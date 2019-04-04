Политика

Порошенко пригласил Зеленского сдать анализы на алкоголь и наркотикиРоссийский Диалог 09:34

Напомним, сегодня ночью Порошенко принял приглашение Зеленского на дебаты на стадионе "Олимпийский". Ранее "Российский Диалог" сообщал, что на Украине сделали прогноз по дебатам Порошенко и Зеленского.
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Зеленский согласился сдать анализы перед дебатами с Порошенко

РБК14:24

Эффект Трампа: у Москвы нет причин радоваться успехам Владимира Зеленского

Московский Комсомолец14:29

Порошенко согласился с предложением Зеленского сдать анализы на алкоголь и наркотики

ТАСС08:21

Порошенко согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики

Известия08:58

Порошенко согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики

RT на русском08:36

Порошенко сдаст анализы на алкоголь вместе с Зеленским

Газета.Ru11:42

Порошенко мог бы согласиться и на дебаты в цирке, заявили в штабе

РИА Новости09:12
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Описана реакция Нурмагомедова на оскорбления Макгрегора

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Общество

Беглов назвал главную задачу властей Петербурга при подготовке к зиме

Как сообщает издание «Невские новости», в четверг, 4 апреля, врио губернатора Северной столицы принял участие в открытии завода Wille по производству коммунальной техники.
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Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу

37-летняя певица Бритни Спирс снова попала в психиатрическую клинику.
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Политика

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Президент США Дональд Трамп в четверг встретится с вице-премьером Китая Лю Хэ, который прибудет в американскую столицу для проведения торговых переговоров.
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ЦСКА сыграет с «Басконией» в четвертьфинале Евролиги

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В торговом центре «Океания» на Славянском бульваре в Москве треснул аквариум, в результате чего из него полилась вода.
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Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи.
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Авто

УАЗ повысит антикоррозийные свойства своих моделей

Операционный директор завода в интервью газете «Панорама УАЗ» сообщил, что компания испытывает большие имиджевые потери из-за коррозийной стойкости кузова моделей.
Обновлено в 09:57
Общество

Московская школа отсудила у поставщика еды 1,5 млн рублей

Школа номер 760 выиграла иск к компании «Московский школьник» на 1,5 млн рублей за поставки некачественного питания.
Обновлено в 14:07
Политика

Генсек Совета Европы призвал Россию сделать взнос

Делегация РФ была лишена голоса в ПАСЕ из-за вхождения Крыма в состав России Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал Россию заплатить взнос в бюджет организации, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:56
Здоровье

В ВОЗ рассказали о росте средней продолжительности жизни в мире

Средняя продолжительность жизни выросла в мире с 2000 по 2016 год с 66,5 до 72 лет.
Обновлено в 09:32
Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Политика

Алексей Рогозин ушел с поста главы «Ильюшина»

Обновлено в 12:37
Культура

Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»

Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Армия и оружие

Минобороны раскрыло секреты применения телепатии спецназом

Министерство обороны в своем официальном журнале рассказало о «парапсихологическом спецназе» и телепатии, применяемой для допроса людей.
Обновлено вчера в 11:50
Общество

Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей

Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
Обновлено вчера в 03:48
Происшествия

В Барселоне задержаны 66 граждан Грузии

Испанские и грузинские сотрудники силовых ведомств задержали в Барселоне 66 граждан Грузии.
Обновлено в 15:57
Экономика

Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов

Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.
Обновлено в 17:29
Гаджеты

Adobe After Effects научили автоматически удалять объекты на видео

Обновлено вчера в 11:30
Политика

Семья погибшего при крушении MH17 американца подала в суд на ВТБ и Сбербанк

Семья американца Шансмана, погибшего в авиакатастрофе малайзийского Boeing MH17, подала в суд против Сбербанка и ВТБ, а также американских платежных компаний Western Union и MoneyGram, сообщает Reuters.
Обновлено в 12:35
Происшествия

Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода

Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Кино

Опубликованы первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»

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Экономика

Прогноз роста ВВП Германии в этом году резко ухудшен

Эксперты ведущих исследовательских институтов ФРГ более чем вдвое понизили оценку роста экономики Германии в текущем году.
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Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля

После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
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Путин и Нетаньяху поблагодарили российских военных за поисковую работу

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарили российских военных за возвращение останков израильского военнослужащего Захарии Баумеля, погибшего 37 лет назад.
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«Мустанг-кросс» на батарее получил официальное название

Компания Ford зарегистрировала в Европейском Бюро по интеллектуальной собственности новое торговое название продукта — Mustang Mach-E.
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Крупнейшие страховщики ОСАГО поменяли тарифы

Крупнейшие страховщики ОСАГО по объемам сборов изменили тарифы, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 12:14
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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