Политика
Порошенко признал поражение на выборах президента УкраиныГоворит Москва 13:29
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Общество
Возведение «Северомуйского тоннеля-2» начнется в течение года
Группа "Сибантрацит" и УК "ВостокУголь" приступили к работам по подготовке строительства на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии второй очереди Северомуйского тоннеля - "Северомуйский тоннель-2".
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Дмитрий Быков пришел в сознание
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Политика
Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании
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Зеленский заявил, что будет продолжать минский процесс
Кандидат в президенты Украины, лидирующий по данным всех экзитполов, Владимир Зеленский заявил, что намерен интенсифицировать минский процесс.
Обновлено в 14:58
Политика
Порошенко признал поражение на выборах президента Украины
Действующий президент Украины Петр Порошенко признал поражение от Владимира Зеленского на выборах главы государства в воскресенье, 21 апреля, передает «РИА Новости».
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Свечников: голова еще немного болит после драки с Овечкиным
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О педикюре знаменитость предпочитает даже не мечтать. Актриса уверяет, что солоны красоты не посещает месяцами.
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Рамзан Кадыров пожелал Зеленскому удачи
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале прокомментировал прошедший на Украине второй тур президентских выборов.
Обновлено в 14:20
Армия и оружие
Генштаб отмечает желание призывников послужить
Как сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Евгений Бурдинский, в срочниках недостатка не будет.
Обновлено в 15:40
Политика
США дали Порошенко гарантии неприкосновенности
Действующий украинский президент Петр Порошенко уже получил гарантии неприкосновенности от Соединённых Штатов, которые дали соответствующие предупреждения команде Владимиру Зеленскому, победившему по данным экзит-поллов во втором туре президентских выборов на Украине.
Обновлено в 16:54
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В Саратове учителя протестуют против принудительного участия в первомайской демонстрации и шествии «Бессмертный полк»
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Подсветка Эйфелевой башни в Париже будет на время выключена в память о погибших при терактах на Шри-Ланке.
Обновлено в 13:33
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Алексей Пушков: украинцы не стали голосовать за ненависть к России
Украинцы не стали голосовать за ненависть к России, которая была единственной программой Порошенко.
Обновлено в 13:49
Политика
Зеленский намерен снять Луценко с должности генпрокурора Украины
Лидирующий на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил, что будет избавляться от чиновников старой команды, и привел в качестве примера генпрокурора Юрия Луценко.
Обновлено в 15:35
Политика
Захарова прокомментировала итоги выборов на Украине
Победа на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского даст возможность осуществить настоящую перезагрузку, написала официальный представитель МИДа России Мария Захарова в Facebook 21 апреля.
Обновлено в 15:36
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Митрополит Иларион поздравил Зеленского с победой на выборах
Обновлено в 15:59
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Головин в матче с «ПСЖ» забил второй гол в чемпионате Франции
Обновлено в 16:49
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Вторая серия «Игры престолов» утекла в сеть
Пользователи из Германии, оплатившие просмотр восьмого сезона сериала, смогли посмотреть вторую серию сразу после окончания первого эпизода.
Обновлено в 16:12
Футбол
«Валенсия» обыграла «Бетис», Черышев получил травму
"Валенсия" в гостях обыграла "Бетис" в матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу.
Обновлено в 16:55
Политика
Резиденцию Порошенко взяли под усиленную охрану
Обновлено в 14:30
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Врачи Высокогорского района рассказали, как избежать укусов клещей
Врачи района рассказали, что нужно знать о таком заболевании, как боррелиоз и как не подхватить коварную болезнь, пишут «Высокогорские вести».
Обновлено вчера в 11:06
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Порошенко пообещал подписать закон о языке
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов на следующей неделе подписать закон о языке после его принятия Верховной радой.
Обновлено в 15:13
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Выпуск с Ромарио выйдет в понедельник, 22 апреля, в 18.00 (мск). Новое шоу на YouTube – "Zангалис & Карякин".
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Умельцы из Белоруссии скрестили Запорожец и родстер Porsche Boxster S. Созданием гибрида занималась мастерская известного кастомайзера Юрия Шифа.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» наконец выйдет в море для испытаний
Первые испытания головного корвета 20385 «Гремящий» и фрегата 22350 «Адмирал Касатонов» состоятся завтра, 21 апреля, в Балтийском море.
Обновлено вчера в 14:24
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Гройсман поздравил Зеленского с победой и поблагодарил Порошенко
Ранее Зеленский высказался о судьбе нынешнего генпрокурора Юрия Луценко.
Обновлено в 15:27