Политика
Порошенко призвал Меркель ужесточить санкции против РоссииТАСС 05:56
Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал Берлин усилить санкции против России в связи с указом об упрощенном порядке получения российских паспортов жителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
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Политика
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