Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном терактеRT на русском вчера в 14:26

Позднее ведущая уточнила: редакторы сообщили ей, что «теракт был связан со звонком на линию «102» и это могло быть покушение на президента». Политический оппонент Порошенко, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не приехал в студию на теледебаты.

Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном теракте

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