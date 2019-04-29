Политика

Порошенко предупредил Зеленского о рисках встречи с ПутинымТелеканал 360° 13:54

Уходящий с поста президента Украины Петр Порошенко предупредил своего последователя Владимира Зеленского от встречи с российским лидером Владимиром Путиным без согласования с международными партнерами страны.
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Порошенко предупредил Зеленского о последствиях встречи с Путиным

Life.ru14:53

Порошенко напугал Зеленского «последствиями» встречи с Путиным

Газета.Ru15:49

Порошенко советует Зеленскому не ходить одному на переговоры с Путиным

REGNUM14:48

Порошенко предостерег Зеленского от падения на колени перед Путиным

Московский Комсомолец14:24

Порошенко предупредил Зеленского о рисках встречи с Путиным

Телеканал 360°13:54

Порошенко предостерег Зеленского от «несогласованной» встречи с Путиным

РБК13:02

Порошенко предупредил Зеленского о «последствиях» встречи с Путиным

RT на русском12:32
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Шоу-бизнес

Откровения возлюбленной Андрея Губина

Обновлено в 16:30
Кино

В «Игре престолов» обнаружили плагиат русских народных сказок

Один из центральных персонажей сериала «Игра престолов» Джон Сноу списан с героя русских народных сказок Иванушки-дурачка.
Обновлено в 07:42
Общество

Минобороны России опубликовало архивные фото маршалов Победы

Минобороны России на своем сайте разместило оцифрованные уникальные фотографии советских военачальников-участников Великой Отечественной войны, Снимки сделаны во время парадов разных лет в честь Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 17:05
Армия и оружие

В Госдепе прокомментировали новое видео с главарем ИГ

Представитель Госдепартамента заявил, что США продолжат работать над тем, чтобы над главарями террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) свершилось правосудие.
Обновлено в 16:54
Общество

Варвара Караулова описала самый страшный момент в колонии

Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная за попытку вступить в террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России), рассказала о самом страшном моменте в колонии.
Обновлено в 16:51
Здоровье

Врач рассказал, как охладиться в жаркую погоду и не заболеть

Врач-терапевт общей практики медицинской клиники "Одонт" Амина Кузамишева рассказала, что для того, чтобы охладить помещение и не заболеть, нужно настроить кондиционер так, чтобы он направлял воздух вверх, сообщает РИАМО.
Обновлено в 05:24
Общество

Император Японии Акихито покидает престол

Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.
Обновлено в 17:03
Экономика

Названы сроки строительства СПГ–хаба в Мурманской области

В случае реализации проектов по перевалке СПГ в российских морских портах, расположенных в акватории северного морского пути, к 2024 году будет обеспечен грузооборот СПГ и газового конденсата в объеме 41,4 млн т. Предварительная оценка инвестиционного проекта — 70,094 млрд рублей.
Обновлено в 08:06
Происшествия

В центре Парижа загорелся отель

Из четырёхзвёздочного отеля Pullman в XII районе Парижа эвакуировали людей из-за пожара.
Обновлено в 13:56
Армия и оружие

В ООН сообщили, что в Италию из Ливии эвакуированы 146 беженцев

В понедельник в Италию из Ливии 146 беженцев были эвакуированы в рамках совместной операции властей этих стран и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).
Обновлено в 16:33
Энергетика

«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»

"Газпром" сохраняет планы завершить строительство в этом году, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности холдинга Дмитрий Хандога во время телефонной конференции.
Обновлено в 15:33
Шоу-бизнес

Участники шоу «Голос. Дети» поздравили Микеллу Абрамову с днем рождения

Обновлено в 12:41
Общество

Жители Китая массово вывозят из России собак и кошек

Обновлено в 14:56
Экономика

Гендиректор Xiaomi проспорил миллиард юаней

Основатель и гендиректор производителя смартфонов Xiaomi Лэй Цзюнь проспорил миллиард юаней (около 148,4 миллиона долларов) главе крупнейшего в Китае производителя кондиционеров Gree Electric Appliances Inc. Дун Минчжу.
Обновлено в 16:05
Общество

Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

Обновлено в 07:56
Кино

Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон

Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.
Обновлено в 17:04
Наука

Ученые: в ДНК жителей Евразии смешаны западные и восточные компоненты

Исследование показало, что в генофондах жителей региона содержатся западные и восточные компоненты.
Обновлено в 11:01
Кино

Слух дня: Marvel снимет суперзлодейский фильм «Громовержцы»

Кто появится в картине Marvel, пока неясно, но по слухам, мы можем увидеть Лидера из комиксов про Халка.
Обновлено в 12:31
Политика

Süddeutsche Zeitung (Германия): атомный концерн раскалывает Европу (Süddeutsche Zeitung)

«ЕС не должен мириться с влиянием Владимира Путина на энергоснабжение Европы через государственный концерн Росатом», — заявил Бас Экхоут (Bas Eickhout), один из двух основных кандидатов от «зеленых» в члены Европарламента.
Обновлено в 18:17
Экономика

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов

Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Политика

Саакашвили прокомментировал слова Путина о своем гражданстве

Бывший глава грузинского государства Михаил Саакашвили после призыва Владимира Путина к Киеву вернуть политику украинское гражданство вспомнил о том, как его "притесняла" Россия.
Обновлено в 09:55
Политика

Никто из зарубежных лидеров не приедет в этом году на День Победы

На торжественные мероприятия в честь Дня Победы зарубежные лидеры не приедут в этом году, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 17:18
Шоу-бизнес

Лена Миро назвала «виновных» в победе дочери Алсу в шоу «Голос. Дети»

По мнению Лены Миро, за дочь Алсу голосовали «безмозглые курицы», чтобы угодить кумирам, в то время как достойные дети из простых семей не имели нужной аудитории и должной поддержки.
Обновлено в 16:08
Кино

Фильм «Мстители: Финал» продолжил бить рекорды по кассовым сборам

Только что вышедший (мировая премьера - 22 апреля, российская - сегодня) в широкий прокат мегаблокбастер "Мстители: Финал", четвертая часть линейки, продолжает свое стремительное чемпионское шествие, в котором, несомненно, покорит еще немало вершин.
Обновлено в 10:45
Политика

Шойгу рассказал о последствиях попыток смены власти в Венесуэле

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что попытки совершить государственный переворот в Венесуэле могут привести к росту террористической угрозы и всплеску нелегальной миграции.
Обновлено в 15:04
Общество

Новый тематический поезд вывели на Кольцевую линию метро

Обновлено в 16:01
Шоу-бизнес

Нагиев назвал победу дочери Алсу ударом по репутации

Дмитрий Нагиев посчитал, что такой резонанс в сети стал ударом по репутации шоу.
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Шоу-бизнес

Ксения Бородина похвалила свою фигуру

Ксения на снимке выглядит идеально стройной, а в описании к фото Бородина и сама похвалила свою фигуру.
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Шоу-бизнес

Принц Уильям и Кейт Миддлтон отмечают годовщину свадьбы

Королевский эксперт Омид Скоби отмечает, что принц Уильям и Кейт Миддлтон отметят восьмую годовщину свадьбы в кругу семьи.
Обновлено в 06:07
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Де Йонг: «Не жду, что стану игроком основы „Барселоны“»

Полузащитник "Аякса" Френки де Йонг не ожидает, что сразу станет основным игроком "Барселоны" после летнего трансфера.
Обновлено в 10:47
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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