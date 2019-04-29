Порошенко предупредил Зеленского о «последствиях» встречи с ПутинымRT на русском 12:32

Украинский лидер Пётр Порошенко предостерёг команду избранного президента Владимира Зеленского от встречи с президентом России Владимиром Путиным. При этом, по его словам, любое решение в пользу Украины будет поддержано, передаёт Интерфакс-Украина.

Порошенко предупредил Зеленского о «последствиях» встречи с Путиным

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