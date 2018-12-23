Политика

Порошенко приравнял участников ОУН-УПА к ветеранам
RT на русском
10:36

Пётр Порошенко подписал закон о присвоении оставшимся в живых членам Украинской повстанческой армии (УПА)* статуса ветеранов боевых действий. Согласно документу, участники националистических организаций получат около 20 видов льгот.
RT на русском10:36
с чего всё началось
Президент Украины Петр Порошенко подписал поправки в закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», сообщает
 Верховная рада.
Коммерсантъ08:28

Подробнее о событии

Депутат Госдумы прокомментировал решение Порошенко приравнять членов УПА* к ветеранам войны

Телеканал 360°13:36

В Госдуме объяснили решение Порошенко приравнял членов ОУН-УПА к ветеранам

Газета.Ru12:04

В Госдуме объяснили решение Порошенко уравнять членов УПА с ветеранами войны

Взгляд.ру10:50

Порошенко приравнял участников ОУН-УПА к ветеранам

RT на русском10:36

Порошенко приравнял украинских националистов к ветеранам Великой отечественной войны

URA.Ru07:07

Порошенко приравнял участников ОУН-УПА* к ветеранам ВОВ

РИА Новости06:53

Порошенко подписал закон о признании боевиков ОУН-УПА участниками боевых действий

ТАСС06:05
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 16:34, Ашберн
Армия и оружие

Трамп рассказал о продуктивном разговоре с Эрдоганом о Сирии и ИГ

Президент США Дональд Трамп рассказал о «долгом и продуктивном» телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого лидеры обсудили вопросы «Исламского государства»* и вывода американских войск из Сирии.
Обновлено в 12:14
Политика

Патрик Шанахан возглавит Пентагон

Президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 января 2019 года исполняющим обязанности министра обороны будет нынешний замглавы Пентагона Патрик Шанахан.
Обновлено в 11:56
Политика

Песков рассказал о клевете на пресс-конференции Путина

Некоторые вопросы на пресс-конференции президента России Владимира Путина были жалобами граждан, содержавшими клевету.
Обновлено в 11:11
Политика

Порошенко назвал резолюции ООН по Крыму «сигналом» для РФ

«Четким сигналом» для Российской Федерации является принятие в Генеральной Ассамблее Организации Объединённых Наций (ООН) резолюции по Крыму.
Обновлено в 11:53
Космос

Илон Маск отметил развитие Китая в космической отрасли

Глава частной космической компании SpaceX инженер Илон Маск отметил прогресс в развитии космической отрасли в Китае.
Обновлено в 14:21
Политика

Певца Виктора Салтыкова не пустили на Украину

Обновлено в 14:46
Политика

Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с цунами в Индонезии

Президент США Дональд Трамп в воскресенье выразил соболезнования в связи с последствиями разрушительного цунами в Индонезии, унесшего жизни более 200 человек.
Обновлено в 12:39
Политика

Госдеп призвал Венесуэлу «не мешать» судам ExxonMobil

Представитель Госдепа Роберт Палладино в твиттере призвал Венесуэлу уважать международное право и суверенитет других стран.
Обновлено в 16:12
Политика

Главу «новой церкви» Украины разыграли по телефону

Обновлено в 05:53
Политика

В Финляндии началось строительство «Северного потока-2»

Обновлено в 04:15
Политика

Глава МИД Турции обвинил Нетаньяху в гибели тысяч палестинцев

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в убийстве тысяч палестинцев.
Обновлено в 04:56
Политика

На Украине предложили отправить в Керченский пролив британский корабль

Обновлено вчера в 22:29
Армия и оружие

В США испытали две «царь-бомбы»

В Сети появилось видео с испытаниями двух сверхмощных «царь-бомб» GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP).
Обновлено в 09:09
Политика

Журналистка пристыдила Порошенко за гулянья в элитном ресторане

Украинская журналистка Ярослава Коба пристыдила президента страны Петра Порошенко за гулянья в элитном ресторане во время объявленного им в ряде регионов военного положения.
Обновлено в 05:47
Политика

Путин реорганизовал Управление по обеспечению конституционных прав

Президент поручил главе своей администрации в течение месяца разработать и утвердить структуру и штатное расписание Управления в соответствии с новым положением.
Обновлено в 06:11
Главное