Политика

Порошенко призвал Меркель ужесточить санкции против РоссииТАСС 05:56

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал Берлин усилить санкции против России в связи с указом об упрощенном порядке получения российских паспортов жителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
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Порошенко призывает ужесточить антироссийские санкции из-за выдачи паспортов РФ в Донбассе

RT на русском11:46

Порошенко призвал Меркель ужесточить санкции против России

ТАСС05:56

Порошенко попросил Меркель усилить санкции против России

РБК06:54

Порошенко призвал Меркель усилить санкции против России

Газета.Ru07:27

Порошенко призвал Германию усилить санкции против России

Коммерсантъ07:41

Порошенко призвал Меркель ужесточить санкции против России

РИА Новости05:45

Порошенко призвал Меркель ужесточить санкции против России

Говорит Москва05:51
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 16:19, Ашберн
Политика

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Мину времён Великой Отечественной войны без взрывателя нашли у трансферного пассажира сотрудники службы безопасности аэропорта Домодедово.
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Президент России Владимир Путин не удивился стойкости участников акции "Бессмертный полк", которые 9 мая прошли по улицам Москвы под проливным дождем.
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