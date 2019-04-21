Политика

Порошенко признал свое поражение на выборахНародные новости 13:36

Действующего президента Украины Петра Порошенко поддержали лишь 27,3 процента избирателей. Результаты опросов Порошенко узнал в своем штабе.
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Порошенко признал поражение на выборах

РИА Новости13:59

Петр Порошенко признал поражение на выборах

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Порошенко признал поражение на выборах президента Украины

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Порошенко признал поражение на выборах, но пообещал остаться в политике

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Порошенко признал победу Зеленского

РБК13:34

Порошенко признал поражение

Lenta.ru13:25
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Полиция задержала семерых подозреваемых в теракте на Шри-Ланке, передает ОТР.
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Зеленский анонсировал план действий для прекращения огня в Донбассе

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга заявил, что в ближайшее время представит план действий для прекращения огня в Донбассе.
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В Туле военнослужащий подорвался на гранате

Военнослужащий подорвался на гранате в Туле.
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Футбол

«Спартак» обыграл «Енисей» благодаря голам Рассказова и Гулиева

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Захарова: Украина может осуществить перезагрузку

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина может осуществить настоящую перезагрузку.
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Хоккеист Свечников заявил, что Овечкин извинился перед ним после драки

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Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.
Обновлено вчера в 22:23
Политика

Появились первые результаты выборов на Украине

Опубликованы результаты опроса граждан Украины на выходе с избирательных участков.
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Народный банк Китая (НБК) отчитался о результатах выпуска облигаций, который состоялся в марте текущего года, сообщает 21 апреля Синьхуа.
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Провал президента Украины Петра Порошенко на выборах является ответом украинских граждан на его «пещерную русофобию».
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В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России

В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".
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Дубль Дзюбы принес «Зениту» победу над «Краснодаром»

Футболисты петербургского "Зенита" обыграли "Краснодар" в матче 24-го тура Российской премьер-лиги.
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Ученые-астрономы нашли самую массивную нейтронную звезду

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Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме

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Медики назвали самый полезный для здоровья печени фрукт

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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал ходатайство в Службу безопасности Украины (СБУ) о снятии с него запрета на въезд в страну.
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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