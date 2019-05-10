Политика
Порошенко призвал Меркель усилить санкции против РоссииГазета.Ru 07:27
Президент Украины Петр Порошенко призвал Германию усилить санкции против России в связи с упрощением процедуры выдачи российских паспортов жителям Донбасса. Об этом он заявил, разговаривая по телефону с немецким канцлером Ангелой Меркель.
Читать в источнике
Оценить117
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 11:48, Ашберн
Политика
Госдеп анонсировал встречу Путина и Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео посетит 12-14 мая Москву и Сочи, встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и российским президентом Владимиром Путиным, заявили в пятницу в госдепе.
Обновлено в 08:26
Футбол
«Анжи» проиграл «Арсеналу» и вылетел из Российской премьер-лиги
Махачкалинский футбольный клуб "Анжи" потерпел поражение от тульского "Арсенала" и потерял шансы на сохранение прописки в Российской премьер-лиге (РПЛ) на следующий сезон.
Обновлено в 11:22
Общество
Грозы и сильный ветер идут на Южный Урал
МЧС предупреждает жителей Челябинской области: 9 и 10 мая в регионе ожидаются грозы, ливни, град, усиление ветра.
Обновлено вчера в 07:10
Футбол
Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено в 09:31
Происшествия
На Шиес вертолёт доставил 11 бочек с топливом
10 мая около полудня на станцию Шиес вертолетом было доставлено 11 бочек дизельного топлива.
Обновлено в 07:23
Политика
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Доренко
Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин «давно был знаком с Доренко», сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 09:10
Музыка
В Тбилиси отметили юбилей Булата Окуджавы
Следует отметить, что в этом году юбилей Окуджавы совпал с проведением в Тбилиси фестиваля авторской музыки, который стартовал в театре Грибоедова 6 мая и продлился четыре дня.
Обновлено в 07:59
Экономика
Богатейший человек Индии купил сеть магазинов игрушек Hamleys
Reliance Industries, которая принадлежит богатейшему жителю Индии Мукешу Амбани, приобрела сеть магазинов игрушек Hamleys, сообщает Guardian.
Обновлено в 10:44
Политика
Соловьев ответил британцам, заявившим о «таинственной» смерти Доренко
Российский телеведущий Владимир Соловьев ответил журналистам британского Daily Mail, которые с намеком заявили о «загадочной» смерти Сергея Доренко.
Обновлено в 10:39
Шоу-бизнес
Айза Анохина попала в реанимацию в Камбодже
Обновлено в 07:05
Футбол
Экс-футболист «Манчестер Сити» Яя Туре завершил карьеру
Агент бывшего полузащитника английского «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк заявил, что его клиент принял решение завершить карьеру.
Обновлено в 08:26
Общество
МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве
Обновлено в 08:43
Общество
Турция оштрафовала Facebook на $271 тыс. за утечку данных
По данным KVKK, компания допустила нарушение правил использования персональных данных, которое затронуло около 300 тысяч турецких пользователей соцсети.
Обновлено в 10:18
Политика
На Украине потребовали запретить спикеру Рады подписывать закон о госязыке
Общественная организация "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной" требует через суд запретить спикеру Верховной рады Украины Андрею Парубию подписывать "закон о госязыке", что заблокирует его подготовку к вступлению в силу, сообщила в пятницу пресс-служба Окружного административного суда Киева.
Обновлено в 10:16
Политика
Эксперт оценил призыв Порошенко усилить санкции против России
Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал RT призыв президента Украины Петра Порошенко к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель поддержать усиление санкций против России в связи с решением о выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Названа причина задержания сотрудника Mash
Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
Обновлено в 06:41
Происшествия
В Новокузнецке нашли тело пропавшей в марте девушки-следователя
24-летняя Алиева пропала 8 марта — она ушла из дома и не вернулась.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Дочери Доренко заподозрили мачеху в убийстве отца
Обновлено в 10:34
Наука
В Древнем мешочке обнаружены галлюциногенные вещества андского шамана
Как и во многих древних андских и амазонских культурах, шаманы Тиуанако входили в измененные психические и физические состояния, чтобы общаться с почитаемыми предками и сверхъестественными существами.
Обновлено 07 мая в 09:10
Политика
Лужков назвал Доренко «гением зла»
Обновлено вчера в 18:37
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Культура
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Обновлено в 11:21
Кино
В прокат вышел фильм Павла Лунгина «Братство»
В российский прокат вышла драма Павла Лунгина об афганской войне «Братство».
Обновлено в 09:37
Культура
Скончался известный комик Фредди Старр
Британский комик, актер, пародист и певец Фредди Старр умер в Испании в возрасте 76 лет.
Обновлено в 08:47
Хоккей
Свечников силовым приемом завалил на лед 113-килограммового соперника
Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников в первом мачте серии финала Восточной конференции НХЛ с "Бостоном" провел силовой прием на защитнике Здено Харе.
Обновлено в 01:48