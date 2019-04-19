Порошенко «пришлось перейти со своей сцены на сцену Зеленского»BFM.ru 15:32

Судя по статистике сайтов, где шла прямая трансляция, только в интернете дебаты посмотрели сотни тысяч человек. На стадионе в Киеве за словесным сражением Порошенко и Зеленского наблюдал независимый журналист Дмитрий Сливный.

Порошенко «пришлось перейти со своей сцены на сцену Зеленского»

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