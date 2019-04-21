Политика

Порошенко признал поражение на выборах президента УкраиныРИА Новости 13:59

Действующий глава государства Петр Порошенко признал поражение во втором туре президентских выборов.
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Порошенко признал поражение на выборах президента Украины

РИА Новости13:59

Порошенко признал поражение на президентских выборах

Украина.ру13:31

Порошенко признал поражение

Lenta.ru13:25

Порошенко заявил, что покидает пост президента Украины, но не уходит из политики

Эхо Москвы13:29

Порошенко признал поражение на выборах президента Украины

Известия13:26

Порошенко признал поражение на выборах

Ведомости13:30

Порошенко признал поражение на выборах

Взгляд.ру13:33
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Политика

Пятилетний мальчик выиграл 100 тысяч рублей за шутку про Зеленского

Обновлено в 11:27
Происшествия

В Синявино угнали автомобиль с таксой

Обновлено в 10:28
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Национальный экзит-пол: Зеленский побеждает с 73%. У Порошенко – 25%

Обновлено в 13:12
Музыка

Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой

Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Наука

Патриарх Кирилл раскритиковал ученых за «странное слово»

Кажется странным для патриарха и упоминание в теории "некой точки", из которой материя начала распространяться по Вселенной.
Обновлено в 09:56
Происшествия

На Кубани в ДТП со «скорой» погибли двое

В результате погибли двое, полицейские проводят проверку по факту ДТП.
Обновлено в 14:12
Политика

Зеленский сделал заявление по результатам экзит-полов

Обновлено в 13:07
Здоровье

Медики назвали самый полезный для здоровья печени фрукт

Эксперты отмечают, абрикос полезен не только как фрукт сам по себе, но и в переработанном виде.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес

Секреты красоты от Ренаты Литвиновой: Адские тренировки, бокал шампанского и никакого маникюра

На счету Литвиновой более 30 ролей, в 14 картинах выступила как режиссер, в шести - в качестве сценариста.
Обновлено в 08:19
Политика

Экзит-полл: Зеленский разгромил Порошенко во всех частях Украины

Во втором туре выборов президента Украины сегодня, 21 апреля, за Владимир Зеленский победил действующего президента Петра Порошенко во всех частях страны.
Обновлено в 13:29
Футбол

«Спартак» обыграл «Енисей» в матче РПЛ

Обновлено в 14:05
Шоу-бизнес

Собчак и Волочкова устроили «дебаты» у Малахова

Конфликт Ксении Собчак и Анастасии Волочковой, обострившийся после скандального интервью балерины для шоу Ксении, получил продолжение.
Обновлено вчера в 08:52
Политика

19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и Порошенко

Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).
Обновлено 19 апреля в 07:41
Футбол

Хоккеист «Ак Барса» Лукоянов сыграл за ФК «Камаз»

Обновлено в 13:49
Политика

Активистка Femen разделась возле участка, где голосовал Зеленский

Активистка Femen разделась возле избирательного участка в Киеве, где голосовал кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский.
Обновлено в 06:30
Энергетика

В Минэнерго России прокомментировали ситуацию с нефтью в «Дружбе»

Ухудшение качества поставляемой в Белоруссию нефти через нефтепровод «Дружба» носит технический характер, ситуация находится под постоянным мониторингом Министерства энергетики России.
Обновлено в 12:13
Происшествия

В Екатеринбурге полиция задержала активиста «бессрочного протеста»

Полиция Екатеринбурга задержала активиста бессрочного протеста Михаила Клюкина.
Обновлено в 13:34
Армия и оружие

Под Триполи войска ПНС перешли в контрнаступление

Ливийское Правительство национального согласия объявило о начале контрнаступательной операции против сил Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.
Обновлено в 01:59
Авто

На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 млн рублей

Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50
Политика

Несколько кордонов: имение Порошенко взяли под усиленную охрану

Обновлено в 12:49
Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Обновлено вчера в 11:37
Происшествия

Власти Шри-Ланки установили организаторов взрывов

Власти Шри-Ланки установили организаторов взрывов.
Обновлено в 07:00
Религия

Православные отмечают Вербное воскресенье

Обновлено вчера в 18:53
Общество

Дмитрий Быков пришел в сознание

Обновлено в 07:28
Армия и оружие

СМИ: В Сирии обострились столкновения военных Ирана и России

По данным СМИ, жертвами столкновений Ирана и России близ города Маядим в районе Дейр аз-Зора стали двое иранцев, а четверо россиян были ранены.
Обновлено в 08:57
Политика

Ополченцев из ДНР и ЛНР предложили называть боевиками

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского предложил на законодательном уровне закрепить новую терминологию в отношении ополченцев самопровозглашённых ДНР и ЛНР.
Обновлено в 11:02
Наука

Эффективность тренировок и занятий спортом зависит от времени суток

Обновлено 19 апреля в 11:53
Происшествия

В Кривом Роге в список избирателей внесли восьмилетнего мальчика

"Правоохранители проверяют, каким образом был внесен в список избирателей одного из участков Кривого Рога восьмилетний мальчик", - говорится в сообщении агентства.
Обновлено в 12:41
Политика

Появились первые данные экзитполов на выборах президента Украины

Обновлено в 06:58
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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