Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионеИзвестия вчера в 21:49

Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, прочитайте, будьте добры. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей, таковы уже устоявшиеся правила. Но стадион так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович.

Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на крупнейшем стадионе Киева, а не в телестудии.

Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе

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