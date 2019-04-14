Порошенко прибыл на дебаты с Зеленским на стадион «Олимпийский»Интерфакс 07:29

40 минут, даже 45 - до 15:00 - мы ждем господина Зеленского. Владимир Александрович, я твердо уверен, что вы сейчас нас смотрите. Я надеюсь, вы уже вернулись из Парижа, отдохнули и с новыми силами готовы приступить к ключевому элементу демократии - к дебатам.

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Порошенко прибыл на дебаты с Зеленским на стадион «Олимпийский»

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