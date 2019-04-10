Порошенко прибыл на стадион для сдачи анализовРИА Новости 09:55

В среду украинский боксер Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского сдать анализы на НСК "Олимпийский", где их будут ожидать специалисты VADA.

Порошенко прибыл на стадион для сдачи анализов

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