Армия и оружие

Порошенко пригрозил «врагам» очередным смертоносным оружиемИзвестия вчера в 21:30

Украинский президент Петр Порошенко 24 марта в своем Facebook заявил, что армия его страны при необходимости «умело воспользуется смертоносным для врага оружием».
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Петр Порошенко
На днях передал военным на Хмельнитчине, помимо новейших турецких боевых беспилотников, более 420 единиц вооружения и техники. Работники оборонной отрасли дали украинским воинам в руки и щит, и меч.
— Петр Порошенко, президент УкраиныГазета.Ru 03:27

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В Госдуме назвали слова Порошенко о «смертоносном оружии» агонией

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Порошенко пригрозил «врагам» очередным смертоносным оружием

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Порошенко пригрозил «врагам» смертоносным оружием

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Порошенко пригрозил врагам «смертоносным оружием»

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ФАНвчера в 22:51

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РЕН ТВвчера в 21:27
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Армия и оружие

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Израиль стягивает войска к сектору Газа

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В Совете Федерации спрогнозировали скорый визит Ким Чен Ына в Россию

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Власти планируют модернизировать все театры Москвы к 2023 году

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