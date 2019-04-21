Политика
Порошенко признал поражение на выборах президента УкраиныИзвестия 13:26
Действующий президент Украины Петр Порошенко признал поражение от Владимира Зеленского на выборах главы государства в воскресенье, 21 апреля, передает «РИА Новости». Он заявил, что готов позвонить Зеленскому и поздравить с победой.
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Политика
Бабченко: Украина, ты одурела
Заместитель гендиректора украинского телеканала ATR Айдер Муждабаев и журналист Аркадий Бабченко отреагировали на предварительные результаты президентских выборов на Украине, где с большим отрывом Владимир Зеленский опережает Петра Порошенко.
Обновлено в 14:10
Авто
Вот почему я пересел с новой Lada Vesta на подержанный Kia Rio!
Ничего более приемлемого с нормальной АКПП, кроме Kia Rio X-Line, для себя не нашел - хороший дорожный просвет, защитный обвес, салон уютный.
Обновлено в 12:08
Политика
Зеленский как гражданин Украины обратился к постсоветским странам
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, одержавший, по предварительным данным победу, во втором туре выборов, в своем поздравительном слове обратился к постсоветским странам, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 13:47
Энергетика
Fortum зовет «Газпром» на водораздел
В конце 2018 года финская Fortum направила «Газпром энергохолдингу» (контролирует электроэнергетику монополии) предложения об обмене активами.
Обновлено в 17:53
Авто
На видео показана премиальная «Нива» за 1,5 млн рублей
Отечественный внедорожник Lada 4х4 был доработан в тюнинг-ателье «Сервис-центр 999» в Нальчике, после чего он стал настоящим премиальным авто.
Обновлено в 01:28
Политика
Соловьев призвал не признавать Зеленского президентом
Российский журналист Владимир Соловьев заявил, что итоги президентских выборов на Украине, где победу одерживает Владимир Зеленский, признавать не стоит.
Обновлено в 17:05
Наука
Созданы наноудобрения для борьбы с хлорозом растений
Российские ученые из МГУ совместно с европейскими коллегами создали экологически чистые наноудобрения, которые по эффективности не уступают синтетическим и имеют при этом более низкую стоимость производства.
Обновлено в 10:14
Политика
Порошенко пообещал подписать закон о языке
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов на следующей неделе подписать закон о языке после его принятия Верховной радой.
Обновлено в 15:13
Происшествия
Двух бывших топ-менеджеров банка «Югра» поместили под домашний арест
Басманный суд Москвы избрал домашний арест мерой пресечения бывшему президенту лишенного лицензии банка "Югра" Алексею Нефедову и экс-председателю правления этого банка Дмитрию Шиляеву, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 17:21
Экономика
Доходы губернатора ЕАО увеличились за год более чем на 500 тыс. рублей
Доход главы Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Левинталя за 2018 год составил чуть более 4 млн 858 тыс. рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте администрации региона.
Обновлено 19 апреля в 21:44
Спорт
Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе
Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
Обновлено в 06:47
Политика
19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и Порошенко
Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).
Обновлено 19 апреля в 07:41
Общество
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку
Обновлено в 01:24
Хоккей
«Бостон» обыграл «Торонто» и сравнял счет в серии плей-офф НХЛ
"Бостон" на выезде победил "Торонто" в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.
Обновлено в 18:09
Авто
Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Почти столь же последовательно охладевали к своему транспорту в первый год владения владельцы BMW 3 Series и Land Rover Discovery Sport - за год от автомобилей эти купленных новыми моделей отказались 11,8 % хозяев.
Обновлено в 05:40
Общество
Возведение «Северомуйского тоннеля-2» начнется в течение года
Группа "Сибантрацит" и УК "ВостокУголь" приступили к работам по подготовке строительства на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии второй очереди Северомуйского тоннеля - "Северомуйский тоннель-2".
Обновлено в 11:28
Общество
Михалков подал в суд из-за рекламы, в которой он «похудел»
Российский режиссер Никита Михалков подал иск в Пресненский суд Москвы из-за рекламы биологически активных добавок.
Обновлено в 13:58
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 200 человек
Обновлено в 08:11
Авто
Китайско-итальянский кроссовер SWM G01 F добрался до дилеров
Добрался до дилеров китайско-итальянский кроссовер SWM G01 F, являющийся спортивной модификацией кроссовера G01.
Обновлено в 12:16
Политика
Порошенко получил гарантии неприкосновенности от США
Действующий президент Украины Петр Порошенко после проигрыша на выборах главы государства получил гарантии неприкосновенности от США, пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники в Вашингтоне.
Обновлено в 18:01
Происшествия
Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина
Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 15:05
Религия
Для православных христиан наступило Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 21:37
Энергетика
«Транснефть» нашла источник загрязнения идущей в Белоруссию нефти
Компания «Транснефть» выяснила, что источник загрязения нефти, поступающей на белорусские НПЗ в Мозыре и «Нафтан», находится на участке нефтепровода Самара-Унеча.
Обновлено в 17:05
Шоу-бизнес
Яна Поплавская заявила, что последний муж Ирины Цывиной избивал ее
Актриса Ирина Цывина умерла в ночь на 18 апреля. Прощание с ней состоится 22 апреля в Доме кино в Москве.
Обновлено в 04:20
Теннис
Фоньини впервые в карьере выиграл «Мастерс»
Фоньини допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-поинта из 5. На счету Лайовича 1 эйс, 3 двойные и 2 реализованных брейк-поинта из 4. Для 31-летнего итальянца этот титул стал девятым в карьере и первым на турнирах серии «Мастерс-1000».
Обновлено в 10:39
Общество
Компания «Мастер Плюс» предлагает сахалинцам построить дом и создать в нем уют
Обновлено в 18:07
Политика
Мэра Даугавпилса и вице-мэра Риги обыскали после возвращения из Москвы
Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил, что его обыскали в аэропорту Риги после возвращения из Москвы, а в субботу обыск прошел у вице-мэра Риги Вадима Баранника.
Обновлено в 15:08
Игры
Разработчик Spider-Man раскрыл пасхалку, которую игроки сами не нашли
Spider-Man вышла 7 сентября 2018 года, у игры оценка 87/100 на Metacritic. Наш игрок поедет на ЧМ по Fortnite.
Обновлено в 03:04