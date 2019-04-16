Порошенко пригрозил уволить всех губернаторов в случае победыМосковский Комсомолец вчера в 13:50

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Президент Украины Петр Порошенко анонсировал отставку всех губернаторов после своей победы на выборах. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

Порошенко пригрозил уволить всех губернаторов в случае победы

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