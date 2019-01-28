Порошенко прикажет не пускать наблюдателей из России на выборыRT на русском вчера в 17:31

с чего всё началось

Я как президент Украины и верховный главнокомандующий, планирую отдать приказ пограничной службе Украины не допускать на территорию нашей страны наблюдателей из РФ. И гарантирую украинскому народу, что мой приказ будет выполнен.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил о намерении приказать Госпогранслужбе не впускать в страну российских наблюдателей во время президентских выборов в марте 2019 года. Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

Порошенко прикажет не пускать наблюдателей из России на выборы

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