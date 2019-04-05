Политика

Порошенко призвал Зеленского быть мужикомНакануне.Ru 01:01

Президент Украины Петр Порошенко призвал шоумена и своего соперника по второму туру выборов главы государства Владимира Зеленского прийти на дебаты с ним. Порошенко записал ночное видеообращение и призвал Зеленского быть мужиком.
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Петр Порошенко
За свою жизнь я не раз принимал вызовы, и не только от политических оппонентов, но и от сильных врагов. Смотрел в их глаза и не отводил взгляд. Таким должен быть президент и верховный главнокомандующий.
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Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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