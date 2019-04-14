Политика
Порошенко прибыл на стадион в Киеве для участия в дебатахRT на русском 07:23
Президент Украины Пётр Порошенко прибыл на стадион «Олимпийский» в Киеве с целью участия в дебатах с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским. Трансляцию выступления Порошенко ведёт телеканал «112 Украина».
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Культура
Умерла художница Ксения Успенская
Обновлено в 05:27
Политика
Песков: Россия приветствует позицию Эрдогана по С-400
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может заключить с Москвой ещё одну сделку по поставкам С-400, если США откажут республике в поставках Patriot.
Обновлено в 07:13
Футбол
Хосеп Гвардиола не намерен быть тренером до 71 года
Обновлено в 07:16
Культура
Орлова назвала дату закрытия шоу «Дом-2»
Обновлено в 06:53
Происшествия
Виталия Милонова избили в Петербурге
Милонов является одним из самых известных политиков России. До 2016-го года он был депутатом Законодательного собрания Петербурга.
Обновлено в 06:00
Политика
Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши
Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено 12 апреля в 13:55
Автоспорт
Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Болид российского гонщика Toro Rosso Даниил Квят столкнулся с болидами Ландо Норриса и Карлоса Сайнса, представляющими команду McLaren, во время третьего этапа «Формулы-1» Гран-при Китая.
Обновлено в 06:31
Важное за сутки
Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия»
В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.
Обновлено в 04:27
Авто
УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»
Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено 12 апреля в 13:03
Армия и оружие
Появилось видео перехвата Сирией израильских ракет
Обновлено вчера в 01:06
Хоккей
Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»
"Вашингтон" провел второй матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Каролиной", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия
Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве
Обновлено в 05:06
Происшествия
На артистку «Геликон-оперы» Заридзе напали в Москве
Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес
Сын Людмилы Целиковской продает ее квартиру за 34 миллиона
Обновлено в 05:14
Происшествия
В Подмосковье неизвестный расстрелял двух мужчин
В Ленинском районе Московской области неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу по двум мужчинам, один из них скончался в результате полученного ранения.
Обновлено в 05:20
Общество
ФСИН показала автомобили, в которых перевозит детей и инвалидов
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) на выставке в Подмосковье представила свой медицинский автопарк: машины для перевозки детей, инвалидов, а также передвижные комплексы, оснащенные высокотехнологичным медицинским оборудованием.
Обновлено вчера в 04:27
Армия и оружие
The National Interest высоко оценил российскую «суперпулю»
Обновлено вчера в 14:44
Происшествия
Во Флориде фермер стал жертвой нападения собственного казуара
Американский фермер стал жертвой смертельного удара собственной птицы, которую содержал на территории своих владений.
Обновлено в 02:14
Общество
Солсбери назван лучшим местом для жизни в Британии
Обновлено в 03:45
Спорт
Фигуристка Туктамышева описала свою победу одним словом
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева лаконично прокомментировала свою победу в произвольном одиночном женском катании на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 20:33
Наука
Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет
Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет. Об этом сообщают ученые из Канады.
Обновлено вчера в 11:57
Общество
Ученые назвали ранний признак нехватки в организме витамина В12
Дефицит витамина В12 приводит к резкому ослаблению иммунитета и накоплению токсичных продуктов распада аминокислот в органах, выяснили ученые из Университета Райса (США).
Обновлено в 01:45
Недвижимость
«Однушка» VS апартаменты. Чем рискуют те, кто покупает нежилое помещение?
Для сравнения: стоимость «однушки» площадью 45 кв. м и аналогичных апартаментов отличается на 1,5 млн руб.
Обновлено вчера в 17:06
Политика
Почему арест Ассанжа может быть выгоден противникам Дональда Трампа
Арест основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа дал повод американским мейнстримным СМИ вновь поднять тему «российского вмешательства» в выборы президента США в 2016 году.
Обновлено в 06:51
Политика
В Совфеде ответили на призыв к России прекратить поддержку Мадуро
Ранее 14 апреля Помпео и Араужу призвали другие страны, такие как Россия, Китай и Куба, не оказывать поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.
Обновлено в 04:23
Гаджеты
Ночная зарядка может «сжечь» смартфон
Эксперты назвали четыре основных правила зарядки смартфона, которые позволят гаджету дольше сохранять работоспособность.
Обновлено в 05:50
Общество
В работе Facebook и Instagram возникли неполадки
Сбой в работе Facebook и Instagram наблюдается в воскресенье в ряде стран мира.
Обновлено в 07:06
Гаджеты
Рассекречен новый смартфон Samsung с мощной батареей
На сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) опубликована информация о новом смартфоне Samsung с аккумулятором на 4900 мАч.
Обновлено в 06:37
Общество
Участником Тотального диктанта в Нью-Йорке стал 95-летний ветеран
Одним из самых запоминающихся участников мероприятия стал 95-летний ветеран Великой Отечественной войны Николай Зайцев.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес
Волочкова украсила дом воздушными шарами для возлюбленного
Судя по снимку, балерина украсила дом воздушными шарами красного и золотого цветов в форме сердца, в том числе выставила приборы для празднования на нескольких персон.
Обновлено в 05:32