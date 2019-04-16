Политика
Порошенко пригрозил уволить всех губернаторов в случае победыМосковский Комсомолец вчера в 13:50
Президент Украины Петр Порошенко анонсировал отставку всех губернаторов после своей победы на выборах. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».
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Сразу же после второго тура, после моей победы на президентских выборах - хочу отметить, что такое требование конституции - все они уходят в отставку. И будет очень много новых молодых людей. Откуда они возьмутся? Из объединенных территориальных общин, где они уже несколько лет поработали.
— Петр Порошенко, президент УкраиныИА Новороссия вчера в 16:29
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Порошенко пообещал отправить в отставку всех губернаторов в случае победы на выборах
Говорит Москвавчера в 13:47
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