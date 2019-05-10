Порошенко призвал Меркель усилить санкции против РоссииГазета.Ru 07:27

Президент Украины Петр Порошенко призвал Германию усилить санкции против России в связи с упрощением процедуры выдачи российских паспортов жителям Донбасса. Об этом он заявил, разговаривая по телефону с немецким канцлером Ангелой Меркель.

Происшествия На Алтае обнаружено тело пятого туриста, погибшего после схода лавины Поиски еще двух погибших продолжаются Спасатели обнаружили тело пятого туриста, который погиб в горах Алтая в результате схода лавины, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Общество Стивен Сигал оценил главный парад Победы Актер Стивен Сигал высказал свое мнение по поводу парада Победы на Красной площади в Москве, на котором присутствовал лично.

Общество Клинцевич отреагировал на смерть журналиста Сергея Доренко Главред радиостанции "Говорит Москва" скоропостижно скончался в возрасте 59 лет Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич выразил соболезнования в связи со скоропостижной кончиной известного российского журналиста Сергея Доренко.

Общество В Нижнем Тагиле на параде Победы провезли фашиста в клетке с собаками В образе пленного немца выступил артист нижнетагильского цирка. Вместе с ним в клетке по городу проехали собаки.

Происшествия Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Происшествия У Госдумы задержали активиста после пикета против дела жительницы Урала, заказавшей антидепрессанты из Европы Журналиста, поэта и активиста Александра Дельфинова (Смирнова) задержали у здания Государственной думы, где он проводил одиночный пикет, спустя несколько минут после окончания акции, сообщает корреспондентка «Новой газеты».

Общество Постановление ЕСПЧ о незаконности запрета в России гей-парадов вступило в силу 27 ноября ЕСПЧ признал запреты гей-парадов и других публичных акций ЛГБТ-сообщества в городах России противоречащими Европейской конвенции, отказав в передаче дела на пересмотр в Большую палату.

Происшествия В Амурской области рухнул автомобильный мост Автомобильный мост обрушился в районе села Чембары Свободненского района Амурской области.

Происшествия Автобус с альпинистами упал с горной дороги в Японии В Японии автобус с альпинистами съехал с горной дороги и упал с 20-метровой высоты.

Армия и оружие WSJ рассказала о секретной ракете США Правительство США разработало секретную ракету для нанесения точных авиаударов по позициям террористов.

Шоу-бизнес Евгений Петросян и Брухунова разбежались Майские праздники пара провела в Сочи. Татьяна гуляла с Петросяном по набережной, осматривала сочинские красоты.

Технологии Британцы представили гибридную энергоустановку для боевых лазеров По словам исполнительного директора LibertyWorks Марка Уилсона, разработанная компанией энергоустановка уже прошла испытания.

Авто Появились первые рендеры универсала Toyota Camry Яркий и динамичный дизайн Toyota Camry последнего поколения, сделавший эту машину заметно более молодежной, позволил придать аналогичный облик и универсалу.

Политика Китай примет ответные меры на пошлины США Пекин вынужден принять меры в ответ на решение США поднять пошлины на китайские товары, говорится в заявлении Министерства коммерции КНР.

Общество Дочь российского дальнобойщика посадили в тюрьму в США Суд в Нью-Йорке приговорил уроженку России и гражданку Германии Анну Сорокину как минимум к четырем годам тюрьмы за хищение более 200 тысяч долларов.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл показали своего первенца жителям королевства Стоит отметить, что ранее Маркл не хотела показывать публике своего ребенка, но потом, видимо, ее переубедили, объяснив, что члена королевской семьи, согласно традиции, надо обязательно показать жителям королевства.

Культура Скончался известный комик Фредди Старр Британский комик, актер, пародист и певец Фредди Старр умер в Испании в возрасте 76 лет.

Шоу-бизнес Николаев признался, что чуть не погиб вместе с Пугачевой Певец Игорь Николаев рассказал, что он вместе с Аллой Пугачевой чуть не погиб под колесами автобуса.

Здоровье Кардиолог рассказал, как распознать погубившую Доренко болезнь Чувство тревоги и мнительность являются признаками аневризмы грудной части аорты, из-за которой днём ранее скончался известный журналист и главред радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко.