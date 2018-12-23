Политика
Порошенко утвердил статус ветеранов участникам ОУН-УПА
Порошенко утвердил статус ветеранов участникам ОУН-УПАГазета.Ru07:02
Президент Украины Петр Порошенко утвердил поправки в закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", нацеленные на усиление социальный защиты для участников националистических организаций, передает РИА "Новости".
Газета.Ru07:02
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Президент Украины Петр Порошенко подписал поправки в закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», сообщает Верховная рада.Коммерсантъ08:28
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Политика
Белый дом: Американцы поддержали решение о выводе войск из Сирии
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Некоторые вопросы президенту Владимиру Путину в ходе прошедшей 20 декабря пресс-конференции не имели никакого отношения к журналистике, были обычными жалобами и отняли много времени у других.
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Армия и оружие
Армия Израиля открыла огонь по вооруженным людям на границе с Сирией
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Обновлено в 17:08
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Президент США Дональд Трамп в воскресенье выразил соболезнования в связи с последствиями разрушительного цунами в Индонезии, унесшего жизни более 200 человек.
Обновлено в 12:39
Политика
Госдеп США призвал Венесуэлу «не мешать» судам ExxonMobil
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Обновлено в 17:29
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В Британии предупредили о новых атаках «Аль-Каиды» на самолеты
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Обновлено в 12:09
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В Финляндии началось строительство «Северного потока-2»
Крупнейшее в мире трубоукладочное Судно Pioneering Spirit приступило к укладке газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Финляндии, сообщает проектная компания Nord Stream 2 AG.
Обновлено в 04:15
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Главу «новой церкви» Украины разыграли по телефону
Российские пранкеры разыграли главу новой раскольнической церкви на Украине митрополита Епифания.
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МИД Турции обвинил Нетаньяху в «гибели тысяч палестинцев»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху несет ответственность за «гибель тысяч неповинных палестинцев».
Обновлено в 08:39
Армия и оружие
В США испытали две «царь-бомбы»
В Сети появилось видео с испытаниями двух сверхмощных «царь-бомб» GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP).
Обновлено в 09:09