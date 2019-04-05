Политика
Порошенко призвал Зеленского быть мужикомLenta.ru вчера в 23:32
3 апреля Зеленский вызвал Порошенко на дебаты, пригласив его встретиться на стадионе «Олимпийский» в Киеве. В штабе Порошенко сначала заявили, что дебаты на стадионе не соответствуют установленному порядку, однако позже президент опубликовал ответное видеообращение о том, что принимает вызов.
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За свою жизнь я не раз принимал вызовы, и не только от политических оппонентов, но и от сильных врагов. Смотрел в их глаза и не отводил взгляд. Таким должен быть президент и верховный главнокомандующий.
— Петр Порошенко, президент УкраиныВзгляд.ру вчера в 21:56
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