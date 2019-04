Порошенко принял предложение Кличко сдать тест в WADAРБК 13:13

Мировая экономика вступила в этап "синхронного замедления". Об этом сообщает The Financial Times.

View this post on Instagram A post shared by IM25 (@igor_makarov25) on Jun 14, 2018 at 10:57am PDT Судя по всему, на самом деле ни малейших оснований подозревать супруга в неверности Лера не имеет.