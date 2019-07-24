Политика
Порошенко пришёл на допрос в ГБРNews.ru вчера в 07:28
Труба отметил, что Порошенко был вызван 17 июля на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов от продажи завода «Кузница в Рыбальском», писал News.ru.
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Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Культура
Баста вошел в список самых успешных российских знаменитостей
Баста вошел в список самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет.
Обновлено в 05:56
Политика
Экипаж задержанного на Украине российского танкера возвращается домой
Экипаж российского танкера NEYMA, задержанного сегодня в порту украинского Измаила, находится в бьезопасности и сейчас возвращается домой.
Обновлено в 09:42
Происшествия
В Тулуне эвакуировали жильцов треснувшей после наводнения пятиэтажки
В Тулуне Иркутской области спасатели провели эвакуацию жильцов пятиэтажного дома, который пошел трещинами после наводнения.
Обновлено в 09:13
Общество
Жара на западе Европы обновила температурные рекорды
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
Завершился первый этап поставок С-400 в Турцию
Первый этап поставок Россией Турции зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 завершен. Об этом в четверг, 25 июля, пишет Habertürk.
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес
Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые вышли в свет вместе
В числе звезд, посетивших светское мероприятие, оказались Максим Виторган и Нино Нинидзе, совершившие первый публичный выход в качестве пары. @ninosha13 Фотографам удалось запечатлеть их вместе, несмотря на то что они старались держаться вдалеке от фотоколла.
Обновлено в 09:40
Теннис
Кузнецова не поедет на турнир в Вашингтон из-за проблем с визой
Российская теннисистка Светлана Кузнецова не будет участвовать в теннисном турнире в Вашингтоне, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 05:58
Кино
Венецианский кинофестиваль представил программу смотра
Обновлено в 06:58
Общество
Увеличен предельный возраст службы для полицейских
Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.
Обновлено вчера в 16:20
Политика
Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований
Экс-президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
Обновлено в 09:05
Происшествия
Журналиста в Якутии оштрафовали за злоупотребление свободой информации
Суд Якутска вынес наказание журналисту Михаилу Романову по делу о злоупотреблении свободой информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 02:15
Футбол
«Ювентус» отказался продавать футболиста в российский клуб
Обновлено в 09:22
Музыка
Ольга Бузова объявила о последнем концерте
Ольга Бузова пригласила подписчиков на свой последний концерт.
Обновлено в 07:38
Финансы
ЦБ Турции снизил ключевую ставку на 425 базисных пунктов
Экономисты, опрошенные Рейтер, в среднем ждали снижения ставки на 250 базисных пунктов.
Обновлено в 07:20
Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублей
Курс евро в ходе торгов опустился ниже 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 08:34
Футбол
Сборная России опустилась на 46 месте в рейтинге ФИФА
ФИФА опубликовала ежемесячный рейтинг национальных сборных. Российская команда,Российская команда вернулась на 46 место.
Обновлено в 04:35
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Гаджеты
Смартфону Nokia 8.2 приписывают выдвижную селфи-камеру с 32-Мп сенсором
Компания HMD Global в скором времени может анонсировать первый смартфон Nokia с выдвижной фронтальной камерой.
Обновлено в 07:33
Общество
В Петербурге подготовились к празднованию Дня ВМФ России
В Санкт-Петербурге подготовились к празднованию Дня Военно-морского флота России.
Обновлено в 09:48
Единоборства
Соперник Дадашева высказался о его смерти
Обновлено в 04:41
Авто
«Автотор» построит завод в Калининграде для BMW или Hyundai
К 2020 году калининградский "Автотор" построит завод мощностью 50 тыс. легковых машин в год, передают "Ведомости" слова гендиректора холдинга "Автотор" Александра Сорокина.
Обновлено в 05:08
Кино
Умер народный артист Анатолий Торопов
Народный артист Анатолий Торопов умер 25 июля в возрасте 91 год, сообщается в четверг на сайте Государственного академического Малого театра.
Обновлено в 09:50
Здоровье
О смертельной опасности аспирина рассказали эксперты
Эксперты советуют отказаться от употребления аспирина в качестве профилактики болезней сердца. Однако отказываться нужно постепенно.
Обновлено в 05:09
Футбол
Клопп объяснил, почему возвращение Коутиньо в «Ливерпуль» невозможно
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слухи о возможном возвращении в клуб полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо.
Обновлено в 04:52
Религия
Протоиерей Димитрий Смирнов находится в реанимации НИИ Склифосовского
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован в реанимацию НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии.
Обновлено в 09:33
Политика
Президент Туниса умер на 93-м году жизни
Обновлено в 06:29
Общество
Норвегия призвала к борьбе с «вторжением российского лосося»
Испугавшись, что «российский лосось» вытеснит местный, она призвал к убийству горбуши.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Установлено местонахождение заказчика теракта в метро Петербурга
Следствие установило местонахождение возможного заказчика теракта в петербургском метро, произошедшего 3 апреля 2017 года.
Обновлено в 08:15