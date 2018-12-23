с чего всё началось

Президент Украины Петр Порошенко одобрил поправки в закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", приравняв участников Украинской повстанческой армии, вооруженных подразделений Организации украинских националистов (запрещена в РФ) и ряда других националистических организаций к ветеранам Великой Отечественной войны.

Политика Политика Песков рассказал о жалобах и клевете во время пресс-конференции Путина Некоторые вопросы президенту Владимиру Путину в ходе прошедшей 20 декабря пресс-конференции не имели никакого отношения к журналистике, были обычными жалобами и отняли много времени у других.

Политика Политика Макрон выразил сожаление из-за решения США вывести войска из Сирии Французский президент Эммануэль Макрон выразил глубокое сожаление о решении США вывести свои войска из Сирии.

Политика Политика Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Крыму Генеральная Ассамблея (ГА) ООН в субботу приняла большинством голосов предложенную Украиной резолюцию, осуждающую якобы зафиксированные на территории Крыма нарушения прав человека и "незаконное установление РФ законов, юрисдикции и управления" в регионе.

Политика Политика Эрдоган: Нетаньяху проводит политику государственного террора Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит политику государственного террора по отношению к палестинцам.

Политика Политика Путин реорганизовал кремлевское управление Кремлевское управление по обеспечению конституционных прав граждан получит новые функции - такой указ подписал президент.

Политика Политика Журналистка пристыдила Порошенко за гулянья в элитном ресторане Украинская журналистка Ярослава Коба пристыдила президента страны Петра Порошенко за гулянья в элитном ресторане во время объявленного им в ряде регионов военного положения.

Политика Политика На Украине предложили отправить в Керченский пролив британский корабль

Политика Политика Илон Маск оценил российский ракетный двигатель РД-180 Американский изобретатель Илон Маск назвал "великолепной" конструкцию российского ракетного двигателя РД-180, установленного на американскую ракету Atlas V. По мнению предпринимателя, "стыдно", что компании США "вынуждены" использовать на своей ракете российский двигатель.

Политика Политика Более 1,5 тыс. россиян не впустили на Украину из-за военного положения Сотрудники Государственной пограничной службы Украины с начала действия военного положения в ряде областей страны отказали во въезде более 1,5 тыс. россиянам.

Армия и оружие Армия и оружие Уайтхолл: «Аль-Каида» планирует новые атаки против самолетов Террористическая группировка "Аль-Каида" (запрещена в России) возрождается и планирует новые атаки против самолетов и аэропортов.

Армия и оружие Армия и оружие Испытания двух американских «царь-бомб» показали на видео В сети появилось видео, на котором запечатлены испытания двух американских сверхмощных авиабомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP).

Политика Политика Сенат США не смог принять временный бюджет 20 декабря стало известно, что сенат США принял временный бюджет до 8 февраля 2019 года, который не включал расходы на строительство стены.