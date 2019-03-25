Армия и оружие
Порошенко пригрозил «врагам» очередным смертоносным оружиемИзвестия вчера в 21:30
Украинский президент Петр Порошенко 24 марта в своем Facebook заявил, что армия его страны при необходимости «умело воспользуется смертоносным для врага оружием».
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На днях передал военным на Хмельнитчине, помимо новейших турецких боевых беспилотников, более 420 единиц вооружения и техники. Работники оборонной отрасли дали украинским воинам в руки и щит, и меч.
— Петр Порошенко, президент УкраиныГазета.Ru 03:27
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