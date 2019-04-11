Политика
Порошенко пригласил Зеленского приехать на дебаты «в течение 40 минут»RT на русском 15:55
Украинский лидер Пётр Порошенко, находясь в студии телеканала «1 + 1», пригласил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на дебаты, отметив, что «доехать до студии можно в течение 40 минут».
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Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено в 06:35
Политика
У Зеленского огласили решение по переговорам с ДНР и ЛНР
Представитель штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков сообщил решение кандидата в президенты Украины по переговорам с ДНР и ЛНР.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Адвокат Кокорина указала, где в показаниях соврал избитый водитель
Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, подвела итоги третьего заседания по делу футболистов.
Обновлено в 15:38
Общество
ГИБДД предлагает кратно увеличить штрафы за превышение скорости
В первую очередь изменение штрафных санкций должно коснуться водителей, которые совершают самое распространенное на дорогах нарушение - превышение скорости на 20-40 км/ч.
Обновлено вчера в 23:02
Хоккей
Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»
Главный тренер казанского хоккейного клуба "Ак Барс" Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщил РИА Новости источник, близкий к правительству Татарстана.
Обновлено в 12:57
Наука
Останки людей нового вида нашли на Филиппинах
Археологи нашли на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые принадлежат, предполагают ученые, ранее неизвестному виду человека.
Обновлено в 01:00
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Политика
Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала
Литовские власти приняли решение отозвать из Москвы своего посла Рямигиюса Мотузаса для консультаций в связи с коррупционным скандалом.
Обновлено в 12:36
Здоровье
В Греции впервые родился ребенок от трех родителей
В Греции на днях родился необычный ребенок, который появился на свет от трех родителей.
Обновлено в 14:42
Экономика
На поддержку семей ДФО при рождении детей выделят более 3 млрд рублей
Правительство выделяет из своего резервного фонда более 3,1 миллиарда рублей на поддержку семей Дальнего Востока при рождении детей.
Обновлено в 06:35
Культура
Кинокритик Долин уволился из ВГТРК из-за сюжета «России 24»
Известный кинокритик Антон Долин уволился из ВГТРК из-за выхода сюжета на телеканале "Россия 24" о его критике относительно фильма "Балканский рубеж".
Обновлено в 10:51
Экономика
Компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкций
После принятия в США осенью 2017 года закона о возможности «вторичных» санкций российское правительство выпустило несколько постановлений, дающих компаниям и банкам право не раскрывать часть информации.
Обновлено в 08:36
Политика
В Судане начался военный переворот
По данным местных СМИ, некоторое время назад группа военных офицеров вошла в здание государственной телерадиовещательной компании в Омдурмане.
Обновлено в 02:00
Общество
Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны
Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 11:36
Здоровье
Вывоз к лору
В рамках стартовавшего проекта "Долголетие в Подмосковье" для старшего поколения будет организовано несколько постоянных акций.
Обновлено в 15:41
Гаджеты
Трассировка лучей пришла на GeForce GTX: можете убедиться сами
Список видеокарт, поддерживающих трассировку лучей в реальном времени, пополнили видеокарты GeForce GTX 1660 Ti и GTX 1660, Titan Xp и Titan X (Pascal), GeForce GTX 1080 Ti и GTX 1080, GeForce GTX 1070 Ti и GTX 1070, а также версия GeForce GTX 1060 c 6 Гбайт памяти.
Обновлено в 11:17
Политика
Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России
Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».
Обновлено в 15:22
Космос
Первый частный луноход потерпел крушение при посадке
Первый частный луноход Beresheet, созданный израильской компанией SpaceIL, потерпел крушение при посадке на Луну, сообщила компания в Twitter.
Обновлено в 17:07
Энергетика
«Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из России
Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Обновлено в 11:09
Здоровье
Британские онкологи назвали главный ночной симптом рака
Британские онкологи из Cancer Research UK рассказали о распространенном симптоме рака, который проявляется в ночное время суток.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате
Главное следственное управление СКР предъявило главе Дербентского района Магомеду Джелилову обвинение по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения) УК РФ.
Обновлено в 04:57
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с призывом к России заплатить взнос в бюджет СЕ
Представители Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию, призывающую Москву заплатить взносы в бюджет организации и назначить свою делегацию.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия
Здание суда, где слушают дело Кокорина и Мамаева, эвакуировали
Новая серия "Суда над Кокориным и Мамаевым" оборвалась быстрее, чем ожидали присутствующие.
Обновлено в 07:29
Экономика
Минфин РФ предложил размещать синтетические ювелирные изделия на отдельных витринах
Министерство финансов РФ предлагает обязать продавцов размещать ювелирные изделия с ненатуральными камнями на отдельных витринах и с особым обозначением, указано в пояснительной записке к соответствующему законопроекту.
Обновлено в 12:11
Здоровье
В трети российских больниц зарплаты оказались ниже средних по региону
В 2018 году в трети российских государственных больниц зарплаты оказались ниже средних по региону на несколько тысяч рублей.
Обновлено в 02:27
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10