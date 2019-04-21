Порошенко признал поражение на выборах президента УкраиныГоворит Москва 13:29

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Политика Алексей Пушков: украинцы не стали голосовать за ненависть к России Украинцы не стали голосовать за ненависть к России, которая была единственной программой Порошенко.

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