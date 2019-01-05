Президент Украины Пётр Порошенко после подписания томоса об автокефалии "новой церкви" пригласил Константинопольского патриарха Варфоломея в Незалежную с визитом.

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