Политика
Украинский президент Пётр Порошенко сообщил о своём решении присвоить бывшему лидеру одной из неканонических церковных структур Украины Филарету звание Героя Украины.
RT на русском14:10
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Политика
Транзит газа через Литву в Калининградскую область приостановили
"Полностью отключена система поставок газа через магистральный газопровод Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград, и газоснабжение Калининградской области в текущий момент полностью осуществляется через приемный морской терминал", - подчеркнул глава концерна.
Обновлено в 14:39
Политика
Украинский журналист объяснил «пьяный» вид Порошенко на фото 2015 года
Украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал сообщение в Facebook, в котором объяснил, почему президент Украины Пётр Порошенко на фото с военного мероприятия в Новых Петровцах 2015 года выглядел «пьяным».
Обновлено в 12:03
Происшествия
Аэропорт Хитроу приостановил вылеты рейсов из-за неопознанного дрона
Вечером 8 января лондонский аэропорт Хитроу приостановил все рейсы из-за сообщений о появлении неопознанного дрона на его территории.
Обновлено в 14:16
Политика
Россиянам открыты 119 стран мира
Россия по сравнению с прошлым годом остается на 48 месте рейтинга. Граждане РФ без виз могут въехать в 119 стран мира.
Обновлено в 02:10
Политика
Российскому юристу Весельницкой предъявили обвинения в США
Обновлено в 11:12
Политика
Порошенко присвоил Филарету звание Героя Украины
Украинский президент Пётр Порошенко сообщил о своём решении присвоить бывшему лидеру одной из неканонических церковных структур Украины Филарету звание Героя Украины.
Обновлено в 14:10
Политика
Посольство России: Скрипалей насильственно удерживают в Великобритании
Власти Великобритании насильно удерживают Сергея и Юлию Скрипалей, а также продолжают скрывать факты, связанные с инцидентом в Солсбери.
Обновлено в 10:20
Космос
В России создали новую систему стыковки кораблей к МКС
НИИ точных приборов (входит в холдинг «Российские космические системы») завершил производство цифровой аппаратуры «Курс-МКП» — новейшей системы для стыковки пилотируемых и грузовых космических кораблей к российскому сегменту Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 13:40
Армия и оружие
На Украине рассказали о планах кораблей НАТО зайти в Черное море
Обновлено в 11:30
Общество
В Эстонии усыпили подаренного Московским зоопарком медведя
17-летний белый медведь Норд был усыплен в Таллинском зоопарке.
Обновлено в 11:18
Баскетбол
«Химки» обыграли «Фенербахче» в матче баскетбольной Евролиги
Обновлено в 14:37
Происшествия
Во Львове избили почетного консула Бельгии
Во Львове избили почетного консула Бельгии на Западной Украине Ярослава Гарцула.
Обновлено в 14:35
Происшествия
Супружеская пара из Петербурга погибла в Камбодже
Тела двух туристов нашли в доме, который они снимали, без вещей и документов, рассказали питерскому интернет-изданию 78.ру в консульстве России.
Обновлено в 13:30
Политика
Климкин призвал ввести постоянный запрет на въезд мужчин из России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что выступает за постоянное ограничение въезда на Украину мужчин — граждан России в возрасте от 16 до 60 лет.
Обновлено в 07:32
Гаджеты
Xiaomi представила аналог AirPods
Компания Xiaomi представила беспроводные наушники AirDots Pro. Внешне они очень похожи на Apple AirPods.
Обновлено в 14:26
Энергетика
Рост цен на нефть установил рекорд с 2017 года
Как отмечает Bloomberg, цены на нефть растут седьмой торговый день подряд, чего не было с июля 2017 года.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Обиженные новогодним подарком начальства полицейские записали видео
В сети появилось видео, на котором пятеро мужчин в полицейской форме, назвавшихся сотрудниками управления МВД Ингушетии, рассказывают, как им по приказу начальства пришлось ехать в полном обмундировании якобы за подарками самим себе.
Обновлено в 10:27
Политика
Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам
Обновлено вчера в 20:52
Политика
США ввели дополнительные санкции в отношении Венесуэлы
США внесли в ограничительные списки семерых граждан Венесуэлы, а также 23 компании, в том числе частный телеканал Globovision Tele, и один самолет, говорится на сайте американского минфина.
Обновлено в 10:33
Футбол
«Спартак» расторг контракт с Романом Ерёменко
Московский футбольный клуб "Спартак" расторг контракт с Романом Еременко, заявил главный тренер московской команды Олег Кононов.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие
В сети разместили видео подрыва американского танка в Йемене
В интернете появилась видеозапись, на котором в Йемене взрывается танк американского производства M60A3.
Обновлено в 11:12
Армия и оружие
«Калибры» улучшат и приспособят под ядерный боезаряд
«Калибр-М» предназначен для уничтожения сухопутных объектов и будет способен нести ядерный боезаряд.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
Эксперты ОЗХО собирают данные о предполагаемой химатаке в Алеппо
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) направила в Сирию экспертов, которые займутся сбором информации по предполагаемой химической атаке в Алеппо.
Обновлено в 13:42
Политика
Греческий священный синод не стал признавать новую церковь Украины
Что еще известно: Как считают в отделе внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата, передача вопроса признания ПЦУ на рассмотрение Архиерейского собора говорит о том, что в Греции осознают «всю сложность этого вопроса, связанную, в том числе, с отсутствием канонического архиерейского рукоположения главы новой структуры».
Обновлено в 11:34
Политика
Глава Польской церкви отказался признавать Епифания священником
Митрополит подчеркнул, что глава ПЦУ "не рукоположен в канонической церкви" Митрополит Варшавский и всея Польши Савва сообщил польскому изданию Polityka, что не считает главу Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания Думенко священником.
Обновлено в 14:40
Политика
В Калининграде начнут строить культурный комплекс в начале 2019 года
Строительство культурно-образовательного и музейного комплекса в Калининграде начнется в первом квартале 2019 года, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов на совещании по вопросам создания таких комплексов в четырех городах страны.
Обновлено в 08:32
Экономика
Эксперты оценили стоимость выводимых из Британии активов из-за Brexit
В преддверии Brexit из Великобритании в новые финансовые центры в Европейском союзе переместятся активы на сумму около £800 млрд ($1 трлн), подсчитали в консалтинговой компании EY, передает Reuters.
Обновлено в 00:10
Армия и оружие
«Туполев» начнет строительство нового бомбардировщика «Посланник»
ПАО "Туполев" начнет строительство опытных образцов перспективного стратегического бомбардировщика ПАК ДА в ближайшие месяцы.
Обновлено в 08:53
Общество
В Россию придут аномальные морозы
Во Владимирской и Костромской областях в ночь на 8 января синоптики прогнозируют от -24 до -26 градусов мороза, в Орловской и Рязанской областях столбики термометров опустятся до -23 градусов.
Обновлено вчера в 13:51
Кино
Прощание с актером Иваном Бортником состоялось в Театре на Таганке
Церемония прощания с актером театра и кино Иваном Бортником завершилась в Театре на Таганке.
Обновлено в 06:47