Политика

Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном терактеRT на русском вчера в 14:26

Позднее ведущая уточнила: редакторы сообщили ей, что «теракт был связан со звонком на линию «102» и это могло быть покушение на президента». Политический оппонент Порошенко, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не приехал в студию на теледебаты.
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Ведущая теледебатов с Порошенко сообщила о возможном теракте в студии

РБКвчера в 14:52

Порошенко выступил на национальных теледебатах один

ТАССвчера в 15:39

В студии теледебатов с участием Порошенко сообщили о возможном теракте

Говорит Москвавчера в 14:26

Зеленский не приехал дебатировать с Порошенко на ТВ. В студию поступило сообщение о возможном теракте

Новая газетавчера в 14:28

Ведущая сообщила об угрозе теракта в телестудии, где находится Порошенко

РИА Новостивчера в 14:19

Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном теракте

RT на русскомвчера в 14:26

Порошенко в ходе теледебатов предупредили о возможном теракте

Газета.Ruвчера в 14:37
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Политика

На Украине официально наступил день тишины

Сегодня, 20 апреля официально наступил день тишины в канун второго тура выборов главы государства, когда запрещено проводить всякую агитацию за того или иного кандидата в президенты Запрет касается всех видов агитации: в день тишины не показываются предвыборные ролики по телевидению, не распространяются газеты и листовки, не проводятся дебаты и встречи с избирателями.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

Порошенко не ответил на серию вопросов Зеленского

Вместо одного вопроса кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский задал своему оппоненту, действующему главе государства Петру Порошенко сразу серию вопросов.
Обновлено вчера в 12:23
Общество

108-летняя американка раскрыла секрет долголетия, намекнув на вино

Обновлено в 00:01
Происшествия

В Индии 13 человек пострадали при сходе поезда с рельсов

По меньшей мере 13 человек пострадали в результате схода с рельсов 12 вагонов поезда. Об этом сообщает The Times of India.
Обновлено вчера в 23:29
Авто

Парадный кабриолет Aurus показался без камуфляжа

Кабриолет Aurus, который придет на смену уже устаревшему парадному ЗИЛ, впервые засветился без камуфляжа.
Обновлено вчера в 07:10
Происшествия

Крымского активиста посадили на шесть лет за посты в интернете

В Ростове-на-Дону суд вынес приговор активисту из Крыма Евгению Каракашеву, обвинявшемуся в создании экстремистских постов в интернете.
Обновлено вчера в 15:01
Происшествия

В Забайкалье 289 человек потеряли имущество из-за пожаров 19 апреля

Огнём уничтожено 107 зданий и сооружений, в том числе 88 жилых домов. Пострадали (потеряли имущество) 289 человек, из них 39 детей.
Обновлено вчера в 20:27
Транспорт

Минтранс предлагает разделить водителей на профессионалов и любителей

Подготовку любителей хотят вывести за пределы законодательства об образовании Минтранс РФ подготовил поправки в закон "О безопасности дорожного движения", согласно которым при подготовке водителей будут выделены категории любителей и профессионалов, документ опубликован на портале проектов нормативных актов.
Обновлено вчера в 01:37
Общество

Сказку «Красная Шапочка» назвали сексистской

Обновлено вчера в 03:49
Наука

Ученые нашли под Йеллоустонским вулканом геотермальную аномалию

Ученые из американской Геологической службы нашли под поверхностью Йеллоустонского вулкана геотермальную аномалию огромных размеров.
Обновлено вчера в 14:04
Общество

ЕС упростит правила выдачи шенгенских виз для добросовестных туристов

Европейский парламент одобрил предложения Еврокомиссии (ЕК) по изменению правил выдачи шенгенских виз, сообщается на сайте ЕК.
Обновлено вчера в 13:00
Армия и оружие

В Израиле обещают перехитрить С-300 в Сирии своими «суперракетами»

Обновлено вчера в 22:53
Политика

Французский политик назвал лицемерными санкции против России

В марте депутат бундестага Штефан Койтер в ходе заседания программного комитета пятого ЯМЭФ призвал к отмене санкций, введённых против России из-за ситуации с Крымом.
Обновлено вчера в 16:30
Здоровье

В брянской больнице разразился скандал из-за платной услуги

Как утверждает пациентка, врач отказала в просьбе, сославшись на то, что нет талонов. Кроме того, ей посоветовали пройти МРТ, но платно.
Обновлено вчера в 13:33
Политика

Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео осудил заявления своего оппонента на президентских выборах Владимира Зеленского по Донбассу, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено вчера в 17:02
Наука

Таинственное существо обнаружено в Индийском океане

В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено вчера в 14:55
Политика

Прокуратура США рекомендует приговорить Бутину к 18 месяцам заключения

«Гособвинитель с уважением рекомендует приговорить Бутину к сроку лишения свободы 18 месяцев и выражает надежду, что суд исполнит запрошенные судебные рекомендации», — говорится в документах.
Обновлено вчера в 21:58
Авто

В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) представил составил статистику автомобилей, которые чаще других нарушают ПДД, сообщается в официальном Twitter-аккаунте организации.
Обновлено вчера в 16:30
Наука

Раскрыт рецепт самого эффективного маринада для шашлыка

Обновлено вчера в 20:42
Авто

В Россию привезут новый кросс-купе Geely FY11

Китайская Geely готовится к запуску продаж на российском авторынке своего нового кросс-купе под названием FY11.
Обновлено вчера в 03:20
Происшествия

Огнеборцы выехали в село Верх-Тасуркай

Огнеборцы пожарной части ГУ Забайкалпожспас посёлка Кличка Приаргунского района выехали в село Верх-Тасуркай, чтобы защитить его от степного пожара.
Обновлено вчера в 23:40
Шоу-бизнес

Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной

Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено вчера в 06:55
Шоу-бизнес

Из-за неожиданной болезни Анна Нетребко отменяет концерты

Обновлено вчера в 19:10
Общество

СМИ назвали вероятный пол ребенка Меган Маркл

Журналисты издания The Sun в подарке королевы Елизаветы II принцу Гарри и его жене Меган Маркл увидели намек на пол будущего ребенка.
Обновлено вчера в 19:35
Политика

Россия ответила Украине запретом экспорта нефти

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено 18 апреля в 06:36
Политика

В Раде назвали «жалким» выступление Порошенко на дебатах

Обновлено вчера в 13:33
Происшествия

Основного владельца банка «Югра» отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы отпустил мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.
Обновлено вчера в 11:55
Хоккей

В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина

Было опубликовано видео того, как армейцы радуются завоеванию первого в истории своего клуба Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 21:11
Политика

Дебаты на коленях: как прошла встреча Порошенко и Зеленского

Обновлено вчера в 14:06
Авто

Datsun mi-DO подвел «втык»

Datsun mi-DO Изготовитель — АВТОВАЗ Год выпуска — 2015 В эксплуатации «За рулем» — с мая 2015 года Пробег на момент отчета — 67 695 км В первые дни весны редакционный Datsun преподнес неприятный сюрприз.
Обновлено вчера в 22:45
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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