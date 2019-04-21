Политика

Порошенко признал поражение на выборах президента УкраиныИзвестия 13:26

Действующий президент Украины Петр Порошенко признал поражение от Владимира Зеленского на выборах главы государства в воскресенье, 21 апреля, передает «РИА Новости». Он заявил, что готов позвонить Зеленскому и поздравить с победой.
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Порошенко прокомментировал результаты экзитпола

RT на русском13:29

Порошенко признал поражение на выборах

РИА Новости13:59

Порошенко признал победу Зеленского

РБК13:34

Порошенко признал поражение на выборах президента Украины

Газета.Ru15:02

Порошенко признал поражение на выборах президента Украины

Известия13:26

Порошенко признал поражение

Lenta.ru13:25

Порошенко признал поражение на выборах президента Украины

Говорит Москва13:29
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Футбол

Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил гол

Футболисты "Пари Сен-Жермен" в ранге чемпионов Франции обыграли "Монако" в домашнем матче 33-го тура Лиги 1.
Обновлено в 17:18
Происшествия

В «Востокцементе» заявили, что дело Пушкаревых серьезно не повлияло на работу компаний

Тверской суд Москвы 9 апреля признал Пушкаревых виновными в коррупционных преступлениях - с 2009 по 2015 год градоначальник за взятки мешал компаниям участвовать в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог и обеспечивал победу компаниям, подконтрольным "Востокцементу".
Обновлено в 20:39
Общество

Гороскоп на неделю с 22 по 29 апреля: нас ждут сюрпризы

Для многих эта неделя окажется романтическим периодом: вы будете знакомиться с новыми людьми и ходить на интересные встречи.
Обновлено вчера в 02:10
Политика

О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер

Обновлено в 20:50
Футбол

Хет-трик Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетиком» в Примере

Обновлено в 12:05
Экономика

Индустриализацию возвращают в повестку

Для поддержки быстрого роста необходимо постоянное появление новых продуктов и технологий — разнообразие и сложность экспорта является важным критерием оценки состояния экономики, добавляют авторы.
Обновлено в 17:53
Общество

Граждане оценят качество госуслуг по пятибалльной шкале

В Минэкономразвития надеются, что в первый календарный год показатель удовлетворенности населения качеством сервиса составит не менее 85%, а в следующие 12 месяцев работы — 90%.
Обновлено в 14:00
Политика

Кадыров прокомментировал избрание Зеленского президентом Украины

Обновлено в 15:06
Общество

Королева Елизавета Вторая празднует свой 93-й день рождения

Королева Великобритании Елизавета II празднует сегодня, 21 апреля, свой 93-й день рождения.
Обновлено в 13:27
Общество

«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Владивостока

Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов по субсидированным тарифам из Владивостока в Москву и Новосибирск на 2019 год, сообщает в понедельник администрация Приморья.
Обновлено в 21:13
Армия и оружие

В Петербурге создали ракету-дрон для уничтожения беспилотников

Петербургские специалисты создали ракету-дрон для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, пишет ТАСС.
Обновлено в 10:21
Политика

ЦИК Украины обработал половину протоколов на выборах президента

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,01% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,65% избирателей, соответствующие данные обнародованы на табло Центральной избирательной комиссии после обработки 50,18% протоколов.
Обновлено в 20:29
Спорт

Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе

Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
Обновлено в 06:47
Политика

Зеленский назвал задачу номер один на посту президента

Лидер второго тура президентских выборов Украины Владимир Зеленский назвал "задачей номер один" возвращение арестованных в России моряков.
Обновлено в 16:20
Гаджеты

AMD RX Vega 64 превосходит NVIDIA RTX 2080 в World War Z на 20%

Модель RX Vega 64 все еще превосходит RTX 2080 Ti и RTX 2080, тогда как RX 580 уже отстает от RTX 2070 и находится ближе к RTX 2060.
Обновлено в 02:21
Происшествия

Самолет Kuwait Airways при посадке в Бейруте столкнулся с массой льда

Принадлежащий авиакомпаниии Kuwait Airways самолет получил повреждения при посадке в аэропорту Бейрута.
Обновлено в 21:23
Энергетика

«Транснефть» нашла источник загрязнения идущей в Белоруссию нефти

Компания «Транснефть» выяснила, что источник загрязения нефти, поступающей на белорусские НПЗ в Мозыре и «Нафтан», находится на участке нефтепровода Самара-Унеча.
Обновлено в 17:05
Футбол

Нигматуллин оценил шансы Сафонова на вызов в сборную России

Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин считает, что голкиперу «Краснодара» Матвею Сафонову будет тяжело сразу стать основным в национальной команде страны.
Обновлено в 10:57
Политика

Кучма высказал пожелания будущему президенту Украины

Кучма пожелал будущему президенту меньше обещать и больше делать, а также быть честным и порядочным перед своим народом.
Обновлено в 05:35
Здоровье

Важный человек в стране требует отменить майские праздники

Геннадий Онищенко уверен, что майские праздники негативно сказываются на здоровье россиян, сообщает DEITA.
Обновлено в 00:15
Общество

Роструд назвал желаемый размер зарплаты жителей РФ

Роструд озвучил желаемый размер зарплаты жителей регионов РФ, изучив резюме из базы «Работа в России».
Обновлено в 21:35
Политика

Мэра Даугавпилса и вице-мэра Риги обыскали после возвращения из Москвы

Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил, что его обыскали в аэропорту Риги после возвращения из Москвы, а в субботу обыск прошел у вице-мэра Риги Вадима Баранника.
Обновлено в 15:08
Наука

Таинственное существо обнаружено в Индийском океане

В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено 19 апреля в 14:55
Происшествия

Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина

Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 15:05
Авто

На видео показана премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей

В ролике отмечается, что владелец данного отечественного авто вложил в тюнинг около полутора миллиона рублей.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес

Дмитрий Иванов поставил Лолите ультиматум об уходе со сцены

Супруг певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов запрещает ей выходить на сцену из-за проблем со здоровьем.
Обновлено в 04:06
Происшествия

Британского бойца UFC арестовали за погром в отеле и угон такси

Английский боец смешанного стиля (MMA) Даррен Тилл задержан полицией испанского Тенерифе.
Обновлено в 11:51
Футбол

«Манчестер Юнайтед» установил клубный антирекорд в АПЛ

Идет матч "Манчестер Юнайтед" против "Эвертона" в рамках 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес

Розовые стены и барная стойка на балконе: Ольга Машная осталась недовольна результатами ремонта

Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Более 3,6 тысячи животных погибли в Забайкалье от степных пожаров за два дня

По данным на утро 21 апреля, от пожаров пострадали 29 человек, четверо из которых находятся в тяжёлом состоянии.
Обновлено в 21:14
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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