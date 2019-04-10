Политика

Порошенко прибыл на стадион для сдачи анализовРИА Новости 09:55

В среду украинский боксер Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского сдать анализы на НСК "Олимпийский", где их будут ожидать специалисты VADA.
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Порошенко сдал анализы на допинг

Российская газета11:11

Порошенко сдал анализы на алкоголь и наркотики экспертам VADA

РБК10:58

Порошенко еще раз сдал анализы

Газета.Ru10:49

Порошенко прибыл на стадион для сдачи анализов

РИА Новости09:55

Порошенко сдал анализы на алкогольную и наркотическую зависимость экспертам VADA

ТАСС10:55

Действующий президент Украины Петр Порошенко вновь сдает анализы

Эхо Москвы11:30

Порошенко сдаст анализы экспертам VADA в «Олимпийском»

News.ru04:52
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 21:27, Ашберн
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Украина расширила санкции против России

Список российских товаров, запрещённых к ввозу на территорию Украины был расширен 10 апреля.
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Жители Москвы потребовали наказать рэпера Тимати из-за нарисованных на историческом здании в центре Москвы граффити с изображением его друга, музыканта Ратмира Шишкова, погибшего в 2007 году.
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ИГИЛ взяло ответственность за взрыв в подмосковной Коломне

Как сообщает Telegram-канал Directorate 4, группировка ИГ (запрещена в РФ) опубликовала заявление о своей причастности к взрыву в Московской области, который произошел 8 апреля.
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Кино

Умер артист «Современника» Геннадий Фролов

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Авто

Компания SEAT испытает в своих авто биометан из бытовых отходов

Испанская компания SEAT намерена испытать на своих авто биометан, созданный из бытовых отходов.
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Общество

Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Происшествия

Развязное поведение компании Кокорина и Мамаева описал сотрудник кафе

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Великобританию обязали провести выборы в Европарламент

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Обновлено в 20:47
Космос

ОАЭ планируют купить у России корабль «Союз»

ОАЭ планируют купить у «Роскосмоса» корабль «Союз» для запуска на орбиту Земли двух космонавтов, рассказал в интервью РИА «Новости» исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.
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Политика

Пелоси отреагировала на заявление Барра о слежке за кампанией Трампа

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси отреагировали на заявление генпрокурора Соединённых Штатов Уильяма Барра о том, что за кампанией американского лидера Дональда Трампа велась слежка.
Обновлено в 19:18
Футбол

Как «Аякс» и «Ювентус» сыграли вничью

«Аякс» сыграл вничью с «Ювентусом» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
Обновлено в 18:11
Общество

Жители Новомосковска оспорят «двойные» квитанции

В январе жители №19б по улице Московской в Новомосковске получили очередные квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Обновлено в 12:30
Политика

Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН

Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.
Обновлено в 18:23
Технологии

Искусственный интеллект и бизнес

Рост ВВП по разным странам мира в зависимости от ИИ Согласно прогнозам, развитие искусственного интеллекта станет одной из главных рыночных тенденций и возможностью для эффективного бизнеса.
Обновлено вчера в 03:15
Путешествия

Федор Конюхов снова попал в шторм

Российский путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание на весельной лодке, во второй раз попал в шторм в Тихом океане, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:46
Шоу-бизнес

Марина Юдашкина рассказала о самочувствии мужа

Жена модельера Марина Юдашкина призвала общественность не верить слухам и рассказала о том, как ее муж чувствует себя на самом деле.
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Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Космос

Памятнику Гагарину в Люберцах в этом году исполнится 35 лет

Памятник первому космонавту планеты Земля Юрию Гагарину был открыт в Люберцах в 1984 году, сообщает городской сайт ИнфоЛюберцы.
Обновлено в 10:07
Технологии

Рогозин рассказал о формировании «пула друзей Роскосмоса»

В пул вошли представители ряда предприятий ракетно-космической отрасли, бизнеса и одного министерство.
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Армия и оружие

Соловьев уроком истории поставил на место американца, приписавшего США обе победы над Германией

Известный ведущий Владимир Соловьев преподал урок истории эксперту из США, заявившему, что Европа и Россия дважды не смогли победить Германию без Америки.
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Шоу-бизнес

Фото: Пелагея и Иван Телегин перестали скрывать лицо двухлетней дочери

Певица Пелагея и хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин два года назад стали родителями.
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Армия и оружие

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Межведомственная комиссия, принимающая решение о допуске пистолета "Удав" к серийному производству, завершила работу, сообщил РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов.
Обновлено в 20:30
Общество

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Уже на следующей неделе перестанут работать телевизоры у тех, кто: - не подключен к кабельному или спутниковому ТВ; - имеет телевизор модели выпуска ранее 2013 года; - не купил цифровую ТВ-приставку.
Обновлено в 20:36
Общество

В усадьбе Люблино в Москве обнаружили скульптуру XVIII века

Строители обнаружили мраморную скульптуру XVIII века во время работ по благоустройству в усадьбе Люблино в Москве.
Обновлено в 15:56
Политика

Эстония не пустила в территориальные воды российский парусник «Седов»

Заход барка планировался на 13-14 апреля Эстония не пустила российский барк "Седов" в свои территориальные воды, заявило посольство России в Таллине.
Обновлено в 13:32
Общество

Путин одобрил идею о введении туристического сбора в Петербурге

Президент России Владимир Путин поддержал предложение врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о введении туристического сбора для иностранцев в размере 100 рублей в сутки.
Обновлено в 09:40
Энергетика

Польша потеряла 23 млрд евро из-за газовой монополии России

Наимский отметил, что только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья его страна потеряла от 50 до 100 млрд злотых (что по сегодняшнему курсу составляет от 11,7 до 23,35 млрд евро).
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Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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