли.
Обновлено в 08:00