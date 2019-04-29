Политика

Порошенко предупредил Зеленского о «последствиях» встречи с ПутинымRT на русском 12:32

Украинский лидер Пётр Порошенко предостерёг команду избранного президента Владимира Зеленского от встречи с президентом России Владимиром Путиным. При этом, по его словам, любое решение в пользу Украины будет поддержано, передаёт Интерфакс-Украина.
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Порошенко предупредил Зеленского о «последствиях» встречи с Путиным

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Порошенко предупредил Зеленского о последствиях встречи с Путиным

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Порошенко предостерег Зеленского от «несогласованной» встречи с Путиным

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REGNUM14:48

Порошенко предупредил Зеленского о «последствиях» встречи с Путиным

RT на русском12:32
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Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 15:25, Ашберн
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
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Под Воронежем потушили пожар в распределительном центре сети «Магнит»

Крупный пожар в здании распределительного центра компании "Магнит" в Воронежской области полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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Депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев напомнил об идее объединённого чемпионата России и Украины по футболу.
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Финал шоу «Голос. Дети» смотрели более 3 миллионов человек

Подчеркивается, что рейтинг финала шестого сезона программы оказался самым низким за всю историю шоу, передает РИА "Новости".
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В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
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Полиция Ленобласти проверит семью, напоившую ребенка пивом в автобусе

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Общество

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Депутаты Мосгордумы одобрили новую версию законопроекта об увеличении штрафов за зацепинг, сообщается на сайте столичного парламента.
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Бердыев: играть против «Спартака» сегодня было легче, чем раньше

Футболистам казанского "Рубина" в матче 26-го тура чемпионата России против московского "Спартака" было легче играть, чем в предыдущих играх между командами, заявил главный тренер команды из Татарстана Курбан Бердыев.
Обновлено в 14:45
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Французский тренер Тьерри Анри заинтересован в работе в бельгийском «Андерлехте».
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СМИ узнали о массовой рассылке с призывом голосовать за дочь Алсу

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Мосбиржа потребовала возбудить уголовные дела из-за недостачи зерна

"Московская биржа" сообщает о случаях недостачи зерна по сделкам своп, подозревает хищение, добивается возбуждения уголовных дел.
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«Газпром» уверен, что «Турецкий поток» запустят до конца года

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По подсчётам «Лаборатории Касперского» сегодня в мире несколько десятков тысяч хакеров, пишут «Известия».
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В Челябинской области шестеро детей пострадали при пожаре в церкви

Шесть воспитанников детского сада пострадали при пожаре в деревянной церкви в Челябинской области, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
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Зеленский не стал общаться с корреспондентами канала «Россия 1»

Обновлено в 10:55
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Цивилев опроверг информацию о голодовке медсестер в Анжеро-Судженске

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В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ

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Поэты Волгин, Николаева и Шмелев выступили на открытии третьей сцены МХАТа им. Горького

Как пояснил Бояков, каждый вечер будет состоять из вступительной речи куратора, представляющего конкретного автора, выступления самого поэта, а также актеров театра, которые прочтут со сцены его стихи.
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Ученые решили провести исследование и выяснить, в каком возрасте люди чаще занимаются сексом, а когда у них возникают проблемы в постели.
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Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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