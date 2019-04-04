Политика
Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионеИзвестия вчера в 21:49
Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на крупнейшем стадионе Киева, а не в телестудии.
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Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, прочитайте, будьте добры. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей, таковы уже устоявшиеся правила. Но стадион так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович.
— Петр Порошенко, президент УкраиныDaily Storm вчера в 23:19
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Стадионная политика. Как дебаты Порошенко и Зеленского могут повлиять на второй тур
Национальная служба новостей01:06
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