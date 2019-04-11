Порошенко пригласил Зеленского приехать на дебаты «в течение 40 минут»RT на русском 15:55

Украинский лидер Пётр Порошенко, находясь в студии телеканала «1 + 1», пригласил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на дебаты, отметив, что «доехать до студии можно в течение 40 минут».

Технологии За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.

Политика У Зеленского огласили решение по переговорам с ДНР и ЛНР Представитель штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков сообщил решение кандидата в президенты Украины по переговорам с ДНР и ЛНР.

Происшествия Адвокат Кокорина указала, где в показаниях соврал избитый водитель Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, подвела итоги третьего заседания по делу футболистов.

Общество ГИБДД предлагает кратно увеличить штрафы за превышение скорости В первую очередь изменение штрафных санкций должно коснуться водителей, которые совершают самое распространенное на дорогах нарушение - превышение скорости на 20-40 км/ч.

Хоккей Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса» Главный тренер казанского хоккейного клуба "Ак Барс" Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщил РИА Новости источник, близкий к правительству Татарстана.

Наука Останки людей нового вида нашли на Филиппинах Археологи нашли на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые принадлежат, предполагают ученые, ранее неизвестному виду человека.

Политика После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба» Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.

Политика Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала Литовские власти приняли решение отозвать из Москвы своего посла Рямигиюса Мотузаса для консультаций в связи с коррупционным скандалом.

Здоровье В Греции впервые родился ребенок от трех родителей В Греции на днях родился необычный ребенок, который появился на свет от трех родителей.

Экономика На поддержку семей ДФО при рождении детей выделят более 3 млрд рублей Правительство выделяет из своего резервного фонда более 3,1 миллиарда рублей на поддержку семей Дальнего Востока при рождении детей.

Культура Кинокритик Долин уволился из ВГТРК из-за сюжета «России 24» Известный кинокритик Антон Долин уволился из ВГТРК из-за выхода сюжета на телеканале "Россия 24" о его критике относительно фильма "Балканский рубеж".

Экономика Компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкций После принятия в США осенью 2017 года закона о возможности «вторичных» санкций российское правительство выпустило несколько постановлений, дающих компаниям и банкам право не раскрывать часть информации.

Политика В Судане начался военный переворот По данным местных СМИ, некоторое время назад группа военных офицеров вошла в здание государственной телерадиовещательной компании в Омдурмане.

Общество Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.

Здоровье Вывоз к лору В рамках стартовавшего проекта "Долголетие в Подмосковье" для старшего поколения будет организовано несколько постоянных акций.

Гаджеты Трассировка лучей пришла на GeForce GTX: можете убедиться сами Список видеокарт, поддерживающих трассировку лучей в реальном времени, пополнили видеокарты GeForce GTX 1660 Ti и GTX 1660, Titan Xp и Titan X (Pascal), GeForce GTX 1080 Ti и GTX 1080, GeForce GTX 1070 Ti и GTX 1070, а также версия GeForce GTX 1060 c 6 Гбайт памяти.

Политика Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».

Космос Первый частный луноход потерпел крушение при посадке Первый частный луноход Beresheet, созданный израильской компанией SpaceIL, потерпел крушение при посадке на Луну, сообщила компания в Twitter.

Энергетика «Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из России Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Здоровье Британские онкологи назвали главный ночной симптом рака Британские онкологи из Cancer Research UK рассказали о распространенном симптоме рака, который проявляется в ночное время суток.

Происшествия Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате Главное следственное управление СКР предъявило главе Дербентского района Магомеду Джелилову обвинение по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения) УК РФ.

Политика ПАСЕ приняла резолюцию с призывом к России заплатить взнос в бюджет СЕ Представители Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию, призывающую Москву заплатить взносы в бюджет организации и назначить свою делегацию.

Экономика Минфин РФ предложил размещать синтетические ювелирные изделия на отдельных витринах Министерство финансов РФ предлагает обязать продавцов размещать ювелирные изделия с ненатуральными камнями на отдельных витринах и с особым обозначением, указано в пояснительной записке к соответствующему законопроекту.

Здоровье В трети российских больниц зарплаты оказались ниже средних по региону В 2018 году в трети российских государственных больниц зарплаты оказались ниже средних по региону на несколько тысяч рублей.