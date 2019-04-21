Политика
Порошенко признал поражение на выборах президента УкраиныРИА Новости 13:59
Действующий глава государства Петр Порошенко признал поражение во втором туре президентских выборов.
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Происшествия
В Синявино угнали автомобиль с таксой
Обновлено в 10:28
Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Наука
Патриарх Кирилл раскритиковал ученых за «странное слово»
Кажется странным для патриарха и упоминание в теории "некой точки", из которой материя начала распространяться по Вселенной.
Обновлено в 09:56
Происшествия
На Кубани в ДТП со «скорой» погибли двое
В результате погибли двое, полицейские проводят проверку по факту ДТП.
Обновлено в 14:12
Политика
Зеленский сделал заявление по результатам экзит-полов
Обновлено в 13:07
Здоровье
Медики назвали самый полезный для здоровья печени фрукт
Эксперты отмечают, абрикос полезен не только как фрукт сам по себе, но и в переработанном виде.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес
Секреты красоты от Ренаты Литвиновой: Адские тренировки, бокал шампанского и никакого маникюра
На счету Литвиновой более 30 ролей, в 14 картинах выступила как режиссер, в шести - в качестве сценариста.
Обновлено в 08:19
Политика
Экзит-полл: Зеленский разгромил Порошенко во всех частях Украины
Во втором туре выборов президента Украины сегодня, 21 апреля, за Владимир Зеленский победил действующего президента Петра Порошенко во всех частях страны.
Обновлено в 13:29
Футбол
«Спартак» обыграл «Енисей» в матче РПЛ
Обновлено в 14:05
Шоу-бизнес
Собчак и Волочкова устроили «дебаты» у Малахова
Конфликт Ксении Собчак и Анастасии Волочковой, обострившийся после скандального интервью балерины для шоу Ксении, получил продолжение.
Обновлено вчера в 08:52
Политика
19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и Порошенко
Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).
Обновлено 19 апреля в 07:41
Футбол
Хоккеист «Ак Барса» Лукоянов сыграл за ФК «Камаз»
Обновлено в 13:49
Политика
Активистка Femen разделась возле участка, где голосовал Зеленский
Активистка Femen разделась возле избирательного участка в Киеве, где голосовал кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский.
Обновлено в 06:30
Энергетика
В Минэнерго России прокомментировали ситуацию с нефтью в «Дружбе»
Ухудшение качества поставляемой в Белоруссию нефти через нефтепровод «Дружба» носит технический характер, ситуация находится под постоянным мониторингом Министерства энергетики России.
Обновлено в 12:13
Происшествия
В Екатеринбурге полиция задержала активиста «бессрочного протеста»
Полиция Екатеринбурга задержала активиста бессрочного протеста Михаила Клюкина.
Обновлено в 13:34
Армия и оружие
Под Триполи войска ПНС перешли в контрнаступление
Ливийское Правительство национального согласия объявило о начале контрнаступательной операции против сил Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.
Обновлено в 01:59
Авто
На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 млн рублей
Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50
Армия и оружие
23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ
Обновлено вчера в 11:37
Происшествия
Власти Шри-Ланки установили организаторов взрывов
Власти Шри-Ланки установили организаторов взрывов.
Обновлено в 07:00
Религия
Православные отмечают Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 18:53
Общество
Дмитрий Быков пришел в сознание
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
СМИ: В Сирии обострились столкновения военных Ирана и России
По данным СМИ, жертвами столкновений Ирана и России близ города Маядим в районе Дейр аз-Зора стали двое иранцев, а четверо россиян были ранены.
Обновлено в 08:57
Политика
Ополченцев из ДНР и ЛНР предложили называть боевиками
Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского предложил на законодательном уровне закрепить новую терминологию в отношении ополченцев самопровозглашённых ДНР и ЛНР.
Обновлено в 11:02
Наука
Эффективность тренировок и занятий спортом зависит от времени суток
Обновлено 19 апреля в 11:53
Происшествия
В Кривом Роге в список избирателей внесли восьмилетнего мальчика
"Правоохранители проверяют, каким образом был внесен в список избирателей одного из участков Кривого Рога восьмилетний мальчик", - говорится в сообщении агентства.
Обновлено в 12:41