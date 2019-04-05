Политика

Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком» и прийти на дебатыRT на русском вчера в 19:29

Ранее Зеленский предложил лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко стать арбитром во время его дебатов с Порошенко. Позднее в её пресс-службе заявили, что она подумает над предложением Зеленского. Депутат Госдумы России Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую кампанию на Украине.
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Петр Порошенко
За свою жизнь я не раз принимал вызовы, и не только от политических оппонентов, но и от сильных врагов. Смотрел в их глаза и не отводил взгляд. Таким должен быть президент и верховный главнокомандующий.
— Петр Порошенко, президент УкраиныВзгляд.ру вчера в 21:56

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Порошенко посоветовал Зеленскому «быть мужиком»

Московский Комсомолецвчера в 20:24

Порошенко призвал Зеленского «никем не прикрываться» и прийти на дебаты

ФАНвчера в 20:00

Порошенко в ночном видеообращении к Зеленскому: "Будь мужиком!"

Газета.Ruвчера в 18:42

Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком» и прийти на дебаты

RT на русскомвчера в 19:29

Порошенко призвал Зеленского «никем не прикрываться»

ТАССвчера в 19:12

Порошенко записал новое обращение к Зеленскому

РИА Новостивчера в 18:55

Порошенко потребовал от Зеленского «быть мужиком» и прийти на дебаты

РБКвчера в 19:54
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 06:19, Ашберн
Происшествия

Начальник ГИБДД Москвы подал в отставку

Начальник ГИБДД Москвы Виктор Коваленко подал в отставку, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Обновлено в 05:08
Общество

ГИБДД планирует изменить правила сдачи на водительское удостоверение

Российская Госавтоинспекция готовит нововведения в теоретическом экзамене на права. Об этом 5 апреля пишет «Коммерсант».
Обновлено в 03:56
Политика

Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко

Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:20
Энергетика

Нефтяники подписали новое соглашение о стабилизации цен на топливо

Правительство и нефтяные компании подписали новое соглашение о стабилизации цен на топливо, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие

Ливийская национальная армия заняла часть Триполи, сообщил источник

Обновлено в 04:18
Происшествия

В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи

Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено вчера в 15:27
Здоровье

Мосприрода предупредила об активизации клещей с наступлением тепла

С наступлением теплой погоды в природных парках активизируются клещи.
Обновлено в 06:01
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Общество

Минздрав призвал наказывать за призывы к отказу от прививок

Минздрав России готовит законодательные инициативы, предполагающие запрет на распространение призывов к отказу от вакцинации.
Обновлено в 02:04
Экономика

«Магнит» подтвердил заинтересованность в покупке 100% «Ленты»

Ретейлер "Магнит" заинтересован в покупке 100% "Ленты", подтверждает свое предложение о приобретении торговой сети.
Обновлено в 03:58
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
Армия и оружие

Появилось видео ракетных стрельб на учениях в Черном море

Телеканал "Звезда" опубликовал видеоролик, на котором запечатлены ракетные стрельбы российских кораблей в ходе учений в Черном море.
Обновлено в 00:35
Происшествия

В суде продлили арест Мамаева и Кокорина

В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.
Обновлено 03 апреля в 13:34
Происшествия

Роспотребнадзор нашел источник заражения

В распоряжении "Ъ" есть экспертное заключение Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, специалисты которого проанализировали образцы крови пациентов из Благовещенска "для анализа эпидемиологической связи между случаями инфицирования вирусом гепатита С".
Обновлено вчера в 18:40
Технологии

AliExpress будет продавать российские товары по всему миру

Alibaba Group, которой принадлежит эта торговая площадка AliExpress, заявила, что отказывается от монополии на продажу только китайских товаров, пишет «Коммерсант».
Обновлено в 03:52
Наука

Регулярная чашка кофе повышает риск развития рака легких

Обновлено 03 апреля в 15:12
Экономика

ФЦП развития Крыма захотели продлить до 2025 года

По предварительным расчетам ФЦП развития Крыма до 2025 года может быть увеличена на 130 миллиардов рублей, а Севастополя - на 70 миллиардов рублей.
Обновлено в 03:29
Происшествия

Актер Виктор Сухоруков получил травму во время спектакля

Актер Виктор Сухоруков травмировал руку во время спектакля в Театре имени Моссовета.
Обновлено вчера в 15:59
Энергетика

Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара

Агентство называет не очень высокими шансы на то, что будет принят антикартельный закон, который позволит правительству США судиться со странами ОПЕК.
Обновлено в 05:07
Экономика

Минпромторг в I полугодии ожидает завершения испытаний газовой турбины

Минпромторг РФ ожидает завершения испытаний опытно-промышленного образца отечественной газовой турбины большой мощности ГТД-110М в первом полугодии 2019 года, заявил глава ведомства Денис Мантуров, выступая на коллегии Минэнерго.
Обновлено в 05:49
Общество

Названы самые популярные имена для новорождённых в России

Обновлено в 00:32
Шоу-бизнес

Кому достанется наследство режиссера Георгия Данелии

Обновлено вчера в 10:18
Политика

Мэра Риги Ушакова отправили в отставку

Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено вчера в 17:47
Политика

Мэй попросила ЕС о новой отсрочке Brexit

Британский премьер-министр Тереза Мэй в письме к главе Европейского совета Дональду Туску попросила, чтобы европейские власти перенесли дедлайн по Brexit на 30 июня.
Обновлено в 04:20
Происшествия

В США мужчине мечом отрубили руку из-за кепки с лозунгом Трампа

3 апреля, вечером, в Сан-Франциско (США) мужчине мечом отрубили руку за сбитую с головы оппонента кепку с лозунгом президента Дональда Трампа, в котором предлагается вернуть Америке былое величие.
Обновлено в 00:38
Экономика

Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах

Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Происшествия

В программном обеспечении Boeing 737 MAX найдена еще одна ошибка

В программном обеспечении лайнера Boeing 737 MAX найдена еще одна ошибка. Ее обнаружил и признал сам производитель.
Обновлено в 00:50
Здоровье

Жительнице Красноярска запретили снимать потрепанные стены больницы

Женщине с ребенком в одной из красноярских больниц поставили условие: подписать бумаги о запрете фотографировать палату или отказ от госпитализации малыша.
Обновлено вчера в 23:55
Авто

Опубликованы фото нового бюджетного седана Nissan Sylphy

На Шанхайском автосалоне будет представлен бюджетный седан от японской компании Nissan.
Обновлено в 00:54
Авто

Tesla Model Y стала доступна для заказа в России

Московский Tesla Club и компания «Связной» открыли официальный прием заказов на новую модель электрокара Tesla Model Y. За американский паркетник предлагается внести депозит 150 000 рублей.
Обновлено в 03:52
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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