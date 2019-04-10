Политика
Порошенко прибыл на стадион для сдачи анализовРИА Новости 09:55
В среду украинский боксер Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского сдать анализы на НСК "Олимпийский", где их будут ожидать специалисты VADA.
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Политика
Украина расширила санкции против России
Список российских товаров, запрещённых к ввозу на территорию Украины был расширен 10 апреля.
Обновлено в 05:45
Общество
Москвичи потребовали убрать граффити с погибшим другом Тимати
Жители Москвы потребовали наказать рэпера Тимати из-за нарисованных на историческом здании в центре Москвы граффити с изображением его друга, музыканта Ратмира Шишкова, погибшего в 2007 году.
Обновлено в 12:16
Происшествия
ИГИЛ взяло ответственность за взрыв в подмосковной Коломне
Как сообщает Telegram-канал Directorate 4, группировка ИГ (запрещена в РФ) опубликовала заявление о своей причастности к взрыву в Московской области, который произошел 8 апреля.
Обновлено в 19:43
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено в 12:46
Авто
Компания SEAT испытает в своих авто биометан из бытовых отходов
Испанская компания SEAT намерена испытать на своих авто биометан, созданный из бытовых отходов.
Обновлено в 19:00
Общество
Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Развязное поведение компании Кокорина и Мамаева описал сотрудник кафе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в кафе «Кофемания» в компании ещё восьми человек, вели себя развязно: громко разговаривали, целовались с девушками и не реагировали на замечания.
Обновлено в 08:57
Политика
Великобританию обязали провести выборы в Европарламент
9 апреля палата общин приняла закон, который обязывает Мэй добиваться отсрочки Brexit и запрещает Соединенному Королевству выходить из состава Европейского союза без сделки.
Обновлено в 20:47
Космос
ОАЭ планируют купить у России корабль «Союз»
ОАЭ планируют купить у «Роскосмоса» корабль «Союз» для запуска на орбиту Земли двух космонавтов, рассказал в интервью РИА «Новости» исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.
Обновлено в 21:03
Политика
Пелоси отреагировала на заявление Барра о слежке за кампанией Трампа
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси отреагировали на заявление генпрокурора Соединённых Штатов Уильяма Барра о том, что за кампанией американского лидера Дональда Трампа велась слежка.
Обновлено в 19:18
Футбол
Как «Аякс» и «Ювентус» сыграли вничью
«Аякс» сыграл вничью с «Ювентусом» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
Обновлено в 18:11
Общество
Жители Новомосковска оспорят «двойные» квитанции
В январе жители №19б по улице Московской в Новомосковске получили очередные квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Обновлено в 12:30
Политика
Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН
Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.
Обновлено в 18:23
Технологии
Искусственный интеллект и бизнес
Рост ВВП по разным странам мира в зависимости от ИИ Согласно прогнозам, развитие искусственного интеллекта станет одной из главных рыночных тенденций и возможностью для эффективного бизнеса.
Обновлено вчера в 03:15
Путешествия
Федор Конюхов снова попал в шторм
Российский путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание на весельной лодке, во второй раз попал в шторм в Тихом океане, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:46
Шоу-бизнес
Марина Юдашкина рассказала о самочувствии мужа
Жена модельера Марина Юдашкина призвала общественность не верить слухам и рассказала о том, как ее муж чувствует себя на самом деле.
Обновлено в 09:45
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Космос
Памятнику Гагарину в Люберцах в этом году исполнится 35 лет
Памятник первому космонавту планеты Земля Юрию Гагарину был открыт в Люберцах в 1984 году, сообщает городской сайт ИнфоЛюберцы.
Обновлено в 10:07
Технологии
Рогозин рассказал о формировании «пула друзей Роскосмоса»
В пул вошли представители ряда предприятий ракетно-космической отрасли, бизнеса и одного министерство.
Обновлено в 19:27
Армия и оружие
Соловьев уроком истории поставил на место американца, приписавшего США обе победы над Германией
Известный ведущий Владимир Соловьев преподал урок истории эксперту из США, заявившему, что Европа и Россия дважды не смогли победить Германию без Америки.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес
Фото: Пелагея и Иван Телегин перестали скрывать лицо двухлетней дочери
Певица Пелагея и хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин два года назад стали родителями.
Обновлено в 13:46
Армия и оружие
Пистолет «Удав» допустили к серийному производству
Межведомственная комиссия, принимающая решение о допуске пистолета "Удав" к серийному производству, завершила работу, сообщил РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов.
Обновлено в 20:30
Общество
Через четыре дня на Сахалине перестанут работать старые телевизоры
Уже на следующей неделе перестанут работать телевизоры у тех, кто: - не подключен к кабельному или спутниковому ТВ; - имеет телевизор модели выпуска ранее 2013 года; - не купил цифровую ТВ-приставку.
Обновлено в 20:36
Общество
В усадьбе Люблино в Москве обнаружили скульптуру XVIII века
Строители обнаружили мраморную скульптуру XVIII века во время работ по благоустройству в усадьбе Люблино в Москве.
Обновлено в 15:56
Политика
Эстония не пустила в территориальные воды российский парусник «Седов»
Заход барка планировался на 13-14 апреля Эстония не пустила российский барк "Седов" в свои территориальные воды, заявило посольство России в Таллине.
Обновлено в 13:32
Общество
Путин одобрил идею о введении туристического сбора в Петербурге
Президент России Владимир Путин поддержал предложение врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о введении туристического сбора для иностранцев в размере 100 рублей в сутки.
Обновлено в 09:40
Энергетика
Польша потеряла 23 млрд евро из-за газовой монополии России
Наимский отметил, что только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья его страна потеряла от 50 до 100 млрд злотых (что по сегодняшнему курсу составляет от 11,7 до 23,35 млрд евро).
Обновлено в 14:39
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04