Политика

Порошенко пригрозил уволить всех губернаторов в случае победыМосковский Комсомолец вчера в 13:50

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал отставку всех губернаторов после своей победы на выборах. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».
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Петр Порошенко
Сразу же после второго тура, после моей победы на президентских выборах - хочу отметить, что такое требование конституции - все они уходят в отставку. И будет очень много новых молодых людей. Откуда они возьмутся? Из объединенных территориальных общин, где они уже несколько лет поработали.
— Петр Порошенко, президент УкраиныИА Новороссия вчера в 16:29

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