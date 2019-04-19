Политика
Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном терактеRT на русском вчера в 14:26
Позднее ведущая уточнила: редакторы сообщили ей, что «теракт был связан со звонком на линию «102» и это могло быть покушение на президента». Политический оппонент Порошенко, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не приехал в студию на теледебаты.
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Политика
На Украине официально наступил день тишины
Сегодня, 20 апреля официально наступил день тишины в канун второго тура выборов главы государства, когда запрещено проводить всякую агитацию за того или иного кандидата в президенты Запрет касается всех видов агитации: в день тишины не показываются предвыборные ролики по телевидению, не распространяются газеты и листовки, не проводятся дебаты и встречи с избирателями.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Порошенко не ответил на серию вопросов Зеленского
Вместо одного вопроса кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский задал своему оппоненту, действующему главе государства Петру Порошенко сразу серию вопросов.
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия
В Индии 13 человек пострадали при сходе поезда с рельсов
По меньшей мере 13 человек пострадали в результате схода с рельсов 12 вагонов поезда. Об этом сообщает The Times of India.
Обновлено вчера в 23:29
Авто
Парадный кабриолет Aurus показался без камуфляжа
Кабриолет Aurus, который придет на смену уже устаревшему парадному ЗИЛ, впервые засветился без камуфляжа.
Обновлено вчера в 07:10
Происшествия
Крымского активиста посадили на шесть лет за посты в интернете
В Ростове-на-Дону суд вынес приговор активисту из Крыма Евгению Каракашеву, обвинявшемуся в создании экстремистских постов в интернете.
Обновлено вчера в 15:01
Происшествия
В Забайкалье 289 человек потеряли имущество из-за пожаров 19 апреля
Огнём уничтожено 107 зданий и сооружений, в том числе 88 жилых домов. Пострадали (потеряли имущество) 289 человек, из них 39 детей.
Обновлено вчера в 20:27
Транспорт
Минтранс предлагает разделить водителей на профессионалов и любителей
Подготовку любителей хотят вывести за пределы законодательства об образовании Минтранс РФ подготовил поправки в закон "О безопасности дорожного движения", согласно которым при подготовке водителей будут выделены категории любителей и профессионалов, документ опубликован на портале проектов нормативных актов.
Обновлено вчера в 01:37
Общество
Сказку «Красная Шапочка» назвали сексистской
Обновлено вчера в 03:49
Наука
Ученые нашли под Йеллоустонским вулканом геотермальную аномалию
Ученые из американской Геологической службы нашли под поверхностью Йеллоустонского вулкана геотермальную аномалию огромных размеров.
Обновлено вчера в 14:04
Общество
ЕС упростит правила выдачи шенгенских виз для добросовестных туристов
Европейский парламент одобрил предложения Еврокомиссии (ЕК) по изменению правил выдачи шенгенских виз, сообщается на сайте ЕК.
Обновлено вчера в 13:00
Армия и оружие
В Израиле обещают перехитрить С-300 в Сирии своими «суперракетами»
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Французский политик назвал лицемерными санкции против России
В марте депутат бундестага Штефан Койтер в ходе заседания программного комитета пятого ЯМЭФ призвал к отмене санкций, введённых против России из-за ситуации с Крымом.
Обновлено вчера в 16:30
Здоровье
В брянской больнице разразился скандал из-за платной услуги
Как утверждает пациентка, врач отказала в просьбе, сославшись на то, что нет талонов. Кроме того, ей посоветовали пройти МРТ, но платно.
Обновлено вчера в 13:33
Политика
Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского
Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео осудил заявления своего оппонента на президентских выборах Владимира Зеленского по Донбассу, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено вчера в 17:02
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено вчера в 14:55
Политика
Прокуратура США рекомендует приговорить Бутину к 18 месяцам заключения
«Гособвинитель с уважением рекомендует приговорить Бутину к сроку лишения свободы 18 месяцев и выражает надежду, что суд исполнит запрошенные судебные рекомендации», — говорится в документах.
Обновлено вчера в 21:58
Авто
В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) представил составил статистику автомобилей, которые чаще других нарушают ПДД, сообщается в официальном Twitter-аккаунте организации.
Обновлено вчера в 16:30
Наука
Раскрыт рецепт самого эффективного маринада для шашлыка
Обновлено вчера в 20:42
Авто
В Россию привезут новый кросс-купе Geely FY11
Китайская Geely готовится к запуску продаж на российском авторынке своего нового кросс-купе под названием FY11.
Обновлено вчера в 03:20
Происшествия
Огнеборцы выехали в село Верх-Тасуркай
Огнеборцы пожарной части ГУ Забайкалпожспас посёлка Кличка Приаргунского района выехали в село Верх-Тасуркай, чтобы защитить его от степного пожара.
Обновлено вчера в 23:40
Шоу-бизнес
Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной
Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено вчера в 06:55
Шоу-бизнес
Из-за неожиданной болезни Анна Нетребко отменяет концерты
Обновлено вчера в 19:10
Общество
СМИ назвали вероятный пол ребенка Меган Маркл
Журналисты издания The Sun в подарке королевы Елизаветы II принцу Гарри и его жене Меган Маркл увидели намек на пол будущего ребенка.
Обновлено вчера в 19:35
Политика
Россия ответила Украине запретом экспорта нефти
Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено 18 апреля в 06:36
Политика
В Раде назвали «жалким» выступление Порошенко на дебатах
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия
Основного владельца банка «Югра» отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы отпустил мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.
Обновлено вчера в 11:55
Хоккей
В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина
Было опубликовано видео того, как армейцы радуются завоеванию первого в истории своего клуба Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 21:11
Политика
Дебаты на коленях: как прошла встреча Порошенко и Зеленского
Обновлено вчера в 14:06
Авто
Datsun mi-DO подвел «втык»
Datsun mi-DO Изготовитель — АВТОВАЗ Год выпуска — 2015 В эксплуатации «За рулем» — с мая 2015 года Пробег на момент отчета — 67 695 км В первые дни весны редакционный Datsun преподнес неприятный сюрприз.
Обновлено вчера в 22:45