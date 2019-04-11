Политика

Порошенко пригласил Зеленского приехать на дебаты «в течение 40 минут»RT на русском 15:55

Украинский лидер Пётр Порошенко, находясь в студии телеканала «1 + 1», пригласил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на дебаты, отметив, что «доехать до студии можно в течение 40 минут».
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Зеленский отказался от призыва Порошенко приехать на дебаты за 40 минут

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Газета.Ru16:42
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За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз

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После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
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Литовские власти приняли решение отозвать из Москвы своего посла Рямигиюса Мотузаса для консультаций в связи с коррупционным скандалом.
Обновлено в 12:36
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В Греции на днях родился необычный ребенок, который появился на свет от трех родителей.
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Экономика

На поддержку семей ДФО при рождении детей выделят более 3 млрд рублей

Правительство выделяет из своего резервного фонда более 3,1 миллиарда рублей на поддержку семей Дальнего Востока при рождении детей.
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Культура

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Экономика

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Политика

В Судане начался военный переворот

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Обновлено в 02:00
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В Петербурге завели дело на вандала, разбившего стекло в вагоне метро

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Общество

Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны

Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 11:36
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Вывоз к лору

В рамках стартовавшего проекта "Долголетие в Подмосковье" для старшего поколения будет организовано несколько постоянных акций.
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Гаджеты

Трассировка лучей пришла на GeForce GTX: можете убедиться сами

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«Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из России

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Здоровье

Британские онкологи назвали главный ночной симптом рака

Британские онкологи из Cancer Research UK рассказали о распространенном симптоме рака, который проявляется в ночное время суток.
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Главное следственное управление СКР предъявило главе Дербентского района Магомеду Джелилову обвинение по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения) УК РФ.
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Политика

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Представители Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию, призывающую Москву заплатить взносы в бюджет организации и назначить свою делегацию.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия

Здание суда, где слушают дело Кокорина и Мамаева, эвакуировали

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Министерство финансов РФ предлагает обязать продавцов размещать ювелирные изделия с ненатуральными камнями на отдельных витринах и с особым обозначением, указано в пояснительной записке к соответствующему законопроекту.
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Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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