Политика
Порошенко прибыл на дебаты с Зеленским на стадион «Олимпийский»Интерфакс 07:29
Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко в воскресенье днем прибыл на стадион "Олимпийский" и выразил надежду, что его оппонент Владимир Зеленский также придет для дискуссии по поводу будущего страны.
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40 минут, даже 45 - до 15:00 - мы ждем господина Зеленского. Владимир Александрович, я твердо уверен, что вы сейчас нас смотрите. Я надеюсь, вы уже вернулись из Парижа, отдохнули и с новыми силами готовы приступить к ключевому элементу демократии - к дебатам.
— Петр Порошенко, президент УкраиныИнтерфакс 07:29
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