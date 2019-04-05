Порошенко призвал Зеленского быть мужикомLenta.ru вчера в 23:32

Не ищите причин для отказа от дебатов и не ставьте условий. Никем не прикрывайтесь – это некрасиво. Будьте мужиком, приходите на дебаты. Стадион так стадион.

3 апреля Зеленский вызвал Порошенко на дебаты, пригласив его встретиться на стадионе «Олимпийский» в Киеве. В штабе Порошенко сначала заявили, что дебаты на стадионе не соответствуют установленному порядку, однако позже президент опубликовал ответное видеообращение о том, что принимает вызов.

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Происшествия В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.

Политика Wikileaks заявил о скором выдворении Ассанжа из посольства Эквадора Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа выдворят из посольства Эквадора в Лондоне в ближайшие «часы или дни», сообщает портал со ссылкой на источник.

Армия и оружие В бундестаге призвали к роспуску НАТО Ной подчеркнул, что Германии необходимо покинуть НАТО. Ранее сообщалось, что в бундестаге призвали срочно снять антироссийские санкции.

Культура Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.

Политика России задали вопросы о сбитом «Боинге» В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».

Армия и оружие В Израиле захоронены переданные Россией останки сержанта Баумеля В Иерусалиме, на главном национальном кладбище Израиля, были захоронены останки сержанта Захарии Баумеля, который погибшего в 1982 году в Ливане, сообщает «Интерфакс».

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