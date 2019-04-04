Политика
Порошенко пригласил Зеленского сдать анализы на алкоголь и наркотикиРоссийский Диалог 09:34
Напомним, сегодня ночью Порошенко принял приглашение Зеленского на дебаты на стадионе "Олимпийский". Ранее "Российский Диалог" сообщал, что на Украине сделали прогноз по дебатам Порошенко и Зеленского.
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Эффект Трампа: у Москвы нет причин радоваться успехам Владимира Зеленского
Московский Комсомолец14:29
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Описана реакция Нурмагомедова на оскорбления Макгрегора
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Балерина Анастасия Волочкова рассказала в интервью Ксении Собчак о личной жизни и об отношениях с матерью, сообщает Nation news.
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Беглов назвал главную задачу властей Петербурга при подготовке к зиме
Как сообщает издание «Невские новости», в четверг, 4 апреля, врио губернатора Северной столицы принял участие в открытии завода Wille по производству коммунальной техники.
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Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу
37-летняя певица Бритни Спирс снова попала в психиатрическую клинику.
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Трамп 4 апреля проведет торговые переговоры с вице-премьером КНР
Президент США Дональд Трамп в четверг встретится с вице-премьером Китая Лю Хэ, который прибудет в американскую столицу для проведения торговых переговоров.
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Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи.
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Операционный директор завода в интервью газете «Панорама УАЗ» сообщил, что компания испытывает большие имиджевые потери из-за коррозийной стойкости кузова моделей.
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Московская школа отсудила у поставщика еды 1,5 млн рублей
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Обновлено в 14:07
Политика
Генсек Совета Европы призвал Россию сделать взнос
Делегация РФ была лишена голоса в ПАСЕ из-за вхождения Крыма в состав России Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал Россию заплатить взнос в бюджет организации, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:56
Здоровье
В ВОЗ рассказали о росте средней продолжительности жизни в мире
Средняя продолжительность жизни выросла в мире с 2000 по 2016 год с 66,5 до 72 лет.
Обновлено в 09:32
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Политика
Алексей Рогозин ушел с поста главы «Ильюшина»
Обновлено в 12:37
Культура
Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»
Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Армия и оружие
Минобороны раскрыло секреты применения телепатии спецназом
Министерство обороны в своем официальном журнале рассказало о «парапсихологическом спецназе» и телепатии, применяемой для допроса людей.
Обновлено вчера в 11:50
Общество
Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей
Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
Обновлено вчера в 03:48
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В Барселоне задержаны 66 граждан Грузии
Испанские и грузинские сотрудники силовых ведомств задержали в Барселоне 66 граждан Грузии.
Обновлено в 15:57
Экономика
Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов
Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.
Обновлено в 17:29
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Adobe After Effects научили автоматически удалять объекты на видео
Обновлено вчера в 11:30
Политика
Семья погибшего при крушении MH17 американца подала в суд на ВТБ и Сбербанк
Семья американца Шансмана, погибшего в авиакатастрофе малайзийского Boeing MH17, подала в суд против Сбербанка и ВТБ, а также американских платежных компаний Western Union и MoneyGram, сообщает Reuters.
Обновлено в 12:35
Происшествия
Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода
Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
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Опубликованы первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»
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Экономика
Прогноз роста ВВП Германии в этом году резко ухудшен
Эксперты ведущих исследовательских институтов ФРГ более чем вдвое понизили оценку роста экономики Германии в текущем году.
Обновлено в 06:20
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Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля
После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
Политика
Путин и Нетаньяху поблагодарили российских военных за поисковую работу
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарили российских военных за возвращение останков израильского военнослужащего Захарии Баумеля, погибшего 37 лет назад.
Обновлено в 05:11
Авто
«Мустанг-кросс» на батарее получил официальное название
Компания Ford зарегистрировала в Европейском Бюро по интеллектуальной собственности новое торговое название продукта — Mustang Mach-E.
Обновлено в 07:30
Экономика
Крупнейшие страховщики ОСАГО поменяли тарифы
Крупнейшие страховщики ОСАГО по объемам сборов изменили тарифы, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 12:14