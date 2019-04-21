Политика
Порошенко признал свое поражение на выборахНародные новости 13:36
Действующего президента Украины Петра Порошенко поддержали лишь 27,3 процента избирателей. Результаты опросов Порошенко узнал в своем штабе.
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Происшествия
Задержаны семеро подозреваемых в теракте на Шри-Ланке
Полиция задержала семерых подозреваемых в теракте на Шри-Ланке, передает ОТР.
Обновлено в 08:17
Политика
ЦИК Украины опубликовал первые результаты выборов
Обновлено в 15:40
Политика
Зеленский анонсировал план действий для прекращения огня в Донбассе
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга заявил, что в ближайшее время представит план действий для прекращения огня в Донбассе.
Обновлено в 15:34
Происшествия
В Туле военнослужащий подорвался на гранате
Военнослужащий подорвался на гранате в Туле.
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Политика
Захарова: Украина может осуществить перезагрузку
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина может осуществить настоящую перезагрузку.
Обновлено в 14:40
Футбол
Хоккеист «Ак Барса» дебютировал в профессиональном футболе
Обновлено в 12:42
Шоу-бизнес
Звезды поздравили своих подписчиков с Вербным Воскресеньем
Обновлено в 11:00
Авто
На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 млн рублей
Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50
Наука
Препарат Метформин поможет в борьбе с сердечной недостаточностью
Авторы исследования заключили, что приём Метформина пациентами с гипертрофией левого желудочка помогал снизить риск развития инфаркта и инсульта и таким образом - продлил жизнь.
Обновлено вчера в 06:03
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опровергла собственные слова о разводе Семена Слепакова
По словам журналистки, скандальный выпуск YouTube-шоу "Осторожно, Собчак !", главное героиней которого стала балерина, она сняла для того, чтобы повеселить зрителей, а не для того, чтобы высмеять Анастасию.
Обновлено в 07:20
Общество
В столичный регион идет летнее тепло
Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
Обновлено вчера в 22:28
Общество
Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения
Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Хоккей
Хоккеист Свечников заявил, что Овечкин извинился перед ним после драки
Обновлено вчера в 13:45
Космос
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.
Обновлено вчера в 22:23
Политика
Появились первые результаты выборов на Украине
Опубликованы результаты опроса граждан Украины на выходе с избирательных участков.
Обновлено в 13:20
Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Финансы
Народный банк Китая расширяет объемы выпуска облигаций
Народный банк Китая (НБК) отчитался о результатах выпуска облигаций, который состоялся в марте текущего года, сообщает 21 апреля Синьхуа.
Обновлено в 13:28
Политика
Медведчук назвал провал Порошенко на выборах ответом на его русофобию
Провал президента Украины Петра Порошенко на выборах является ответом украинских граждан на его «пещерную русофобию».
Обновлено в 15:31
Политика
В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России
В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".
Обновлено в 08:06
Футбол
Дубль Дзюбы принес «Зениту» победу над «Краснодаром»
Футболисты петербургского "Зенита" обыграли "Краснодар" в матче 24-го тура Российской премьер-лиги.
Обновлено вчера в 16:01
Наука
Ученые-астрономы нашли самую массивную нейтронную звезду
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме
Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.
Обновлено вчера в 05:19
Здоровье
Медики назвали самый полезный для здоровья печени фрукт
Эксперты отмечают, абрикос полезен не только как фрукт сам по себе, но и в переработанном виде.
Обновлено в 03:39
Политика
Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал ходатайство в Службу безопасности Украины (СБУ) о снятии с него запрета на въезд в страну.
Обновлено в 14:37
Политика
Зеленский прокомментировал результаты экзитпола
Обновлено в 13:15
Происшествия
В Синявино угнали автомобиль с таксой
Обновлено в 10:28
Общество
Врачи объяснили опасность поздних родов для демографии России
Сухих отметил, что снижение уровня рождаемости накладывается на последствия демографического кризиса 1990-х годов.
Обновлено в 09:13
Авто
Назван ТОП-5 рекомендаций при выборе летних шин
Обновлено в 11:51
Наука
Как сидячий образ жизни губит организм
Сотни тысяч людей по всему миру ежегодно преждевременно умирают из-за сидячего образа жизни.
Обновлено в 13:13