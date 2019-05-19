Порошенко пригласили на инаугурацию ЗеленскогоВзгляд.ру 02:35

На инаугурацию Владимира Зеленского пригласили действующего президента Украины Петра Порошенко, сообщают украинские СМИ. По данным «Украинской правды», на официальную часть инаугурации Зеленского приглашены все украинские президенты, кроме Виктора Януковича, передает РИА «Новости».

Общество Экономист назвал «маргиналами» оставшуюся в Омске молодежь Остаются лишь маргиналы, которых интересует только, почем алкоголь и другие препараты, меняющие реальность на сюрреализм – сказал Евсеенко в интервью сайту «ВОмске».

Армия и оружие Россию заподозрили в подготовке вооруженного конфликта с Эстонией Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил о подготовке Россией вооруженного конфликта на западном направлении.

Политика Интрига сохраняется: кого Зеленский приведет в кабмин Украины Претенденты на посты глав СБУ и Генпрокуратуры Издание "Обозреватель" со ссылкой на источники писало, что Зеленский якобы предложил должность главы Службы безопасности депутату от фракции партии "Батькивщина" Владиславу Бухареву.

Экономика Названы страны Европы, в которые россияне стали реже летать Эксперты Aviasales проанализировали бронирование авиабилетов в страны Европы за первые четыре месяца 2019 года и сравнили эти данные с показателями за аналогичный период прошлого года для определения теряющих популярность маршрутов.

Политика Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, вернулся на Украину после эмиграции.

Армия и оружие Британцы возмутились перехватом российских самолетов над Балтикой Публикация Daily Mail о сопровождении истребителями Великобритании российских военных самолетов над Балтийским морем вызвала общественное обсуждение, сообщает РИА Новости.

Музыка Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины.

Шоу-бизнес Анна Семенович задумалась о переезде в Краснодар Анна Семенович призналась, что даже задумалась о переезде в этот город, покоривший своей гостеприимностью.

Футбол Страндберг после удаления показал жест в адрес арбитра Норвежец получил вторую желтую карточку и уходя с поля показал жест "денег", намекая на предвзятость судьи.

Происшествия Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100 Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.

Происшествия Появилось видео с изъятыми у бывших полковников ФСБ деньгами Напомним, 17 мая стало известно, что у бывших начальников банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ полковников Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова, а также их подчиненного Андрея Васильева были изъяты наличные и драгоценности, оцениваемые более чем в 12 млрд руб.

Политика Песков заявил об отсутствии инициатив США по встрече Путина и Трампа Песков отметил, что несмотря на высказанное Трампом желание встретиться с российским лидером, госсекретарь Майк Помпео во время недавнего визита в Россию не привез каких-то конкретных предложений об организации такой встречи на полях саммита «двадцатки» в Осаке.

Политика SpaceX подала иск к правительству США Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.

Политика Греф: не хочу жить в стране, которой командуют олигархи Владимир Путин с приходом к власти проделал "большую хирургическую работу" по отстранению от власти олигархов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". В первые годы своей деятельности Грефу пришлось вплотную столкнуться с олигархами.

Происшествия Иностранные туристы погибли при крушении частного самолета в Гондурасе В Гондурасе пятеро иностранных туристов погибли во время крушения частного самолета Piper PA-32-260.

Гаджеты В Китае начался тотальный бойкот Apple в поддержку Huawei В связи с обострением торговой войны с США, в Китае массово начали призывать в местной социальной сети Weibo бойкотировать продукцию Apple в поддержку китайской Huawei Об этом рассказал ресурс BuzzFeed.

Происшествия Мужчина избил пенсионерку в одном из храмов в центре Москвы Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который напал на пенсионерку в храме в Москве.

Музыка Кончита Вурст приехала на «Евровидение» в вызывающем наряде Австрийский певец Томас Нойвирт, представший в образе бородатой женщины Кончиты Вурст, одержавший победу в "Евровидение" 2014 года в Копенгагене, прибыл в Израиль пожелать участникам этого действа удачи.

Футбол Агент Головина рассказал о будущем футболиста Агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина Олег Артёмов рассказал о дальнейших планах футболиста.

Авто В продаже появился особый Ford Mustang GT Ford Mustang GT, созданный специально для съемок скоростных сцен в фильме Need For Speed, выставили на продажу.