В Софийском соборе в Киеве начался "объединительный собор" по созданию "новой церкви" на Украине, сообщили в администрации президента Петра Порошенко.

Политика Политика Путин встретился с мальчиком, которому обещал полет над Петербургом Президент России Владимир Путин встретился с Артёмом Пальяновым из Ленинградской области – мальчиком, который мечтает увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полёта, и желание которого глава государства ранее обещал исполнить, показав город с борта вертолёта.

Армия и оружие Армия и оружие Пентагон оставил без ответа обращения министра обороны России Шойгу В Пентагоне не ответили на обращения министра обороны РФ Сергея Шойгу, он предложил обсудить на уровне военных ведомств разногласия, возникшие по условиям соблюдения странами Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Политика Путин потребовал не затягивать с созданием культурных кластеров Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству потребовал не затягивать с созданием культурных кластеров в регионах России.

Политика Политика Давос снял запрет на участие России в форуме Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе изменили решение и сняли ограничения, наложенные ранее на российских бизнесменов.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны ФРГ купит новый Airbus из-за поломки лайнера Меркель Министерство обороны ФРГ намерено купить новый самолёт Airbus в связи с поломкой лайнера канцлера Ангелы Меркель, сообщает Bild.

Политика Политика Австралия признала Иерусалим столицей Израиля Ожидается, что вопрос о признании Иерусалима столицей Израиля будет официально озвучен на заседании правительства.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны показало видео возвращения Ту-160 в Россию из Венесуэлы Министерство обороны России продемонстрировало кадры возвращения российских ракетоносцев Ту-160 из Венесуэлы на родину.

Политика Политика Экс-посол заявил о желании США лишить Россию сильной армии Бывший посол Соединенных Штатов на Украине и директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст заявил, что США хотят лишить Россию сильной армии.

Армия и оружие Армия и оружие Генсек ООН осудил решение Косово создать свою армию Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш встревожен сообщением о принятии парламентом самопровозглашенного Косово трех законопроектов, направленных на создание собственной армии, говорится в заявлении пресс-офиса главы всемирной организации.

Политика Политика Суд в США признал неконституционной реформу здравоохранения Обамы Федеральный судья Рид О'Коннор в городе Форт-Уэрт, штат Техас, признал неконституционным закон о защите пациентов и доступном здравоохранении (Patient Protection and Affordable Care Act), более известный как «Обамакер», сообщает The Wall Street Journal.

Политика Политика Бутина может дать показания по другому уголовному делу в США Прокуратура США попросила Федеральный суд Вашингтона предоставить возможность россиянке Марии Бутиной дать показания по другому уголовному делу.

Политика Политика В Раде назвали Порошенко «крысой, загнанной в угол» Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что президент Украины Петр Порошенко попал в "политический капкан".

Политика Политика Мик Малвейни станет и.о. главы аппарата Белого дома Президент США Дональд Трамп сообщил, что исполняющим обязанности главы аппарата Белого дома будет Мик Малвейни, который сейчас занимает должность директора административно-бюджетного управления Белого дома.