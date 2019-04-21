Политика
Порошенко признал победу Зеленского на выборах президента УкраиныFinancial One 13:59
Согласно предварительным результатам национального экзитпола, Зеленский побеждает на президентских выборах с поддержкой в 73,2 процента голосов, тогда как за Порошенко проголосовали 25,3 процента.
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Политика
Зеленский дал первые обещания по Донбассу
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который, по данным экзитполов, победил в выборах главы государства, пообещал добиться прекращения огня в Донбассе, пишет в воскресенье, 21 апреля, ТАСС.
Обновлено в 14:40
Политика
В ЦИК Украины назвали планируемую дату объявления итогов выборов
Замглавы Центральной избирательной комиссии Украины Евгений Радченко заявил, что официальные результаты второго тура президентских выборов будут объявлены 30 апреля.
Обновлено в 23:14
Политика
Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской
Обновлено в 22:14
Происшествия
В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек
Обновлено в 21:48
Происшествия
В китайском Даляне произошло возгорание недалеко от ТЭС
Возгорание произошло в районе тепловой электростанции в китайском городе Далянь (провинция Ляонин), сообщает информационное агентство China News.
Обновлено в 12:10
Футбол
Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил гол
Футболисты "Пари Сен-Жермен" в ранге чемпионов Франции обыграли "Монако" в домашнем матче 33-го тура Лиги 1.
Обновлено в 17:18
Политика
О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер
Обновлено в 20:50
Происшествия
Число погибших при взрывах на Шри-Ланке возросло до 262
Обновлено в 20:57
Экономика
Частные инвесторы доверяют управляющим компаниям все больше
Пенсионные средства занимают около 40% всех активов под управлением УК (более 3,3 трлн руб.), и даже доходность от вложений на уровне 6% годовых увеличивает эти активы на 200 млрд руб. в год.
Обновлено в 13:46
Политика
Зеленский обратился к странам бывшего СССР
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский, уверенно лидирующий во втором туре выборов, обратился к странам постсоветского пространства и призвал брать пример с Украины.
Обновлено в 20:27
Экономика
Fortum зовет «Газпром» на водораздел
В обмен ГЭХ получит долю Fortum в ТГК-1, а также либо Няганскую ГРЭС в Западной Сибири (1,3 ГВт), либо все остальные активы Fortum в Сибири и на Урале — Челябинские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, Аргаяшскую ТЭЦ и Тюменские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.
Обновлено в 17:53
Музыка
Дочь Алсу оправдалась за исполнение песни Юлии Началовой
Напомним, известная певица и уроженка Воронежа Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет из-за остановки сердца в результате сепсиса.
Обновлено в 12:01
Космос
Роскосмос готовит консервацию «гагаринской» площадки на Байконуре
Предприятия государственной корпорации Роскосмос приступили к подготовке по консервации стартовой площадки космодрома Байконур, с которой в космос отправился Юрий Гагарин.
Обновлено в 23:09
Здоровье
Диетолог назвала 3 основных правила лёгкого похудения
Отечественный эксперт в области диетологии Лора Филиппова назвала 3 основных правила в борьбе с избыточным весом.
Обновлено в 17:01
Политика
Порошенко получил гарантии неприкосновенности от США
Действующий президент Украины Петр Порошенко после проигрыша на выборах главы государства получил гарантии неприкосновенности от США, пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники в Вашингтоне.
Обновлено в 18:01
Спорт
Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе
Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
Обновлено в 06:47
Кино
Вторая серия «Игры престолов» оказалась в сети раньше премьеры
Обновлено в 21:23
Общество
Умер телеведущий и диктор Михаил Быков
Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Общество
Названы регионы-лидеры по приросту и убыли населения
Севастополь, Ингушетия и Чечня лидируют в демографическом рейтинге, численность населения в этих регионах за последние три год выросла наиболее существенно, свидетельствуют данные исследования РИА Новости*.
Обновлено в 20:01
Происшествия
Смертельное ДТП со «скорой» произошло под Краснодаром
В Краснодарском крае в результате ДТП с участием машины скорой помощи погибли два человека.
Обновлено в 17:45
Происшествия
В Колумбии жертвами оползня стали 19 человек
Сход оползня в департаменте Каука в Колумбии стал причиной гибели 19 человек.
Обновлено в 22:52
Политика
Порошенко признал поражение на выборах
Петр Порошенко, который, по данным экзитполов, во втором туре выборов президента Украины уступает кандидату от партии «Слуга народа» Владимиру Зеленскому, призвал свою команду «никогда не сдаваться».
Обновлено в 13:33
Происшествия
В Туле военнослужащий подорвался на гранате
По данным источника, в ночь на 21 апреля в Туле мужчина, находясь в компании молодых людей на дне рождения, достал гранату, которая взорвалась у него в руках.
Обновлено в 11:25
Энергетика
«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию
Отмечается, что в ближайшее время стороны обсудят технические вопросы и компенсацию за поставки некачественной нефти.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
В Мали десять военных погибли в результате нападения террористов
Десять малийских военных убиты, несколько человек пострадали в результате нападения террористов в населенном пункте Гире у границы с Мавританией, сообщает местный портал MaliJet со ссылкой на источники.
Обновлено в 08:14
Политика
В штабе Зеленского назвали переговоры с Россией приоритетом
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, лидирующего по данным экзит-полов, заявили о намерении вести переговоры с Россией, передает РБК.
Обновлено в 15:25
Армия и оружие
Российские военные проведут наблюдательный полет над США
Группа российских инспекторов планирует совершить наблюдательный полет на самолете Ту-214ОН над территорией США, сообщает газета Вооруженных сил "Красная звезда" со ссылкой на начальника национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.
Обновлено в 18:33
Шоу-бизнес
Двухлетний сын Ксении Собчак начал изучать китайский язык
Психологами доказано — чем раньше ребенок начинает изучать иностранные языки, тем легче усваивает, а главное это очень развивает мышление и кругозор.
Обновлено вчера в 11:47