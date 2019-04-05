Порошенко призвал Зеленского быть мужикомLenta.ru вчера в 23:32

За свою жизнь я не раз принимал вызовы, и не только от политических оппонентов, но и от сильных врагов. Смотрел в их глаза и не отводил взгляд. Таким должен быть президент и верховный главнокомандующий.

3 апреля Зеленский вызвал Порошенко на дебаты, пригласив его встретиться на стадионе «Олимпийский» в Киеве. В штабе Порошенко сначала заявили, что дебаты на стадионе не соответствуют установленному порядку, однако позже президент опубликовал ответное видеообращение о том, что принимает вызов.

Политика Зеленский согласился сдать анализы в частной клинике Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский согласился сдать анализы вместе с Петром Порошенко, но не в медпункте стадиона "Олимпийский".

Политика Мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку Мэр Риги Нил Ушаков был отправлен в отставку.

Происшествия Задержан руководитель Росреестра по Амурской области Следственный комитет России по Амурской области возбудил уголовное дело в отношении руководителя управления регионального Росреестра Сергея Чечевского, подозреваемого в получении взятки.

Происшествия В Дзержинске произошел взрыв на заводе «Кристалл» Взрыв произошел на заводе «Кристалл» в Нижегородской области. Предприятие производит взрывчатые вещества.

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Кино Умер знаменитый режиссер Георгий Данелия Данелия, который за свою долгую жизнь снял более двадцати фильмов, навсегда вошел в историю отечественного кинематографа хотя бы культовой лентой «Я шагаю по Москве», которая несла в себе особое ощущение, свойственное «оттепели».

Политика Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму Украинские «болтуны» смогут въехать на танке лишь в выгребную яму, а не в Москву, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Армия и оружие Экстренное заседание СБ ООН по Ливии созвала Британия Великобритания созвала экстренное закрытое заседание СБ ООН по ситуации в Ливии.

Происшествия В Греции пройдет суд над Александром Винником Суд над Александром Винником, задержанным в Греции по запросу США, пройдёт сегодня в Пирее.

Шоу-бизнес Сын Сергея Зверева заявил о тяжелой болезни и денежной нужде Сын и тезка знаменитого стилиста и шоумена Сергея Зверева снова пришел в студию ток-шоу и рассказал о своей жизни.

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Общество Глава Роструда назвал самые востребованные профессии в России Кадры в сферах производства, строительства, недвижимости и здравоохранения являются наиболее востребованными в России: в базе вакансий Роструда на данные момент насчитывается около 1 млн открытых вакансий в этих отраслях.

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