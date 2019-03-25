Порошенко пригрозил «смертоносным оружием» врагамГазета.Ru 01:13

На днях передал военным на Хмельнитчине, помимо новейших турецких боевых беспилотников, более 420 единиц вооружения и техники. Работники оборонной отрасли дали украинским воинам в руки и щит, и меч.

Президент Украины рассказал, что недавно передал военным более 420 единиц вооружения и техники. "Дали смертоносное для врага оружие, которым, уверяю, при необходимости украинская армия умело воспользуется", - добавил Порошенко.

Экономика Рогозин оценил строительство Восточного почти в 92 млрд рублей Напомним, в октябре 2018 года «Роскосмос» и ПСО «Казань» подписали контракт на строительство стартового стола под комплекс «Ангара» на Восточном.

Армия и оружие В Крыму начались масштабные учения ВДВ Более 1500 военнослужащих и 300 единиц боевой техники, включая танки, самолеты и корабли ЧФ, задействованы в масштабных учениях Воздушно-десантных войск, которые стартовали сегодня на территории Республики Крым.

Происшествия На Казанском вокзале в Москве нашли предмет, похожий на гранату Силовики обследуют Казанский вокзал в центре Москвы после обнаружения предмета, похожего на боевую гранату, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Мария Кожевникова поругались из-за эротического фото Журналист и телеведущая Ксения Собчак поссорилась с актрисой и экс-депутатом Госдумы Марией Кожевниковой.

Здоровье В Госдуме предложили запретить в России продукты с трансжирами В письме Милонов напомнил, что борьба за здоровый образ жизни и повышение ее качества и продолжительности – приоритетная национальная цель развития, заявленная Президентом России.

Политика В Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой Замглавы канцелярии президента Польши Павел Муха объяснил, почему Владимира Путина не пригласили на памятные мероприятия по случаю начала Второй мировой войны.

Происшествия Томичи почтили память жертв пожара в «Зимней вишне» В Томской области сегодня, 25 марта, почтили память жертв пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».

Политика Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть Статус собора Святой Софии могут заменить с музея на мечеть, чтобы его можно было посещать бесплатно.

Космос В отсеке «Союза» обнаружили пыль от сверления Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09" были обнаружены следы металлической пыли, появившейся в результате сверления.

Общество Роспотребнадзор выявил нарушения в кафе сети «АндерСон» в Москве Управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения санитарно-эпидемиологических норм в 14 из 17 кафе сети "АндерСон", в исследованных образцах сырья и блюд выявлены бактерии кишечной палочки, сообщается на официальном сайте управления.

Экономика На Красноярском экономическом форуме подпишут более 70 соглашений На КЭФ-2019, который состоится 28-30 марта в краевом центре, будет подписано не менее 70 различных соглашений в рамках договоренностей между субъектами и крупных инвестиционных проектов.

Футбол Пьянич может стать игроком «Реала» Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич может стать игроком «Реала».

Общество В России могут запретить проход в музеи с сумками и рюкзаками Позднее журналисты "МК" признались, что это сделали они и что таким образом хотели проверить систему безопасности музея.

Политика Патрушев предупредил о распаде Украины при победе Порошенко на выборах Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев полагает, что в случае победы на предстоящих выборах действующего президента Украины Петра Порошенко страну ждет усугубление противоречий и даже распад государства.

Экономика Utair попросила банки списать более 30 млрд рублей долгов Общий долг Utair составляет 74,7 млрд руб. 17,4 млрд руб. авиакомпания должна Сбербанку, 13,3 млрд – по облигациям и 4,9 млрд – структурам прежнего владельца, «Сургутнефтегаза».

Общество Беглов отправил в отставку главу жилищного комитета Петербурга Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета города Валерия Шияна.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Брянске Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в понедельник утром в Советском районе Брянска.

Космос Рогозин назвал стоимость создания и первого пуска сверхтяжелой ракеты Стоимость создания и первого запуска новой российской сверхтяжелой ракеты «Енисей» оценивается в 740 млрд рублей, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Происшествия Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".

Общество Учительнице из Барнаула пришлось уволиться из-за фото в купальнике Барнаульской учительнице русского языка и литературы Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться из школы из-за фотографий в купальнике.

Экономика Генпрокуратура предъявила претензии РЖД из-за Московского узла Генпрокуратура раскритиковала Росжелдор и ОАО «РЖД» за их план развития Московского транспортного узла (МТУ).

Армия и оружие В НАТО рассказали о пользе учений в Грузии для России Возглавляющий командование сухопутных войск НАТО генерал-лейтенант армии США Джон Томпсон заявил, что совместные учения альянса и Грузии будут полезны для России.

Общество У полпреда Николая Цуканова умер старший сын У полномочного представителя Президента РФ в Уральском Федеральном округе Николая Цуканова умер старший сын.

Происшествия СК проверит обстоятельства нападения на бурятского журналиста Следственный отдел по Железнодорожному району СУ СК России по Республике Бурятия начал проверку обстоятельств конфликта, произошедшего между корреспондентом местного телеканала и директором Бурятского научно-исследовательского института сельского хозяйства.