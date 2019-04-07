Порошенко принял предложение Кличко сдать тест в WADAРБК 13:13

Полностью поддерживаю призыв Владимира Кличко о прохождения допингового контроля кандидатами в Президенты. Подчеркиваю, что я сразу же пройду тесты по прибытии в Украину представителей авторитетной в мире организации, которая выводила на чистую воду и российское допинговое агентство.

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Гаджеты Смартфон-слайдер Asus с поддержкой 5G позирует на качественных рендерах A 5G dual slider, from one of ASUS's Zenfone 5 designers. pic.twitter.com/OLrctdYbgz — Evan Blass (@evleaks) 7 апреля 2019 г. Чем-то идея такого двойного слайдера напоминает Nokia N95, верхняя часть которого двигалась в обе стороны.

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