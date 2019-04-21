Порошенко признал победу Зеленского на выборах президента УкраиныFinancial One 13:59

Согласно предварительным результатам национального экзитпола, Зеленский побеждает на президентских выборах с поддержкой в 73,2 процента голосов, тогда как за Порошенко проголосовали 25,3 процента.

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