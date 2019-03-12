Армия и оружие

Порошенко пригрозил «врагам» смертоносным оружиемРИА Новости вчера в 21:05

Украинская армия при необходимости "умело воспользуется смертоносным для врага оружием". Об этом президент страны Петр Порошенко написал в своем аккаунте Facebook.
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Порошенко пригрозил врагам «смертоносным оружием»

URA.Ruвчера в 23:59

Порошенко пригрозил «врагам» смертоносным оружием

РИА Новостивчера в 21:05

Порошенко рассказал о наличии у Украины смертоносного оружия

News.ruвчера в 23:32

Порошенко пригрозил врагам «смертоносным оружием»

Life.ruвчера в 22:33

Порошенко пригрозил «врагам» очередным смертоносным оружием

Известиявчера в 21:30

Порошенко рассказал о «смертоносном оружии для врагов Украины»

РЕН ТВвчера в 21:27

Порошенко похвастался «смертоносным для врага оружием»

Московский Комсомолецвчера в 23:35
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Спорт

Тутберидзе впервые заговорила об уходе Медведевой

Обновлено в 00:18
Политика

Украине предрекли экологическую катастрофу

Экологическая катастрофа может наступить на Украине через 25 лет — страна рискует остаться без питьевой воды.
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Хоккей

Шайба Анисимова помогла «Чикаго» обыграть «Колорадо»

Обновлено вчера в 22:52
Происшествия

Девочка пропала из детского лагеря в Ленинградской области

В Ленинградской области из детского лагеря «Пионер» во время тренировки по спортивному ориентированию пропала 11-летняя Алина Овчинникова.
Обновлено вчера в 20:17
Происшествия

С начала 2019 года в России зафиксировано более 2000 лжеминирований

С начала 2019 года в России зафиксированы более 2 тыс. ложных сообщений о минировании различных объектов, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:31
Экономика

«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы

По данным газеты, Чайка указывает на то, что договоры РЖД и Росжелдора с Росимуществом не соответствуют законодательству и позволяют Росжелдору «самоустраниться от осуществления эффективного контроля» — в документах не прописаны целевые показатели.
Обновлено вчера в 23:43
Шоу-бизнес

Александр Серов назвал «фальсификациями» тесты ДНК

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Армия и оружие

В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты

СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено вчера в 13:15
Здоровье

Людмила Лукьянова: «Это не вина медиков, это их боль»

Медики и педагоги санатория за год сделали невозможное.
Обновлено в 00:28
Экономика

Utair попросил банки списать более 30 млрд рублей долгов

Общий долг Utair составляет 74,7 млрд руб. 17,4 млрд руб. авиакомпания должна Сбербанку, 13,3 млрд – по облигациям и 4,9 млрд – структурам прежнего владельца, «Сургутнефтегаза».
Обновлено вчера в 17:55
Кино

Фильм «Балканский рубеж» возглавил российский прокат в выходные

Обновлено вчера в 18:25
Политика

S7 Space подтвердила отказ от украинских ракет «Зенит»

Компания S7 Space подтвердила намерение расторгнуть контракт с украинским "Южмашем" на производство 12 ракет-носителей "Зенит".
Обновлено в 00:26
Армия и оружие

Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко

Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия

Совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше

Бывшего гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которое было совладельцем торгового центра «Зимняя вишня», Вячеслава Вишневского задержали в Польше.
Обновлено вчера в 18:13
Футбол

Сборная Германии обыграла команду Нидерландов в матче отбора ЧЕ-2020

Сборная Германии одержала победу над командой Нидерландов со счетом 3:2 в гостевом матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено вчера в 17:52
Политика

Новый караван мигрантов направляется в сторону США

Новый караван мигрантов начал движение от границы Мексики с Гватемалой к США.
Обновлено вчера в 21:36
Общество

Синоптик назвал сроки прихода весеннего тепла в Москву

По-весеннему теплая погода придет в Москву и область уже на следующих выходных, сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Обновлено вчера в 16:56
Путешествия

Федор Конюхов впервые пережил 12-балльный шторм в Тихом океане

В штабе отмечают, что Федор впервые пережил шторм в 12 баллов на весельной лодке за все свои походы на веслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны.
Обновлено вчера в 02:51
Футбол

Определились все участники Кубка Африки-2019

Сборная ЮАР обыграла Ливию (2:1) в заключительном матче квалификации Кубка Африки и вышла в финальную часть турнира.
Обновлено вчера в 16:31
Шоу-бизнес

Участница Spice Girls призналась в интимной связи с коллегой

Участница популярной в конце 90-х годов британской группы Spice Girls Мелани Браун, выступающая под псевдонимом Mel B, призналась, что состояла в интимных отношениях с коллегой по группе Джери Холливэлл.
Обновлено вчера в 00:35
Экономика

Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императора

Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито.
Обновлено вчера в 05:53
Политика

СМИ рассказали о влиянии Boeing на власти и регулирующие органы США

Связи корпорации Boeing в Вашингтоне помогли компании получить широкие полномочия от конгресса США и администрации Белого дома в сфере авиации.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика

Присоединение Крыма обошлось каждому россиянину в 10 тысяч рублей

Обновлено вчера в 23:36
Здоровье

Больные раком мозга назвали симптомы, которые сначала игнорировали

Пациенты, больные раком мозга, перечислили симптомы, которые свидетельствуют о заболевании, но которые они поначалу игнорировали, об этом сообщается в исследовании Королевского колледжа Лондона, опубликованном изданием Plos One.
Обновлено вчера в 06:38
Экономика

Суд ликвидировал Камчаткомагропромбанк

Арбитражный суд Камчатского края ликвидировал ПАО «Камчаткомагропромбанк».
Обновлено вчера в 20:18
Технологии

Госорганам и госкомпаниям станет сложнее закупать иностранную электронику и оборудование

Проект постановления, который ограничивает госзакупки электроники госорганами, Минпромторг опубликовал в конце февраля.
Обновлено вчера в 18:54
Политика

В Раде рассказали о последствиях потери транзита российского газа

Украина потеряет не менее $3—5 млрд в случае утраты транзита российского газа.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия

Запущенная из Газы ракета попала в дом в центре Израиля

Запущенная из сектора Газа ракета попала в дом в мошаве Мишмерет в центральной части Израиля, сообщила в понедельник пресс-служба полиции округа Шарон.
Обновлено в 00:17
Общество

Строители установили все пролеты железнодорожной части Крымского моста

Строители установили последний пролет железнодорожной части Крымского моста.
Обновлено вчера в 09:42
Политика

Патрушев: Переизбрание Порошенко приведет к распаду Украины

По мнению Патрушева, если Петр Порошенко останется у власти, отношения Украины и России не нормализуются, учитывая тот факт, что действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя государствами уже прекращено по инициативе Киева.
Обновлено вчера в 14:22
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