Порошенко принял предложение Кличко сдать тест в WADAРБК 13:13

Полностью поддерживаю призыв Владимира Кличко о прохождения допингового контроля кандидатами в Президенты. Подчеркиваю, что я сразу же пройду тесты по прибытии в Украину представителей авторитетной в мире организации, которая выводила на чистую воду и российское допинговое агентство.

Президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности сдать тест на алкогольную и наркотическую зависимость во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA). Ранее с такой инициативой выступил бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко.

Наука В тульской библиотеке проводят «Пушистые чтения» В библиотечно-информационном комплексе (БИК) МУК Тульская библиотечная система проводятся акции «Пушистые чтения».

Происшествия ГИБДД РФ назвала самые опасные для водителей регионы России Среди всех субъектов России Краснодарский край оказался самым опасным для водителей в 2018 году, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные ГИБДД РФ.

Гаджеты Кнопочные телефоны с возможностями смартфонов набирают популярность Кнопочные телефоны на операционной системе KaiOS имеют возможности смартфонов при значительно меньших габаритах, цене и энергозатратности.

Авто Китайская модель устроила фотосессию с российской Lada 4x4 Фотосессия с российским внедорожником Lada 4x4 украсила один из разделов популярного в Китае автопортала Auto.News18a.

Армия и оружие США эвакуировали своих военных из Ливии После начала активных боевых действий в районе ливийской столицы расположенный в районе Триполи американский воинский контингент был экстренно эвакуирован силами ВМС США.

Экономика Superjet взлетят за счет производителя InterJet просит отремонтировать двигатели в долг О том, что InterJet откажется от восьми дополнительных самолетов SSJ 100, предусмотренных твердым контрактом с ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию — ОАК) от 2011 года, "Ъ" рассказали два топ-менеджера авиапрома.

Общество Мигранты покинули стихийный лагерь под Салониками Мигранты покинули стихийно образовавшийся лагерь в городке Диавата под Салониками, откуда они собирались отправиться на границу с Северной Македонией и затем в Германию, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

Экономика О начале «синхронного замедления» глобальной экономики предупредила FT Мировая экономика вступила в этап "синхронного замедления". Об этом сообщает The Financial Times.

Политика Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным «Должен быть (для Украины) формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — сказал кандидат в президенты Украины.

Политика Зеленский намерен добиться вступления Украины в НАТО Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что в случае избрания намерен продолжить курс на вступление государства в НАТО и Евросоюз.

Общество Газификацию космодрома «Восточный» обсудили газовики и «Роскосмос» Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Георгий Шперлинг и директор департамента координации работ по строительству космодрома «Восточный» Андрей Пичугин обсудили вопросы присоединения объектов газопотребления площадок космодрома к сетям природного газа, передает ДВ – РОСС со ссылкой на пресс-службу АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».

Наука Зрительная информация в памяти поблекла со временем Яркость визуальной информации со временем стирается из памяти, выяснили американские ученые.

Происшествия В селе в Приамурье нашли тела мужчины и его дочери "Утром 7 апреля 2019 года в квартире одного из домов, расположенных по улице Пионерской в селе Ивановка Ивановского района, обнаружены тела 38-летнего мужчины и его 11-летней дочери с признаками криминальной смерти", - говорится в сообщении.

Шоу-бизнес Скончалась вдова Валерия Золотухина Актриса Театра на Таганке Рената Сотриади сообщила на своей странице в Facebook, что скончалась вдова народного артиста РСФСР Валерия Золотухина Тамара Золотухина.

Гаджеты Xiaomi Redmi 7 разряжался 18 дней на глазах у 28 миллионов человек Трансляцию посмотрели 28 миллионов человек, из них 5 миллионов репостнули запись. Стрим длился 435 часов — это примерно 18 дней и 3 часа.

Армия и оружие «Исламское государство» опубликовало видео с телами российских военных Новостное агентство Amaq, связанное с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), распространило видео, на котором, предположительно, запечатлены тела погибших российских военнослужащих.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева не сможет дать мужу второй шанс в случае измены View this post on Instagram A post shared by IM25 (@igor_makarov25) on Jun 14, 2018 at 10:57am PDT Судя по всему, на самом деле ни малейших оснований подозревать супруга в неверности Лера не имеет.

Шоу-бизнес Егор Холявин оказался на грани анорексии Бывший участник «Дома-2» Егор Холявин мечтал об идеальной внешности, но стал заложником своей мечты, а теперь оказался на грани жизни и смерти.

Здоровье В Испании челнинку с двумя детьми сняли с самолета из-за ветрянки Челнинка с двумя детьми отдыхала на острове Тенерифе, на самом крупном из семи Канарских островов. На отдыхе дети заболели ветрянкой.

Здоровье Минздрав дал советы, как увеличить продолжительность жизни Напомним: Минздрав дал прогноз, что к 2030 году продолжительность жизни россиян увеличится до 80,1 года.

Экономика Тракторам вкручивают российское Минпромторг ужесточает требования к их локализации "Ъ" стали известны параметры новых правил доступа производителей тракторов к господдержке спроса.

Политика Фарион назвала русскоязычных украинцев «рабами» Экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются "рабами и оккупантами".