Армия и оружие
Порошенко пригрозил «врагам» очередным смертоносным оружиемИзвестия вчера в 21:30
Украинский президент Петр Порошенко 24 марта в своем Facebook заявил, что армия его страны при необходимости «умело воспользуется смертоносным для врага оружием».
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На днях передал военным на Хмельнитчине, помимо новейших турецких боевых беспилотников, более 420 единиц вооружения и техники. Работники оборонной отрасли дали украинским воинам в руки и щит, и меч.
— Петр Порошенко, президент УкраиныГазета.Ru 03:27
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Происшествия
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Происшествия
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Общество
В Историческом музее неизвестные повесили собственную картину
Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта.
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 10:04
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Армия и оружие
Израиль стягивает войска к сектору Газа
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Политика
Мюллер не обнаружил доказательств сговора Трампа с Россией
В воскресенье днем генпрокурор США Уильям Барр представил результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который был назначен в свое время для рассмотрения вопросов, связанных с приписываемым России вмешательством в выборы президента США в 2016 году.
Обновлено вчера в 20:46
Шоу-бизнес
Юрий Николаев госпитализирован с тяжелыми травмами
Николаев был доставлен в одну из московских больниц, где у него обнаружили сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, а также гематомы на лице.
Обновлено вчера в 18:56
Экономика
Жизнь пенсионеров изменится с 1 апреля
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:39
Путешествия
Федор Конюхов впервые пережил 12-балльный шторм в Тихом океане
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На выставке Е3 2019, которая пройдет в Лос-Анджелесе с 11 по 14 июня, Nintendo планирует представить две новые модели Nitntendo Switch, об этом сообщил Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
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Обновлено вчера в 18:56
Космос
Рогозин сообщил детали проекта окололунного туризма за $400 млн
«Роскосмос» планирует осуществить проект по космическому туризму, предварительная стоимость которого составит около $400 млн.
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Происшествия
Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд
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Сын Михаила Трухина тяжело принял развод родителей
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В Раде оценили последствия от потери транзита российского газа
Депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев потеряет не менее $3–5 млрд в случае, если перестанет быть транзитной страной для российского газа.
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Экономика
Рогозин допустил достройку Восточного компаниями Ротенберга и Тимченко
Кто претендует на достройку Восточного На встрече с журналистами глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин перечислил компании, которые ведомство рассматривает в качестве возможных застройщиков второй очереди космодрома Восточный после разрыва контракта с предыдущим подрядчиком ПСО "Казань".
Обновлено в 02:00
Культура
Власти планируют модернизировать все театры Москвы к 2023 году
Власти Москвы рассчитывают завершить модернизацию и ремонт всех московских театров к 2023 году, сообщил журналистам руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.
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