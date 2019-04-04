Порошенко пригласил Зеленского сдать анализы на алкоголь и наркотикиРоссийский Диалог 09:34

Напомним, сегодня ночью Порошенко принял приглашение Зеленского на дебаты на стадионе "Олимпийский". Ранее "Российский Диалог" сообщал, что на Украине сделали прогноз по дебатам Порошенко и Зеленского.

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