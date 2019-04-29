Политика
Порошенко предупредил Зеленского о «последствиях» встречи с ПутинымRT на русском 12:32
Украинский лидер Пётр Порошенко предостерёг команду избранного президента Владимира Зеленского от встречи с президентом России Владимиром Путиным. При этом, по его словам, любое решение в пользу Украины будет поддержано, передаёт Интерфакс-Украина.
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Происшествия
Госдеп сообщил о стрельбе у посольства США в Гаити
Обновлено в 13:46
Происшествия
Во ФСИН заявили о возврате следователями в СИЗО «еле живых» арестантов
«Бывает и так, что, например, из СИЗО следователи забирают арестованного на какие-то следственные действия, он при этом живой и здоровый, а возвращают нам его потом еле живым», — добавил замдиректора ФСИН.
Обновлено в 14:33
Армия и оружие
Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади
Al-Furqan Media, средство массовой информации террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), опубликовало видео с лидером группировки Абу Бакром аль-Багдади.
Обновлено в 12:17
Политика
В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР
В городе Новошахтинске Ростовской области заработал первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР в упрощенном порядке, сообщил представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
Обновлено в 05:37
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Кино
Фильм «Мстители: Финал» за день побил рекорд по сборам в России
Обновлено в 12:14
Политика
Путин заявил о выгодах общего для россиян и украинцев гражданства
Жители России и Украины выиграли бы от введения общего для двух стран гражданства, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Под Воронежем потушили пожар в распределительном центре сети «Магнит»
Крупный пожар в здании распределительного центра компании "Магнит" в Воронежской области полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:45
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Обновлено в 07:56
Футбол
Газзаев напомнил об идее объединить чемпионаты РФ и Украины
Депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев напомнил об идее объединённого чемпионата России и Украины по футболу.
Обновлено в 12:54
Культура
Финал шоу «Голос. Дети» смотрели более 3 миллионов человек
Подчеркивается, что рейтинг финала шестого сезона программы оказался самым низким за всю историю шоу, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:49
Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Общество
В Мосгордуме одобрили увеличение штрафов за зацепинг до 5 тыс. руб
Депутаты Мосгордумы одобрили новую версию законопроекта об увеличении штрафов за зацепинг, сообщается на сайте столичного парламента.
Обновлено в 13:34
Кино
Режиссер Павел Лунгин представил зрителям свой фильм «Братство»
Обновлено в 14:18
Футбол
Бердыев: играть против «Спартака» сегодня было легче, чем раньше
Футболистам казанского "Рубина" в матче 26-го тура чемпионата России против московского "Спартака" было легче играть, чем в предыдущих играх между командами, заявил главный тренер команды из Татарстана Курбан Бердыев.
Обновлено в 14:45
Футбол
Анри может стать главным тренером «Андерлехта»
Французский тренер Тьерри Анри заинтересован в работе в бельгийском «Андерлехте».
Обновлено в 10:00
Музыка
В Краснодаре объяснили исполнение школьниками «Владимирского централа»
Песня Михаила Круга «Владимирский централ» была исполнена на уроке музыки в краснодарской школе в рамках ознакомления учащихся с темой французского и русского шансона, учитель получила дисциплинарное замечание, сообщает пресс-служба мэрии города.
Обновлено в 13:11
Происшествия
Актера из фильма об итальянских бандитах ранили ножом в Неаполе
Актера украинского происхождения Артема Ткачука, снявшегося в криминальной драме «Пираньи Неаполя», ранили ножом в этом же городе.
Обновлено в 14:28
Экономика
Мосбиржа потребовала возбудить уголовные дела из-за недостачи зерна
"Московская биржа" сообщает о случаях недостачи зерна по сделкам своп, подозревает хищение, добивается возбуждения уголовных дел.
Обновлено в 13:51
Технологии
«Лаборатория Касперского» пересчитала хакеров
По подсчётам «Лаборатории Касперского» сегодня в мире несколько десятков тысяч хакеров, пишут «Известия».
Обновлено в 05:17
Происшествия
В Челябинской области шестеро детей пострадали при пожаре в церкви
Шесть воспитанников детского сада пострадали при пожаре в деревянной церкви в Челябинской области, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
Обновлено в 05:59
Происшествия
В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ
В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 10:55
Культура
Поэты Волгин, Николаева и Шмелев выступили на открытии третьей сцены МХАТа им. Горького
Как пояснил Бояков, каждый вечер будет состоять из вступительной речи куратора, представляющего конкретного автора, выступления самого поэта, а также актеров театра, которые прочтут со сцены его стихи.
Обновлено в 14:49
Здоровье
Ученые рассказали, в каком возрасте люди чаще занимаются сексом
Ученые решили провести исследование и выяснить, в каком возрасте люди чаще занимаются сексом, а когда у них возникают проблемы в постели.
Обновлено в 04:47