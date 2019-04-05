Политика
Порошенко призвал Зеленского быть мужикомНакануне.Ru 01:01
Президент Украины Петр Порошенко призвал шоумена и своего соперника по второму туру выборов главы государства Владимира Зеленского прийти на дебаты с ним. Порошенко записал ночное видеообращение и призвал Зеленского быть мужиком.
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За свою жизнь я не раз принимал вызовы, и не только от политических оппонентов, но и от сильных врагов. Смотрел в их глаза и не отводил взгляд. Таким должен быть президент и верховный главнокомандующий.
— Петр Порошенко, президент УкраиныВзгляд.ру вчера в 21:56
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Происшествия
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Пилоты, управлявшие пассажирским авиалайнером Boeing 737 MAX, который разбился под Аддис-Абебой, до последнего предпринимали попытки выровнять воздушное судно и спасти находившихся на борту людей.
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Азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR стала основным претендентом на покупку Антипинского НПЗ и нефтяных месторождений у New Stream Group Дениса Мазурова.
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В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
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Производительность труда в России росла в 2016 году, а не падала, а в 2017 году выросла еще сильнее, показали новые данные Росстата.
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Экономика
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В 2020–2021 годах, прогнозирует Всемирный банк, ВВП России будет расти на 1,8%. В 2018 году рост российской экономики достиг шестилетнего максимума в 2,3%, превзойдя прогнозируемый уровень в 1,6%. Причиной стали рост цен на нефть, развитие экспорта, строительство ряда энергетических объектов и проведение чемпионата мира по футболу.
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Происшествия
В Дзержинске произошел взрыв на заводе
В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
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Виктория Лопырева впервые показала поклонникам лицо отца своего ребенка и гражданского мужа Игоря Булатова.
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Обновлено вчера в 19:59
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Глава компании SpaceX Илон Маск потерял $1,1 млрд «за первые две минуты нью-йоркских торгов, так как акции Tesla Inc. упали на 11%».
Обновлено в 00:10
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Супруга принца Гарри не намерена показывать своего ребёнка после родов. Широкая общественность сможет увидеть его позднее.
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На учениях в Черном море российские корабли провели ракетные стрельбы
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Обновлено вчера в 14:06
Экономика
Расходы бюджета на развитие Крыма за 11 лет превысят триллион рублей
Федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя могут продлить до 2025 года, при этом ее финансирование вырастет на 200 млрд рублей, сообщил в пятницу замминистра экономического развития Сергей Назаров.
Обновлено в 02:39