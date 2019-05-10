Политика
Порошенко призвал Меркель ужесточить санкции против РоссииТАСС 05:56
Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал Берлин усилить санкции против России в связи с указом об упрощенном порядке получения российских паспортов жителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
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Шоу-бизнес
Канье Уэст и Ким Кардашьян стали родителями в четвертый раз
Ранее сообщалось, что у их суррогатной матери начались роды. Будущие родители приехали к ней в больницу.
Обновлено в 12:49
Политика
Порошенко высказался о дате инаугурации Зеленского
«Президент Украины Петр Порошенко с уважением относится к выбору украинцев и к позиции высшего законодательного органа и для него приемлема любая дата инаугурации, которую определит Верховная рада, поскольку это относится к ее компетенции», — цитирует сообщение ТАСС.
Обновлено в 14:34
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Хоккей
Ковальчук: в концовке немного упала концентрация, нельзя так играть
Капитан сборной России Илья Ковальчук подвёл итоги первого матча на чемпионате мира по хоккею 2019 года с командой Норвегией (5:2).
Обновлено в 13:24
Футбол
«Локомотив» разгромил «Рубин» в матче чемпионата России по футболу
Московский "Локомотив" одержал победу над казанским "Рубином" со счетом 4:0 в домашнем матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 14:02
Футбол
Тренер заявил, что «Анжи» может прекратить своё существование
Главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев заявил, что клуб может прекратить своё существование в связи с финансовой ситуацией.
Обновлено в 14:29
Политика
Зеленский призвал Раду назначить его инаугурацию на 19 мая
Депутаты парламента Украины могут назначить дату инаугурации избранного президента страны на 19 мая текущего года.
Обновлено в 13:31
Общество
Познер о смерти Доренко: «Думаю, что Сергей в аду»
На своем сайте Познер заметил, что Доренко позволял себе самые "неслыханные высказывания", поэтому, по мнению Владимира Владимировича, его коллега "попал в ад", где "дает жару самому сатане".
Обновлено в 08:20
Политика
Глава ПЦУ заявил о возможном отзыве томоса у Украины
Вероятное восстановление Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) может привести к отзыву томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 12:56
Политика
Bild: Турция может отказаться от приобретения у России С-400
Власти Турции, по всей видимости, намерены пересмотреть свое решение о приобретении у России зенитных ракетных систем С-400.
Обновлено в 14:34
Здоровье
Названы основные симптомы разрыва аорты
В случае появления первых симптомов врачи рекомендуют рентген с контрастом, где просматриваются все участки аорты.
Обновлено в 10:48
Авто
«Нешуточный» автопарк Евгения Петросяна
Обновлено в 13:30
Происшествия
Доренко умер в результате разрыва аорты
«Аневризма грудной части аорты разорванная», — указано в заключении. Журналист Сергей Доренко умер в Москве 9 мая в возрасте 59 лет.
Обновлено в 04:20
Хоккей
Путин забросил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги
Обновлено в 12:40
Наука
Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц «восстал из мертвых»
Исчезнувший с лица Земли сотни тысяч лет назад вид наземных птиц вновь возродился в прежнем своем состоянии.
Обновлено в 14:05
Армия и оружие
Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Сирии
Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков заявил, что Москва выступила против и заблокировала заявление для прессы Совета безопасности ООН по Сирии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:05
Экономика
Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн
Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес
Ирина Пегова показала взрослую дочь
Известная и востребованная актриса Ирина Пегова не часто балует своих поклонников совместными фото с дочерью.
Обновлено в 14:44
Происшествия
Мать обкуренного депутата Резника набросилась на журналистов в Пулково
Мать депутат Законодательного собрания Петербурга Максима Резника, который отправился из Петербурга в Чехию, вероятно, для того, чтобы отдохнуть в стране, где легализованы легкие наркотики, набросилась на журналиста в аэропорту Пулково.
Обновлено в 10:20
Происшествия
Первые семьи жертв авиакатастрофы в Шереметьево получили выплаты
Средства перечислены первым 10 семьям из Мурманской области, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Обновлено в 13:20
Теннис
Тим обыграл Федерера и вышел в полуфинал турнира в Мадриде
Австриец Доминик Тим вышел в полуфинал турнира в Мадриде.
Обновлено в 13:25
Политика
Команда Зеленского подготовила указ о роспуске Рады
ИА «Ореанда-Новости» СМИ сообщают, что команда новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского подготовила президентский указ о роспуске Рады.
Обновлено в 12:23
Политика
Лукашенко ужесточил ответственность за коррупцию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, согласно которому осужденные за коррупционные преступления не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или замену части наказания более мягким, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.
Обновлено в 10:37
Автоспорт
Даниил Квят: «Уверен, что мы сделаем шаг вперед»
Уверен, что мы сделаем шаг вперед.
Обновлено в 14:11