Представитель Русской православной церкви прокомментировал RT заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что «автокефальная Православная церковь Украины» является канонической, и его призыв к РПЦ «показать томос».

с чего всё началось

Никто не вправе перед украинцами закрывать двери храма божьего, признавать, кто каноничен, а кто не каноничен. И вот сейчас наша церковь является канонической, а пусть теперь они сейчас сами разберутся - покажут томос.

Президент Украины Петр Порошенко призвал Русскую православную церковь показать томос, чтобы доказать свою каноничность. Порошенко выступил с призывом во время поездки в Винницу, отмечает РИА Новости.

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