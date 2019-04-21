Политика
Порошенко признал поражение на выборах президентаLife.ru 13:29
Действующий президент Украины Пётр Порошенко в ходе выступления в своём штабе призвал всех собравшихся никогда не сдаваться и признал поражение на выборах главы государства.
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Общество
Теплицы хотят облагать штрафами и налогами
Россиян вынуждают оформлять теплицы как объект недвижимости и платить налоги, сообщает «URA.RU».
Обновлено в 14:34
Здоровье
Опять больше всего пьют в Магадане
Неудивительно, что в рейтинге, составленном всего из двух показателей: количество население и количество проданного алкоголя, Колыма, Чукотка и Ямало-Ненецкий округ оказались самыми пьющими.
Обновлено в 18:39
Шоу-бизнес
Рената Литвинова удивила поклонников секретами красоты: «Никакого педикюра»
О педикюре знаменитость предпочитает даже не мечтать. Актриса уверяет, что солоны красоты не посещает месяцами.
Обновлено в 14:41
Общество
Саратовские учителя пожаловались на принуждение к участию в майских демонстрациях
В Саратове учителя городских школ пожаловались на принуждение к участию в первомайской демонстрации и шествии «Бессмертный полк» 9 мая.
Обновлено в 17:35
Происшествия
Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина
Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 15:05
Политика
Зеленский анонсировал план действий для прекращения огня в Донбассе
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга заявил, что в ближайшее время представит план действий для прекращения огня в Донбассе.
Обновлено в 15:34
Политика
Саакашвили увидел «российский след» в беспорядках в Панкисском ущелье
События в Панкисском ущелье обусловлены несколькими факторами, включая "интерес России к беспорядкам" в регионе.
Обновлено в 18:39
Политика
Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора поздравил шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины, передает «Новое время» из штаба Зеленского.
Обновлено в 18:36
Происшествия
Защита Бутиной просит суд США исключить из дела экспертную оценку экс-сотрудника ФБР
Адвокаты арестованной в США россиянки Марии Бутиной просят суд исключить из дела экспертную оценку и показания бывшего сотрудника Федерального бюро расследований (ФБР) Роберта Андерсона, который утверждал, что совершенные ей действия "были предприняты от лица российских властей".
Обновлено в 19:21
Политика
Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал ходатайство в Службу безопасности Украины (СБУ) о снятии с него запрета на въезд в страну.
Обновлено в 14:37
Общество
Москва стала лидером среди регионов по низкому уровню безработицы
Москва занимает первое место среди регионов России по низкому уровню безработицы, рассказала РИА Новости первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова.
Обновлено в 20:07
Футбол
«Эвертон» разгромил «Манчестер Юнайтед»
Обновлено в 10:24
Общество
Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения
Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Авто
Создан гибрид Запорожца и Porsche
Известный белорусский умелец-кастомайзер создал реплику «Запорожца» ЗАЗ-968 на базе спортивного родстера Porsche Boxster S. Необычный «гибрид» в кузове советской легенды сразу покорил всех яркой внешностью и превосходными ездовыми качествами.
Обновлено в 02:54
Теннис
Душан Лайович: Впервые играл в финале и получил ценный опыт
Серб Душан Лайович прокомментировал своё поражение в финале "Мастерса" в Монте-Карло.
Обновлено в 15:47
Экономика
Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование
Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование Сегодня эксперты ВШЭ представят доклад "Анализ состояния страховой медицины в России и перспектив ее развития", "Ъ" удалось ознакомиться с его содержанием.
Обновлено в 17:53
Экономика
«Ташир» дает прикурить
У группы появились интересы на табачном рынке О том, что Калужская табачная фабрика может быть связана с группой "Ташир", рассказал источник "Ъ" на табачном рынке.
Обновлено в 17:53
Гаджеты
Складной Huawei Mate X оказался заметно дешевле ожидаемого
Во время анонса в феврале была объявлена цена Huawei Mate X и она оказалась шокирующе высокой — 2300 евро или 2600 долларов.
Обновлено в 03:52
Транспорт
Росстандарт вводит новый масштаб для дорожных указателей
Росстандарт вводит новый масштаб для дорожных указателей Приказом Росстандарта № 144-СТ с 1 мая 2019 года в действие вводится новый ГОСТ 58398, регулирующий применение "экспериментальных средств организации дорожного движения".
Обновлено в 17:53
Общество
Умер телеведущий и диктор Михаил Быков
Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Футбол
«Спартак» обыграл «Енисей» в матче РПЛ
Обновлено в 14:05
Здоровье
Помощь и содействие
Только Амурским филиалом компании за 2018 год было проведено порядка 152,5 тысяч экспертиз медицинской помощи, рассмотрено более 28 тысяч обращений застрахованных граждан.
Обновлено в 20:01
Религия
Страстная неделя: когда красить яйца, святить куличи, что происходит в храмах
У православных началась Страстная неделя (22 - 27 апреля 2019г.), названная так в память о последних днях земной жизни Иисуса Христа, - неделя самого строгого поста, время, когда православные готовятся к главному празднику - к Пасхе, Светлому Воскресению Христову (28 апреля 2019г.).
Обновлено в 17:59
Армия и оружие
Распотрошенные Россией Ан-124 признали аутсайдерами
Обновлено в 17:16
Политика
В штабе Зеленского назвали переговоры с Россией приоритетом
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, лидирующего по данным экзит-полов, заявили о намерении вести переговоры с Россией, передает РБК.
Обновлено в 15:25
Армия и оружие
Российским морякам отказались доплачивать за походы в Сирию
Моряки трех кораблей Черноморского флота обратились в суд из-за невыплаты им суточных за участие в военных действиях в Сирии.
Обновлено в 20:04
Экономика
В Белоруссии пенсии по возрасту вырастут с 1 мая
В Белоруссии пенсии по возрасту с 1 мая вырастут на 25 белорусских рублей (763 российских рубля).
Обновлено в 17:50
Космос
Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке
Глава американского производителя электромобилей Tesla и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск перешел на русский язык при общении с подписчиками в Twitter.
Обновлено вчера в 20:00