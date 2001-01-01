Политика
Порошенко предупредил Зеленского о «последствиях» встречи с ПутинымRT на русском 12:32
Украинский лидер Пётр Порошенко предостерёг команду избранного президента Владимира Зеленского от встречи с президентом России Владимиром Путиным. При этом, по его словам, любое решение в пользу Украины будет поддержано, передаёт Интерфакс-Украина.
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Порошенко заявил о готовности помочь Зеленскому советом перед встречей с Путиным
Экономика сегодня12:57
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