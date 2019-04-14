Порошенко прибыл на стадион в Киеве для участия в дебатахRT на русском 07:23

Президент Украины Пётр Порошенко прибыл на стадион «Олимпийский» в Киеве с целью участия в дебатах с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским. Трансляцию выступления Порошенко ведёт телеканал «112 Украина».

Порошенко прибыл на стадион в Киеве для участия в дебатах

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