Политика

Порошенко признал поражение на выборах президента УкраиныГоворит Москва 13:29

Пётр Порошенко получил свыше 25 процентов.
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Порошенко признал поражение на выборах президента Украины

Газета.Ru15:02

Порошенко признал поражение на выборах

РИА Новости13:59

Порошенко признал поражение на выборах президента Украины

Говорит Москва13:29

Порошенко признал поражение на выборах, но пообещал остаться в политике

Интерфакс13:31

Порошенко прокомментировал результаты экзитпола

RT на русском13:29

Порошенко признал поражение

Lenta.ru13:25

Порошенко признал победу Зеленского

РБК13:34
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Общество

Возведение «Северомуйского тоннеля-2» начнется в течение года

Группа "Сибантрацит" и УК "ВостокУголь" приступили к работам по подготовке строительства на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии второй очереди Северомуйского тоннеля - "Северомуйский тоннель-2".
Обновлено в 11:28
Общество

Дмитрий Быков пришел в сознание

Обновлено в 07:28
Политика

Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании

Обновлено в 10:12
Политика

Зеленский заявил, что будет продолжать минский процесс

Кандидат в президенты Украины, лидирующий по данным всех экзитполов, Владимир Зеленский заявил, что намерен интенсифицировать минский процесс.
Обновлено в 14:58
Политика

Порошенко признал поражение на выборах президента Украины

Действующий президент Украины Петр Порошенко признал поражение от Владимира Зеленского на выборах главы государства в воскресенье, 21 апреля, передает «РИА Новости».
Обновлено в 13:26
Хоккей

Свечников: голова еще немного болит после драки с Овечкиным

Обновлено в 15:33
Политика

ЦИК Украины начал публиковать результаты выборов президента

Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес

Рената Литвинова удивила поклонников секретами красоты: «Никакого педикюра»

О педикюре знаменитость предпочитает даже не мечтать. Актриса уверяет, что солоны красоты не посещает месяцами.
Обновлено в 14:41
Политика

Рамзан Кадыров пожелал Зеленскому удачи

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале прокомментировал прошедший на Украине второй тур президентских выборов.
Обновлено в 14:20
Армия и оружие

Генштаб отмечает желание призывников послужить

Как сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Евгений Бурдинский, в срочниках недостатка не будет.
Обновлено в 15:40
Политика

США дали Порошенко гарантии неприкосновенности

Действующий украинский президент Петр Порошенко уже получил гарантии неприкосновенности от Соединённых Штатов, которые дали соответствующие предупреждения команде Владимиру Зеленскому, победившему по данным экзит-поллов во втором туре президентских выборов на Украине.
Обновлено в 16:54
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено в 07:56
Общество

В Саратове учителя протестуют против принудительного участия в первомайской демонстрации и шествии «Бессмертный полк»

Обновлено в 10:32
Происшествия

Огни погаснут на Эйфелевой башне в знак траура

Подсветка Эйфелевой башни в Париже будет на время выключена в память о погибших при терактах на Шри-Ланке.
Обновлено в 13:33
Политика

Алексей Пушков: украинцы не стали голосовать за ненависть к России

Украинцы не стали голосовать за ненависть к России, которая была единственной программой Порошенко.
Обновлено в 13:49
Политика

Зеленский намерен снять Луценко с должности генпрокурора Украины

Лидирующий на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил, что будет избавляться от чиновников старой команды, и привел в качестве примера генпрокурора Юрия Луценко.
Обновлено в 15:35
Политика

Захарова прокомментировала итоги выборов на Украине

Победа на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского даст возможность осуществить настоящую перезагрузку, написала официальный представитель МИДа России Мария Захарова в Facebook 21 апреля.
Обновлено в 15:36
Политика

Митрополит Иларион поздравил Зеленского с победой на выборах

Обновлено в 15:59
Футбол

Головин в матче с «ПСЖ» забил второй гол в чемпионате Франции

Обновлено в 16:49
Кино

Вторая серия «Игры престолов» утекла в сеть

Пользователи из Германии, оплатившие просмотр восьмого сезона сериала, смогли посмотреть вторую серию сразу после окончания первого эпизода.
Обновлено в 16:12
Футбол

«Валенсия» обыграла «Бетис», Черышев получил травму

"Валенсия" в гостях обыграла "Бетис" в матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу.
Обновлено в 16:55
Политика

Резиденцию Порошенко взяли под усиленную охрану

Обновлено в 14:30
Здоровье

Врачи Высокогорского района рассказали, как избежать укусов клещей

Врачи района рассказали, что нужно знать о таком заболевании, как боррелиоз и как не подхватить коварную болезнь, пишут «Высокогорские вести».
Обновлено вчера в 11:06
Политика

Порошенко пообещал подписать закон о языке

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов на следующей неделе подписать закон о языке после его принятия Верховной радой.
Обновлено в 15:13
Музыка

Ромарио – новый герой «Zангалис & Карякин»

Выпуск с Ромарио выйдет в понедельник, 22 апреля, в 18.00 (мск). Новое шоу на YouTube – "Zангалис & Карякин".
Обновлено в 16:05
Авто

Умельцы создали гибрид Запорожца и Porsche

Умельцы из Белоруссии скрестили Запорожец и родстер Porsche Boxster S. Созданием гибрида занималась мастерская известного кастомайзера Юрия Шифа.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» наконец выйдет в море для испытаний

Первые испытания головного корвета 20385 «Гремящий» и фрегата 22350 «Адмирал Касатонов» состоятся завтра, 21 апреля, в Балтийском море.
Обновлено вчера в 14:24
Гаджеты

Насколько Splinter Cell: Conviction и Blacklist стали лучше на Xbox One X?

Обновлено в 11:31
Политика

Гройсман поздравил Зеленского с победой и поблагодарил Порошенко

Ранее Зеленский высказался о судьбе нынешнего генпрокурора Юрия Луценко.
Обновлено в 15:27
Музыка

Пятилетний мальчик выиграл 100 тысяч рублей за шутку про Зеленского

Обновлено в 11:27
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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