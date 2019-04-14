Политика

Порошенко прибыл на стадион в Киеве для участия в дебатахRT на русском 07:23

Президент Украины Пётр Порошенко прибыл на стадион «Олимпийский» в Киеве с целью участия в дебатах с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским. Трансляцию выступления Порошенко ведёт телеканал «112 Украина».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Порошенко прибыл на стадион «Олимпийский» для участия в дебатах

РИА Новости07:13

Порошенко прибыл на дебаты на стадион «Олимпийский»

РБК07:11

Порошенко прибыл на стадион в Киеве для участия в дебатах

RT на русском07:23

Порошенко прибыл на стадион «Олимпийский» для дебатов с Зеленским

Взгляд.ру07:16

Порошенко со сцены призвал собравшихся выбрать «настоящего президента»

ТАСС07:16

Зеленский не пришел к началу дебатов с Порошенко

Газета.Ru07:15

Порошенко приехал на стадион в Киеве для дебатов. Зеленский отказывался участвовать в них 14 апреля

Дождь07:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:28, Ашберн
Культура

Умерла художница Ксения Успенская

Обновлено в 05:27
Политика

Песков: Россия приветствует позицию Эрдогана по С-400

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может заключить с Москвой ещё одну сделку по поставкам С-400, если США откажут республике в поставках Patriot.
Обновлено в 07:13
Футбол

Хосеп Гвардиола не намерен быть тренером до 71 года

Обновлено в 07:16
Культура

Орлова назвала дату закрытия шоу «Дом-2»

Обновлено в 06:53
Происшествия

Виталия Милонова избили в Петербурге

Милонов является одним из самых известных политиков России. До 2016-го года он был депутатом Законодательного собрания Петербурга.
Обновлено в 06:00
Политика

Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши

Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено 12 апреля в 13:55
Автоспорт

Квят врезался в два болида на «Формуле-1»

Болид российского гонщика Toro Rosso Даниил Квят столкнулся с болидами Ландо Норриса и Карлоса Сайнса, представляющими команду McLaren, во время третьего этапа «Формулы-1» Гран-при Китая.
Обновлено в 06:31
Важное за сутки

Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия»

В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.
Обновлено в 04:27
Авто

УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»

Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено 12 апреля в 13:03
Армия и оружие

Появилось видео перехвата Сирией израильских ракет

Обновлено вчера в 01:06
Хоккей

Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»

"Вашингтон" провел второй матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Каролиной", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия

Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве

Обновлено в 05:06
Происшествия

На артистку «Геликон-оперы» Заридзе напали в Москве

Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес

Сын Людмилы Целиковской продает ее квартиру за 34 миллиона

Обновлено в 05:14
Происшествия

В Подмосковье неизвестный расстрелял двух мужчин

В Ленинском районе Московской области неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу по двум мужчинам, один из них скончался в результате полученного ранения.
Обновлено в 05:20
Общество

ФСИН показала автомобили, в которых перевозит детей и инвалидов

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) на выставке в Подмосковье представила свой медицинский автопарк: машины для перевозки детей, инвалидов, а также передвижные комплексы, оснащенные высокотехнологичным медицинским оборудованием.
Обновлено вчера в 04:27
Армия и оружие

The National Interest высоко оценил российскую «суперпулю»

Обновлено вчера в 14:44
Происшествия

Во Флориде фермер стал жертвой нападения собственного казуара

Американский фермер стал жертвой смертельного удара собственной птицы, которую содержал на территории своих владений.
Обновлено в 02:14
Общество

Солсбери назван лучшим местом для жизни в Британии

Обновлено в 03:45
Спорт

Фигуристка Туктамышева описала свою победу одним словом

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева лаконично прокомментировала свою победу в произвольном одиночном женском катании на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 20:33
Наука

Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет

Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет. Об этом сообщают ученые из Канады.
Обновлено вчера в 11:57
Общество

Ученые назвали ранний признак нехватки в организме витамина В12

Дефицит витамина В12 приводит к резкому ослаблению иммунитета и накоплению токсичных продуктов распада аминокислот в органах, выяснили ученые из Университета Райса (США).
Обновлено в 01:45
Недвижимость

«Однушка» VS апартаменты. Чем рискуют те, кто покупает нежилое помещение?

Для сравнения: стоимость «однушки» площадью 45 кв. м и аналогичных апартаментов отличается на 1,5 млн руб.
Обновлено вчера в 17:06
Политика

Почему арест Ассанжа может быть выгоден противникам Дональда Трампа

Арест основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа дал повод американским мейнстримным СМИ вновь поднять тему «российского вмешательства» в выборы президента США в 2016 году.
Обновлено в 06:51
Политика

В Совфеде ответили на призыв к России прекратить поддержку Мадуро

Ранее 14 апреля Помпео и Араужу призвали другие страны, такие как Россия, Китай и Куба, не оказывать поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.
Обновлено в 04:23
Гаджеты

Ночная зарядка может «сжечь» смартфон

Эксперты назвали четыре основных правила зарядки смартфона, которые позволят гаджету дольше сохранять работоспособность.
Обновлено в 05:50
Общество

В работе Facebook и Instagram возникли неполадки

Сбой в работе Facebook и Instagram наблюдается в воскресенье в ряде стран мира.
Обновлено в 07:06
Гаджеты

Рассекречен новый смартфон Samsung с мощной батареей

На сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) опубликована информация о новом смартфоне Samsung с аккумулятором на 4900 мАч.
Обновлено в 06:37
Общество

Участником Тотального диктанта в Нью-Йорке стал 95-летний ветеран

Одним из самых запоминающихся участников мероприятия стал 95-летний ветеран Великой Отечественной войны Николай Зайцев.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес

Волочкова украсила дом воздушными шарами для возлюбленного

Судя по снимку, балерина украсила дом воздушными шарами красного и золотого цветов в форме сердца, в том числе выставила приборы для празднования на нескольких персон.
Обновлено в 05:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное