Политика
Порошенко призвал Зеленского быть мужикомLenta.ru вчера в 23:32
3 апреля Зеленский вызвал Порошенко на дебаты, пригласив его встретиться на стадионе «Олимпийский» в Киеве. В штабе Порошенко сначала заявили, что дебаты на стадионе не соответствуют установленному порядку, однако позже президент опубликовал ответное видеообращение о том, что принимает вызов.
Читать в источнике
Оценить17
Не ищите причин для отказа от дебатов и не ставьте условий. Никем не прикрывайтесь – это некрасиво. Будьте мужиком, приходите на дебаты. Стадион так стадион.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРИА Новости 00:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 00:14, Ашберн
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три с половиной и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия
В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи
Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено вчера в 15:27
Гаджеты
Объявлена цена на смартфон Xiaomi Mi 9 в России
Обновлено вчера в 18:56
Политика
Wikileaks заявил о скором выдворении Ассанжа из посольства Эквадора
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа выдворят из посольства Эквадора в Лондоне в ближайшие «часы или дни», сообщает портал со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 22:56
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено вчера в 13:33
Здоровье
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Политика
Прилепин: Зеленский отпустит Донбасс
Обновлено вчера в 15:34
Армия и оружие
В бундестаге призвали к роспуску НАТО
Ной подчеркнул, что Германии необходимо покинуть НАТО. Ранее сообщалось, что в бундестаге призвали срочно снять антироссийские санкции.
Обновлено вчера в 23:50
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено 03 апреля в 16:25
Политика
России задали вопросы о сбитом «Боинге»
В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».
Обновлено вчера в 18:40
Общество
Елена Малышева ответила на критику врача-остеопата
Обновлено вчера в 10:00
Армия и оружие
В Израиле захоронены переданные Россией останки сержанта Баумеля
В Иерусалиме, на главном национальном кладбище Израиля, были захоронены останки сержанта Захарии Баумеля, который погибшего в 1982 году в Ливане, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 15:11
Футбол
Футболист Новосельцев оставил беременную жену без квартиры
Обновлено вчера в 21:16
Политика
Конституционный суд отказался проверять повышение пенсионного возраста
В определении говорится, что поскольку установление планки возраста выхода на пенсию является прерогативой законодателя, изменение пенсионного возраста не является нарушением основного закона государства — Конституция не исключает возможности таких изменений.
Обновлено 03 апреля в 18:52
Общество
Бывшая жена главы Amazon рассказала о разделе имущества
Обновлено вчера в 21:46
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Экономика
Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границу
Сбербанк запускает онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья.
Обновлено вчера в 04:29
Театры
Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля
После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено вчера в 16:23
Политика
Исключить Эстонию из ООН призвали в Госдуме
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов попросил генсека ООН Антониу Гутерреша исключить Эстонию из ООН.
Обновлено вчера в 21:05
Происшествия
Американец мечом отрубил руку незнакомцу из-за кепки с лозунгом Трампа
Житель Сан-Франциско отрубил мечом руку мужчине, который сбил с него кепку с лозунгом президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой», передает NBC Bay Area.
Обновлено вчера в 22:58
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина выиграл Столичный дивизион, обыграв «Монреаль»
В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» победил «Монреаль Канадиенс» со счетом 2:1. Эта победа позволила «Вашингтону» выиграть Столичный дивизион.
Обновлено вчера в 21:41
Политика
Юрий Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Алексея Рогозина
Обновлено вчера в 12:55
Общество
Голикова: смертность выросла в 32 регионах страны
Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны.
Обновлено 03 апреля в 10:43
Политика
Россия подготовила ответ на возможные санкции США из-за Венесуэлы
В случае принятия США закона о противодействии российскому влиянию в Венесуэле Москва вынуждена будет ответить зеркально, заявил «Известиям» посол России в Каракасе Владимир Заемский.
Обновлено вчера в 19:20
Наука
Регулярная чашка кофе повышает риск развития рака легких
Обновлено 03 апреля в 15:12
Общество
Стало известно, сколько получат уволенные рабочие завода Ford Sollers
Обновлено вчера в 09:10
Шоу-бизнес
Меган Маркл отказалась показывать ребенка после родов
Как напоминает телеканал «360», ранее Меган Маркл отказалась рожать в отделении Lindo Wing госпиталя Святой Марии в Лондоне, где появились на свет трое детей Кейт Миддлтон.
Обновлено вчера в 07:24
Происшествия
Задержан руководитель Росреестра по Амурской области
Следственный комитет России по Амурской области возбудил уголовное дело в отношении руководителя управления регионального Росреестра Сергея Чечевского, подозреваемого в получении взятки.
Обновлено вчера в 22:19
Здоровье
Треть россиян не посещает врачей
Более трети граждан РФ (34,5%) не посещают врачей, когда им необходима медицинская помощь. Причина – сомнение в эффективности лечения.
Обновлено 03 апреля в 15:30
Экономика
Эксперты назвали главные уязвимости онлайн-банков
Эксперты назвали главные уязвимости онлайн-банков Более чем в половине российских онлайн-банков выявлены уязвимости, которые могут привести к хищению средств клиентов, говорится в исследовании Positive Technologies, посвященном веб-приложениям дистанционного банковского обслуживания (ДБО).
Обновлено вчера в 18:40